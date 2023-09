‘Vergis je niet: de energiecrisis is nog lang niet voorbij’: Helen Thompson (Cambridge) over de harde tijden die ons wachten

Geluk en pech wisselen elkaar soms snel af. Dat mag Europa niet vergeten nu we voor een nieuwe winter met minder Russisch gas staan, zegt professor Helen Thompson (Cambridge). ‘We moeten bezorgd zijn om onze industrie.’

Als je vanavond nog niets gepland hebt, raden we je met plezier de lezing van Helen Thompson in de Brusselse Bozar aan. Ze spreekt er op uitnodiging van denktank Oikos. Nu ja, plezier: je moet er wel rekening mee houden dat de politiek econome, podcaster en auteur van het bejubelde boek Disorder: Hard Times in the 21st Century u met een enigszins bezwaard gemoed terug huiswaarts stuurt. Onder haar flegma schuilt een verontrustende boodschap.

“Vergis je niet: de energiecrisis is nog lang niet voorbij. Ook deze winter zal Europa afhankelijk zijn van een reeks onvoorspelbare factoren”, zegt Thompson. “Laat ons niet vergeten dat we de vorige winter zonder gastekorten zijn doorgekomen dankzij het uitzonderlijk milde weer en de onverwacht lage vraag naar vloeibaar gas (lng) vanuit China. Met geluk dus.”

We beseffen maar beter dat we kwetsbaar blijven?

“Het kan perfect dat we ook deze winter geluk hebben. Maar het kan ook anders uitdraaien. Een voorbeeld: heel wat Amerikaanse haventerminals vanwaar lng wordt verscheept naar Europa liggen langs de kust van de Golf van Mexico, een plek waar vaak orkanen aan land komen. Vorig jaar zijn die terminals aan het hurricane season ontsnapt, maar dat zegt niets over dit jaar.

“Ook China blijft een grote onbekende factor. Stijgt de vraag naar vloeibaar gas er straks opnieuw explosief, zoals voor 2022? In dat geval kan de wereldwijde gasbevoorrading best snel in het gedrang komen. Of blijft de vraag bescheiden, zoals in de loop van 2022? In maart van dit jaar zagen we een aanzienlijke stijging van de Chinese gasvraag, rond 15 procent meer dan het jaar voordien, maar intussen is de toestand al maanden opnieuw stabiel.”

Stroomtekorten zijn niet uitgesloten in onze tweede winter met veel minder Russisch gas?

“Spijtig genoeg niet. Je mag ook niet vergeten dat we onze eigen problemen vorig jaar hebben doorgeschoven naar een aantal ontwikkelingslanden. Om de vorige winter te overleven met veel minder Russisch gas kocht Europa over de hele wereld lng op. Vooral dan in Azië. Dat lng was er normaal bestemd voor onder meer Pakistan. Energiebedrijven hebben er hun contracten verbroken om hun gas in Europa met veel meer winst te kunnen verkopen. In Pakistan kwam het tot black-outs en onrust.

“Vanwege de energiecrisis vielen ook heel wat Europese fabrieken voor meststoffen stil in 2022. Ook dat had grote gevolgen voor het leven in ontwikkelingslanden, waar de levenskost soms dramatisch is gestegen door inflatie.”

Bestaat er een scenario waarin Europa deze energiecrisis al bij al ongeschonden doorkomt?

“Eigenlijk zijn we in Europa in een impasse beland. Dat de energiecrisis niet zo erg is als gevreesd bij ons, heeft veel te maken met onze matige economische groei. We schurken tegen een recessie aan, waardoor de energienood lager is dan gedacht. En dat helpt uiteraard onze bevoorrading. Maar matige groei als ‘oplossing’ voor de energiecrisis, dat is geen echte oplossing.

“Je ziet deze impasse niet alleen bij gas maar ook bij olie. De prijs aan de pomp blijft nu enigszins onder controle vanwege de economische slowdown in Europa en de VS. Zonder deze perikelen zou het anders zijn. In het eerste jaar na corona moest Amerikaans president Joe Biden enorme hoeveelheden olie uit zijn strategische reserve vrijgeven om de prijs niet te laten doorschieten. Als we straks weer met groei aanknopen, wordt de olieprijs een probleem.”

Meteen is duidelijk dat de rol van Rusland als ‘tankstation van de wereld’ niet is uitgespeeld.

“Klopt. De Russische export van olie is bijvoorbeeld niet significant gedaald. De handelsstromen zijn gewoon verlegd. Terwijl de Europese landen veel minder Russische olie kopen, is India nu bestemming nummer één. Ook de Chinese import van Russische olie is gestegen. Bovendien betekent dit niet dat er in Europa geen Russische olie meer toekomt. Alleen wordt deze olie nu gekocht in een andere vorm: niet als ruwe olie maar in de vorm van geraffineerde producten zoals diesel.

