Verkiezingsstunt Madrileense burgemeester loopt totaal uit de hand: honderden elektrische deelfietsen zoek

Het had moeten bijdragen aan een glanzende verkiezingsoverwinning: de komst in Madrid van een nieuw en tijdelijk gratis systeem van elektrische deelfietsen. Nu honderden fietsen van de radar zijn verdwenen, oogst burgemeester Martínez-Almeida geen stemmen maar woede.

Zonder uitzondering lege rekken, lukraak neergesmeten of zelfs vermiste fietsen en vele duizenden zwaar gefrustreerde gebruikers. Nee, moest de burgemeester van Madrid dinsdag toegeven: zijn verkiezingsstunt rond de Bicimad, zoals de elektrische deelfiets in de Spaanse hoofdstad heet, is nog geen doorslaand succes. ‘Ik ga niet ontkennen dat er een probleem is', zei José Luis Martínez-Almeida. Maar het was wél een probleem, voegde hij er in een poging zijn gezicht te redden aan toe, ‘dat voortkomt uit een ambitieus project’.

Deelfiets verbeterd én gratis

Dat ‘ambitieuze project’ is de lancering van de Bicimad 2.0, de opvolger van de elektrische deelfiets die Madrid in 2014 in gebruik nam. In de heuvelachtige en daardoor lastig te befietsen stad waren de bijna 3.000 Bicimads zeer welkom, maar het steeds grotere aantal gemankeerde en kapotte fietsen groeide de afgelopen jaren uit tot een bron van ergernis onder Madrilenen.

Hoewel die neergang zich sinds 2019 onder zijn leiding voltrok, rook Martínez-Almeida juist electorale kansen. In de aanloop naar de regionale en gemeentelijke verkiezingen in Spanje op 28 mei besloot de rechts-conservatieve burgemeester zichzelf te presenteren als de Grote Fietsverlosser. Met stoom en kokend water werd een verbeterde Bicimad ontworpen, die de burgervader op 6 maart hoogstpersoonlijk aan de pers voorstelde. Als extra geste maakte hij het gebruik van zowel de nieuwe als de oudere deelfietsen tot augustus gratis.

Twee verschillende systemen

Het resultaat is een spectaculaire chaos. Doordat de vooralsnog 800 nieuwe deelfietsen niet in de laadstations van de oude Bicimads passen, en de oude fietsen niet in de nieuwe laadstations, laten verwarde gebruikers hun fiets overal op straat achter. Volgens dagblad El País was Madrid al na een week het zicht kwijt op 500 fietsen, een probleem dat gezien de vele lege rekken sindsdien is verergerd.

Mogelijk speelt mee dat er een groep nieuwe gebruikers op de tijdelijk gratis deelfietsen is afgekomen: niet iedereen lijkt te begrijpen dat de fietsen terug moeten naar hun laadstations, moppert het stadsbestuur. Om de schade van de mislukte verkiezingsstunt te beperken, heeft het bestuur tien teams van elk twee gemeentemedewerkers op pad gestuurd. In shifts van 24 uur struinen zij in busjes de stad af op zoek naar de vermiste fietsen van Martínez-Almeida.