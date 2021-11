Verkeershinder in Brussel door actie van politiebonden: ‘Straks trekken ze naar de luchthaven van Zaventem’

Militanten van de vier bonden, ACOD, ACV Politie, NSPV en VSOA, verzamelden in de vroege ochtend aan het Centraal Station in Brussel. Van daaruit trokken ze rond 6.30 uur te voet naar de Wet- en de Belliardstraat. Omdat dit gebeurt in volle ochtendspits moeten autobestuurders rekening houden met ernstige verkeershinder.

De actie is het gevolg van vastgelopen loonsonderhandelingen. De bonden verzetten zich ook tegen een herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie. Daarnaast leeft er onvrede over een gebrek aan middelen voor de politiediensten.

Verkeer in de soep

“Ik sta hier op het kruispunt van de Wetstraat en de Kleine Ring. Achter mij staan honderden auto’s helemaal vast omdat de vakbondsmensen van de vier politiebonden hier het kruispunt volledig blokkeren”, stelde VTM NIEUWS-journalist Rob Van herck vanmorgen vast. “Ze plannen alvast om de kleine ring nog even geblokkeerd te houden”, zegt hij. “Straks verlegt de actie zich dan naar Zaventem, waar ze de toegangswegen naar de luchthaven gaan blokkeren.”

Op dit moment vinden trouwens op Brussels Airport ook al stiptheidsacties plaats. “Ook daar zal er dus heel wat hinder zijn”, waarschuwt Van herck.

UPDATE 7u45 - acties politievakbonden in Brussel. De Tervurentunnel, Jubelparktunnel en Wettunnel richting centrum zijn afgesloten. Ook de Kunst-Wettunnel is dicht. Hou rekening met files van één uur vanuit Leuven (#E40) en vanuit Koekelberg (kleine ring). pic.twitter.com/gTECusxp4S — Hajo Beeckman (@hajobeeckman) 16 november 2021

Boegeroep

Maandag was er ook al een actie bij het Te Deum voor Koningsdag in de Brusselse Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal. De militanten van de bonden onthaalden de politieke vertegenwoordigers met boegeroep. Toen koning Albert en koningin Paola arriveerden, werden ze door de actievoerders uitgefloten.

Volgens Joery Dehaes van ACV Politie was er in de marge van het Te Deum een korte ontmoeting met premier Alexander De Croo (Open Vld), maar was die niet van die aard om verdere acties af te blazen. “Hij beloofde dat de regering wil praten en oplossingen wil zoeken. Maar we praten al sinds mei en het gaat van kwaad naar erger. Er ligt nog niets concreet op tafel.”

Dagelijks acties, ‘dag na dag erger’

De bonden willen niet publiek maken waar en wanneer ze precies nog allemaal gaan actievoeren. Gisteren herhaalden ze nogmaals dat het in ieder geval om dagelijkse acties zal gaan, en dat voor twee maanden lang. Het gaat dan onder meer om stiptheidsacties op de luchthavens, maar ook om wegblokkades en extra grondige verkeerscontroles. De acties zouden zich evenmin beperken tot Brussel en het centrum van het land, maar zich gaandeweg uitbreiden.

“We rekenen op het verrassingseffect”, zei Carlo Médo, voorzitter van het NSPV, gisteren. De acties zullen twee maanden duren en “dag na dag erger worden”, klonk het. “We wachten op een voorstel”, zei Luc Breugelmans, vaste afgevaardigde politie van ACOD. “We zijn bereid om elk moment aan tafel te zitten. Ik kan me niet inbeelden dat zo snel het nodige geld gevonden is. Maar er staan nog twee maanden acties gepland, dus ze hebben tijd.”