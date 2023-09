Verkeersmagistrate aan begin van schooljaar: ‘Die 30 km per uur is niet zomaar gekozen, het verschil met 50 is écht gigantisch’

Nu het 1 september is - kinderen terug naar school en veel ouders terug naar het werk - roept verkeersmagistrate Anja De Schutter (55) alle chauffeurs op extra voorzichtig te zijn. ‘Ik zag al zoveel dossiers van kinderen die naar school vertrekken en nooit meer thuiskomen. Dat went nooit, dat mag ook niet wennen en als maatschappij mogen we dat ook niet aanvaarden.’

“Het leven is een rush. Een race waarin iedereen op tijd wil zijn. We hebben allemaal soms een beetje te veel het idee dat de weg dient om zo snel mogelijk van A naar B te geraken. Maar misschien moeten we daar ‘zo veilig mogelijk’ van maken en allemaal een beetje rustiger rijden”, zegt Anja De Schutter, sectieverantwoordelijke verkeer bij het parket van Limburg.

“We vertrekken allemaal te veel vanuit: ‘Wat is ons recht?’ Maar dat is niet de beste invalshoek als het over de openbare weg gaat. We moeten wat meer denken aan de noden van anderen, zeker van kwetsbare weggebruikers. In plaats van ons druk of kwaad te maken omdat die andere weggebruiker eigenlijk toch zou moeten wachten, kunnen we ons beter afvragen of we misschien niet beter achter die fietser in die smalle straat zouden blijven? Of we die kinderen niet eerst rustig zouden laten oversteken? We hebben er allemaal belang bij dat kinderen veilig naar school kunnen en veilig weer thuiskomen.”

Cijfers tonen aan dat elke schooldag veertien kinderen gewond raken op weg van en naar school. Alles samen vielen in België vorig jaar 520 verkeersdoden. Eén op de drie was een zwakke weggebruiker. “In België komt dus om de dag een kwetsbare weggebruiker om”, zegt Anja De Schutter. “Dat is erg veel. Onaangepaste snelheid is één van de belangrijkste oorzaken”, zegt ze meteen. “Dat is logisch: als we snel rijden, hebben we meer remafstand nodig. Die 30 en 50 kilometer per uur zijn ook niet per ongeluk gekozen. Dat zijn snelheden waarbij de remafstand en de impact kleiner is. Zelfs een beetje harder rijden, kan slecht aflopen.”

De magistrate verduidelijkt dat ze dat vaak leest in deskundigenverslagen. “Na elk dodelijk ongeval komt een verkeersdeskundige ter plaatse om een rapport op te stellen. Die expert gaat daarbij ook telkens na wat de gevolgen zouden geweest zijn indien de chauffeur zich wél aan de toegelaten snelheid had gehouden. Dan blijkt soms dat de bestuurder wél op tijd had kunnen stoppen aan het zebrapad als hij bijvoorbeeld 51 km per uur had gereden in plaats van 62. Veel mensen vinden nochtans dat dat maar ‘een beetje’ te snel is. Dat is waar, maar tegelijk ook niet. In de buurt van een zebrapad kan een beetje te snel fatale gevolgen hebben. Daarbovenop: wat maken drie extra seconden wachten uit? Op het kerkhof is het voor iedereen te laat.”

‘We hebben allemaal soms een beetje te veel het idee dat de weg dient om zo snel mogelijk van A naar B te geraken’, zegt Anja De Schutter. ‘Maar misschien moeten we daar ‘zo veilig mogelijk’ van maken.’ Beeld Mine Dalemans

Typisch België

De Schutter denkt dat het iets typisch Belgisch is, dat we ook in het verkeer grenzen opzoeken. “In sommige landen gaat iedereen al op de rem staan als iemand nog maar een zebrapad nadert. Hoewel er bij ons voorrang geldt aan een zebrapad, haasten velen zich nog snel - omdat ze dénken er toch nog snel langs te kunnen. En als de maximumsnelheid 50 km per uur is, menen wij dat we eigenlijk 60 km per uur zouden moeten mogen rijden. Dan zouden we een bord met ‘60' plaatsen, vind ik. Alleen: dan gaan we allemaal vinden dat we eigenlijk 70 km per uur moeten mogen rijden. Hoe komt dat toch? Iedereen accepteert toch ook dat een kind met vier op tien niet geslaagd is? Omdat vijf nu eenmaal de norm is. Maar in het verkeer moet het schijnbaar altijd een beetje meer zijn. In die context ís er niet te handhaven.”