“Je kunt je de wereld zoals we die vandaag kennen eigenlijk niet voorstellen zonder de Russische fossiele brandstoffen. Het beste bewijs hiervan is dat het Westen enkel een prijsplafond heeft ingesteld op Russische olie. Dit plafond moet ervoor zorgen dat Moskou minder verdient aan de handel, maar tegelijk moet de oliekraan wel openblijven.”

Is het daarom dat in de haven van Zeebrugge Russisch lng blijft toestromen?

“Niet alleen in België is dit het geval. Ook in Frankrijk en Spanje stijgt de trafiek. Het gaat om een aanzienlijk deel van de Europese import.

“Het wereldwijde aanbod van lng, het ‘redmiddel’ van Europa, is krap. Rond 2025 zullen de VS en Qatar hun exportmogelijkheden vergroten, maar dat is niet vandaag en evenmin komende winter. Tenzij de vraag naar vloeibaar gas in Azië de volgende maanden erg laag blijft, zie ik niet in hoe heel Europa nu al zonder Russisch lng kan.”

Wat betreft China: zijn we in het Westen niet iets te blij met de economische inzinking van het land?

“Die dip is een tweesnijdende zwaard. Als je het vanuit de Europese energiebevoorrading bekijkt, dan zijn de Chinese economische moeilijkheden zonder twijfel goed nieuws. Het heeft ons echt geholpen. Met de Chinese groeicijfers van begin deze eeuw zouden we nu in Europa wellicht met een ernstig risico op gastekorten kampen. Een heel ernstig risico.

“Tegelijk wordt zeker Duitsland zwaar getroffen door de Chinese economische vertraging. Dat zag je trouwens al voor corona. Eind 2018 zat Duitsland technisch gezien al in een recessie vanwege de slabakkende Chinese economie, de ‘Made in China 2025’-strategie van Peking, waarin wordt ingezet op het vervangen van buitenlandse producten, en de oplaaiende handelsoorlog tussen de VS en China.

“Door de nauwe banden tussen Berlijn en Peking (onder meer van de autobouwers, JVH) ondervinden de Duitsers nu de meeste hinder van de Chinese dip. Maar gezien het belang van de Duitse economie voor Europa zal dat ook elders voelbaar zijn. Bijvoorbeeld in een buurland als België.”

De voorbije jaren is de erfenis van bondskanselier Angela Merkel voor Duitsland compleet verzuurd.

“Geopolitiek en economisch zijn er inschattingsfouten gemaakt. Al zal nog moeten blijken welke kant het juist opgaat met China.

“Op het energievlak is het falen onmiskenbaar. Vijftig jaar Duits beleid ligt in duigen, waaronder dat van Merkel. Sinds de Ostpolitik heeft Duitsland gegokt op een innige relatie met de Sovjet-Unie en later met Rusland op het gebied van energie. Na de ineenstorting van het communisme is men in Berlijn altijd uitgegaan van een onafhankelijk Oekraïne. Het zou een instabiel land zijn – vandaar ook de bouw van de Nord Stream-pijpleidingen door de Oostzee als alternatief voor het gasnet door Oekraïne – maar wel zelfstandig. Er werd geen rekening gehouden met een Russische invasie.”

Helen Thompson.

Moeten we pessimistisch zijn over de toekomst van de Europese industrie?

“Er zijn redenen om bezorgd te zijn. Als we terugkijken naar het begin van de jaren tien van deze eeuw: voor de industrie was de VS toen niet echt aantrekkelijker dan Europa om te investeren. Sindsdien is er veel veranderd.

“De schaliegasrevolutie in VS was een zegen van de Amerikaanse economie. Het land werd op het vlak van gasbevoorrading plots volledig zelfvoorzienend. Ze moesten geen lng aankopen of pijpleidingen bouwen. In Europa bleek de hoop dat er onder meer in Polen ook grote voorraden schaliegas te ontginnen vielen al snel vals.

“Dus terwijl gas goedkoper werd in de VS, was dat niet het geval in Europa. Vervolgens had je hier alle onzekerheid rond de bouw van Nord Stream 2, onder meer met de dreiging van Amerikaans president Donald Trump met sancties. Al rond 2014 toonde chemiereus BASF zich ongerust over het Europese concurrentienadeel tegenover de Amerikaanse buren.”

Het zag er al niet best uit voor de energiecrisis?

