Waarom is een kortere zomervakantie een goed idee?

“Het argument is al 25 jaar hetzelfde: omdat verschillende onderzoeken tonen dat kinderen kennis verliezen tijdens die negen weken. Dat leerverlies is niet gelijk verdeeld. Kinderen van hoger geschoolde ouders horen bijvoorbeeld een hele vakantie beschaafd Nederlands of gaan op reis en bezoeken een museum, wat dan weer aansluit bij hun lessen geschiedenis.

“Vergelijk dat met kinderen met een migratieachtergrond die thuis een andere taal spreken of kinderen uit kwetsbare milieus die niet op reis kunnen gaan. Bij hen is de leerachterstand groter.”

Het is wellicht niet toevallig dat dit thema weer naar boven komt na twee door corona vertekende schooljaren?

“Nee, inderdaad. We zagen dat vooral sociaal achtergestelde kinderen daar de negatieve gevolgen van ervaarden. Ik hoop dat we dat bewustzijn niet laten varen eenmaal corona - hopelijk - achter ons ligt. Daarom pleit ik ook zo sterk voor het hervormen van het schooljaar. Maar ik begrijp dat het complexe materie is.”

Waarom is dat?

“Vergis u niet, de zomervakantie inkorten is een radicale ingreep. Dat is ook wat tegenstanders ervan altijd zeggen: de zomervakantie hangt samen met zoveel andere zaken. Die inkorten zou implicaties hebben voor kampen, jeugdverenigingen, de toeristische sector, enzovoort.

“Daarom zou ik Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) adviseren om dit goed te bestuderen en voor te bereiden vooraleer we een beslissing nemen (Weyts vroeg de ouderkoepels om een enquête af te nemen en wint nu advies in in het veld, PG). We hebben ook het voordeel dat Franstalig België de volgende zomervakantie inkort. Dat kunnen we eerst goed bestuderen.”

Hoe ziet die hervorming er in Franstalig België eruit?

“Ik weet niet of ze ons rapport gelezen hebben, maar zij doen exact wat wij destijds voorstelden. (lacht) Het idee is de zomervakantie met twee weken in te korten. Maar wat doe je dan: laat je de rest van het schooljaar ongemoeid en win je dus lestijd, of bekijk je wat er nog kan veranderen?

“Wij stelden dat laatste voor. Nu is het zo dat het tweede en derde trimester sterk afhangen van wanneer Pasen valt. Is dat laat in het jaar, dan is het derde trimester erg kort, zeker omdat er dan nog examens georganiseerd moeten worden. Door de paasvakantie te verschuiven en zowel de herfst- als de krokusvakantie een week langer te maken, creëer je meer evenwicht in het schooljaar.”

Bent u verrast dat de helft van de ouders gewonnen lijkt voor zo’n idee?

“Nee, ook dat loopt gelijk met wat wij ondervonden 25 jaar geleden. Ook toen was er draagvlak voor zo’n hervorming. Al waren er ook tegenstanders, die bijvoorbeeld wezen op de opvangproblemen die je zo in de herfst- en krokusvakantie creëert. Nu kunnen ouders die makkelijk oplossen door bijvoorbeeld elk enkele dagen verlof te nemen. Dat zal complexer worden bij een langere vakantie.

“Ik begrijp dat sommigen daarmee worstelen. Maar eigenlijk moet de schoolkalender er zijn voor kinderen, dat is nu niet het geval. Dat we zo’n lange zomervakantie hebben, is een erfenis uit de agrarische tijd. Kinderen moesten in de zomer werken op het land. Het heeft dus niet echt een pedagogische reden. Dat is toch gek.”