Ze verduidelijkt dat er vroeger op die basis werd gehandhaafd: flitsers hanteerden tolerantiemarges. “Het probleem is dat de norm daardoor steeds verlegd wordt en niemand op den duur dan nog 50 als norm beschouwt. Dat is een straatje zonder eind. Dankzij de automatisering en de oprichting van het nationale verkeersparket kunnen we daar komaf mee maken.”

Al goed vijftien jaar werkt Anja De Schutter als gespecialiseerde magistrate op verkeersdossiers. Ze was altijd al geboeid door mobiliteit en verkeersveiligheid. “Verkeersveiligheid belangt iedereen aan - ongeacht leeftijd, rang of stand. Daarnaast is het een bijzonder stukje strafrecht: bij dodelijke ongevallen, bijvoorbeeld, is er geen opzet, maar wel schuld. Iemand heeft gedronken, te snel gereden of niet goed gekeken. Dat heeft enorme consequenties, voor de slachtoffers zelf en al wie hen liefhad. Ik zag al zoveel dossiers van kinderen die naar school vertrekken en nooit meer thuiskomen. Dat went nooit en dat mag ook niet wennen. Als maatschappij mogen we dat niet als een aanvaardbaar risico beschouwen. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat dat niet gebeurt.”

Flitsen overbodig

De magistrate benadrukt dat we het met controleren alleen niet zullen redden en ook de infrastructuur een belangrijke rol speelt. “Meer en meer schoolomgevingen worden veiliger gemaakt: naast de snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur zijn er wegversmallingen, drempels, kiss-and-rides, verhoogde kruispunten, enzovoort. Dat is ontzettend belangrijk. Want als er voldoende snelheidsdrempels liggen, kán je eenvoudigweg niet hard rijden. Dan wordt flitsen zelfs overbodig.”

“Toen het parket destijds bekendmaakte dat we effectief zouden laten controleren én beboeten in zone 30 kregen we verwijten naar ons hoofd. De burger vroeg of we écht niets beter te doen hadden. Met de jaren is het draagvlak groter geworden. Ik denk dat veel mensen beseffen dat ze met 30 km per uur nog op tijd kunnen stoppen als er onverwachts iets opduikt. En áls er dan toch nog iets gebeurt, blijft de schade meestal beperkt tot blikschade en wat blauwe plekken. Met een snelheid van 50 kilometer per uur is dat een heel ander verhaal. Alles dichtgooien, lukt dan niet zomaar. Bij zo’n klap kunnen er doden vallen. Het verschil tussen 30 en 50 is écht gigantisch.”

‘Volwassenen achter het stuur vraag ik extra voorzichtig te zijn. Op het schoolplein vragen we toch ook dat de ouderen op de kleintjes letten? Waarom zouden we dat dan ook niet op de openbare weg kunnen doen?’ Beeld Mine Dalemans

Meer gevaar

Kernprobleem aan de schoolpoort: dat iedereen op hetzelfde moment met verschillende vervoersmiddelen op dezelfde plek wil zijn. “Iedereen wil op tijd aan de schoolpoort zijn. Autobestuurders, voetgangers, fietsers, steppers. Alles en iedereen tegelijk. We willen ook allemaal vlakbij parkeren en ondertussen afscheid nemen, checken of boterhammen en turngerief niet worden vergeten. En liefst ook nog even zwaaien naar een klasgenootje. Zo wordt er weleens een portier opengezwaaid zonder te kijken. We doen allemaal dingen tegelijk in een al drukke omgeving. Dat zorgt voor ongevallen”, zegt De Schutter.