“Neen. En als je dan vooruitspringt naar vandaag, zie je dat het Russisch pijpleidinggas afgedaan heeft in Europa na de invasie van Oekraïne. Duits bondskanselier Olaf Scholz nam formeel afscheid in zijn Zeitenwende-toespraak. Maar het gevolg hiervan is wel dat Duitsland nu plots massaal lng moet ‘zoeken’ op de wereldmarkt, terwijl het afhankelijk is van de havens in de buurlanden voor de import.

“(Droogjes) Niet best dus, als industriële grootmacht. En te midden van al die ellende komt dan de VS met een omvangrijk steunpakket, de Inflation Reduction Act, om zo veel mogelijk groene investeringen aan te trekken.

“Kortom: het is niet onterecht dat mensen bezorgd zijn. Ik denk dat we er in Europa rekening mee moeten houden dat een deel van onze industrie, zeker de sectoren die veel energie vergen, de huidige schokken niet zullen overleven.”

Europese politici maken soms misbaar over de Inflation Reduction Act. Is dat terecht? Of hebben we die ellende over onszelf afgeroepen?

“We kunnen er niets aan doen dat we geen schaliegas hebben. Dat is toeval. Bij energie heb je vaak met geologische willekeur te maken. Qua zeldzame metalen is Europa ook al niet rijkelijk bedeeld. De Amerikanen evenmin trouwens. Die lijken zich vooral in het zuidelijke halfrond te bevinden, met Rusland als uitzondering.

“Als het gaat om staatsinvesteringen in de groene transformatie, dan is het wel duidelijk dat we eerst naar onszelf moeten kijken. Europese beleidsmakers lijken nog te weinig te beseffen hoe groot de nood aan fiscale ondersteuning is om de groene transformatie te volbrengen. Het zal niet lukken on the cheap, voor een soldenprijsje. In Europa hebben we ons nog te weinig rekenschap gegeven van de monumentale financiële onderneming waar we voorstaan.”

Is een snelle vergroening van de Europese economie dan de enige weg voorwaarts?

“Ja. Maar als u het hebt over een ‘snelle’ vergroening, dan zeg ik: weet dat het niet gemakkelijk wordt. Het zal helaas niet snel en pijnloos gaan.

“Bij auto’s bijvoorbeeld gaat men er stilzwijgend van uit dat al wie vandaag een auto heeft die nog op benzine of diesel rijdt, binnenkort sowieso kan overstappen naar een groen alternatief. Ik ben daar niet van overtuigd. Heel wat mensen zullen ondersteuning nodig hebben. En in het VK bijvoorbeeld is die steun afgeschaft.

“Op die manier dreig je met een gespleten samenleving te eindigen. Een waarin elektrische auto’s voor de welgestelden zijn, terwijl de rest van de bevolking steeds meer belast wordt op zijn oude auto en uit de steden wordt geweerd. Dat soort beleid ligt heel gevoelig. Kijk naar de gele hesjes in Frankrijk en de heropleving van AfD in Duitsland na de Heizungsgesetzstreit (een omstreden regeringsvoorstel vanuit groene hoek om nieuwe gasketels te bannen, JVH).

“De auto vormt niet alleen een cruciaal onderdeel van veel mensen hun dagelijks leven, maar het is ook een bijzonder sterk symbool van onze westerse vrijheid en welvaart sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.”

Is er een ‘juiste’ weg voorwaarts?

“(Beslist) Neen. Ik denk dat missers onvermijdelijk zijn. We gaan fouten maken. Heel veel wellicht. We vervangen het hele energiesysteem van de wereld door iets dat radicaal anders is. In nauwelijks dertig jaar. Tegen 2050 moeten we klaar zijn om de klimaatopwarming af te remmen. En kernenergie even buiten beschouwing gelaten, gaat het om energiebronnen die vaak minder krachtig zijn.

“Eigenlijk staan we voor een uitdaging zonder voorgaande in de menselijke geschiedenis. Dat an sich is al een duizelingwekkende gedachte. De hoop dat je die opdracht dan ook nog vervult zonder vergissingen, dat is al helemaal te gek voor woorden.”

Slik.

“Er zijn sowieso nog veel keuzes niet gemaakt. Dan heb ik het niet alleen over politieke keuzes, maar ook over technische vraagstukken. Vandaag hebben we het over waterstof en groene elektriciteit. Maar zal het uiteindelijk het één of het andere worden? Of toch allebei? De infrastructuur die je nodig hebt voor waterstof is totaal anders dan de infrastructuur voor groene elektriciteit. Maar die infrastructuur moet wel gebouwd worden en kost vele miljarden.

“Mijn voorspelling: het hele politieke bedrijf zal nog decennia gedomineerd worden door de groene transformatie. Er zullen niet alleen fouten gemaakt worden, maar er zullen ook verhitte discussies zijn over de manier waarop. Er wachten ons harde tijden.”