“Kinderen zijn kinderen, die nog van alles moeten leren”, zegt De Schutter. “Lagere scholen besteden tegenwoordig aandacht aan verkeersveiligheid. Maar écht verkeersinzicht krijgt men pas door actief deel te nemen aan het verkeer. Daarom is het goed kinderen dat al van kleins af te laten doen onder begeleiding. Wij, volwassenen, kunnen daaraan bijdragen door extra voorzichtig te zijn. Op het schoolplein vragen we toch ook aan de groten om op de kleintjes te letten? Waarom zouden we dat dan ook niet op de openbare weg kunnen?” De Schutter noemt kinderen niet alleen naar school laten gaan omdat het te gevaarlijk is een begrijpelijke reactie. “Maar tegelijk zorgt het natuurlijk voor méér auto’s en méér gevaar.”

Verboden e-steps

De tijden zijn veranderd en blijven veranderen - óók in het verkeer. Voortdurend duiken nieuwe vervoersmiddelen op, die volgens de magistrate niet allemaal even veilig zijn. “De explosie aan nieuwe vervoersmiddelen zorgt voor problemen: waar moeten ze rijden? Hoe hard mogen ze? En vooral: voldoen ze wel aan de technische voorschriften? Want we zien vandaag toestellen die kenmerken hebben van zowel een step als een bromfiets én aan geen enkele regel voldoen. Ze zijn eenvoudig online te bestellen en worden geleverd met een keurig instructieboekje. Sommige van die dingen halen tot 60 kilometer per uur! Die apparaten halen we zonder pardon uit het verkeer en die krijgen ze nooit meer terug.”

De magistrate begrijpt dat mensen zich er niet altijd van bewust zijn dat ze een verboden apparaat kopen. “Maar het is niet omdat je iets online kan kopen, dat het ook is toegelaten. Gelukkig zijn veel e-steps wel in orde. Want het is uiteraard een praktisch vervoersmiddel voor pendelaars die het laatste stukje tussen trein en thuis willen overbruggen. Maar ook hier is snelheid cruciaal: maximaal 25 kilometer per uur én op het fietspad.”

Blijvend aandachtspunt: de gsm, die niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven. “We stellen dat helaas ook in het verkeer vast”, zegt De Schutter. “Wie er een beetje op let, ziet chauffeurs achter hun stuur naar beneden kijken, naar hun gsm. Terwijl het allemaal vóór ons gebeurt - en snel ook. De politie organiseert regelmatig gsm-acties en de parketten werken daaraan mee door het rijbewijs van betrapte bestuurders onmiddellijk in te trekken. De resultaten zijn ontluisterend. In sommige arrondissementen zagen we tot 180 intrekkingen per dag. Dat is ontmoedigend. Sommige bestuurders werden ook bij twee acties betrapt...” De magistrate zegt dat er in oktober een nieuwe nationale actie komt. “We berusten niet en blíjven controleren. Omdat het gewoon gevaarlijk is.”

"Bij de gsm-acties werden op sommige plekken wel 180 mensen betrapt. Zeer ontmoedigend", vertelt Anja De Schutter. Beeld Mine Dalemans

“Niet alleen automobilisten moeten zich aangesproken voelen”, benadrukt de magistrate. “Elke verkeersdeelnemer draagt een stukje verantwoordelijkheid, zowel voor zichzelf als voor de ander. Voetgangers die hun hond ’s avonds uitlaten bijvoorbeeld. Loop aan de juiste kant van de weg - links, zodat je het verkeer ziet afkomen - en zorg dat je zichtbaar bent.” Hetzelfde geldt voor fietsers. “Kwetsbare gebruikers beseffen soms niet dat ze slecht zichtbaar zijn als de avond valt. Regen en reflectie van de autolichten kunnen dat bemoeilijken.”

“Veiligheid is iets wat we allemaal samen moeten maken”, zegt ze. “We kunnen als openbaar ministerie sensibiliseren, controleren, beboeten, cursussen en rijverboden opleggen en zelfs gevangenisstraffen vorderen. Maar het blijft mensenwerk, altijd en overal, van ons allemaal. Dus als de schoolpoort weer openzwaait, matig dan je snelheid, houd afstand en wees zichtbaar. En als de groten ook op de kleintjes letten, kunnen we het schooljaar veilig inzetten.”