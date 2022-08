Vergeet padel, pickleball is de nieuwe hype in sportland: ‘Eens je begint, ben je verslaafd’

Vergeet padel. De nieuwe sport in opmars is pickleball. In de Verenigde Staten spelen intussen bijna vijf miljoen mensen het spelletje. En ook in Vlaanderen schiet de racketsport als een raket de hoogte in. ‘Eens je begint, ben je verslaafd.’

Olivier Florent duikt als een gek naar de grond. In zijn val maakt hij een draaibeweging waardoor hij op de schouders neerkomt en nog net het balletje kan terugmeppen. Geen punt helaas, maar toch punten voor inzet gescoord bij zijn gelegenheidspartner.

“Ik ben wel competitief”, lacht hij even later. De 25-jarige uit Geldenaken was anderhalf jaar geleden nochtans geen sportfanaat, toen hij, nota bene via zijn moeder, pickleball leerde kennen. Op het toernooi in Waver spelen de meesten de sport dan ook iets statischer dan hij.

De leeftijden variëren van twintigers tot zeventigers. En buiten braden de hotdogs. Toch is het geen gezapig spelletje. De rally’s zijn kort en nerveus en vragen een hoge reactiesnelheid.

Een 90-tal deelnemers is opgedaagd voor dit toernooi, uit alle hoeken van België, maar ook enkelingen uit Nederland en Luxemburg. Geen gigantisch aantal, maar het zijn dubbel zo veel deelnemers in vergelijking met vorig jaar.

“Een primeur voor u: we kunnen aankondigen dat er volgend jaar voor het eerst een Belgisch kampioenschap pickleball zal zijn”, zegt Kassandra Bourgeois (27), die het toernooi organiseert.

Het lijkt een gloednieuwe sport, maar schijn bedriegt: ze dateert al uit de jaren zestig. Toen bedachten drie Amerikaanse vaders iets om hun kinderen bezig te houden tijdens een vakantie. Ze kwamen uit op een mengeling van tennis, badminton en pingpong. Ja, ze vernoemden de sport naar ‘pickles’. Maar dan niet als verwijzing naar zure augurken, maar naar de hond van een van de drie uitvinders.

Populair in de VS

Jan Curinckx, een 52-jarige IT-consultant uit Bierbeek, heeft net zijn wedstrijd nipt verloren. Een brace rond zijn elleboog verraadt dat hij wel wat gewoon is.

“Ik speel ook pingpong en padel, maar pickleball is toch leuker”, zegt hij. Bij het duo aan de overkant van het net maakte vooral Mireille Sornasse indruk. De 65-jarige uit Gembloux kan als geen ander spin zetten op de lichte, gele bal. “Eens je hiermee begint, ben je verslaafd”, zegt Sornasse.

Ze leerde de sport kennen in de VS, net als Kassandra Bourgeois. “In 2013 verhuisde ik naar Florida en daar las ik over pickleball in een lokale krant”, zegt Bourgeois.

Kassandra Bourgeois Beeld Eric de Mildt

Zoals wij ons hier afvragen of pickleball de opvolger is van padel, verschijnen in de VS artikels die de omgekeerde vraag stellen. Miljoenen Amerikanen en Canadezen spelen elke week pickleball en er zijn professionele pickleballspelers. Ook het verhaal achter pickleball en padel is opvallend gelijkaardig.

Een sport die in de jaren zestig uitgevonden werd? Check. Populair bij alle leeftijdscategorieën? Check. Een enorme hausse tijdens de coronajaren? Check.

Ook de kritiek doet aan padel denken. Dat het geen echte sport is, zeggen tennissers weleens. Zo kan een columnist van The New York Times - zelf een regionaal kampioen tennis in zijn jeugd - het niet nalaten om op te merken dat hij tijdens een hele namiddag pickleball zijn strooien hoed niet heeft moeten afnemen.

Maar Kassandra Bourgeois raakte in Florida meteen verslingerd. “Op de duur speelde ik zeven dagen op zeven, telkens vier uur per dag”, zegt ze. Toen ze twee jaar later terugkeerde naar België en de sport miste, wist ze meteen: België moet pickleball leren kennen. Ze richtte Pickleball Belgium op en trok de boer op om sportclubs te overtuigen.

“In het begin kwam het maar traag op gang”, zegt Bourgeois. “Nu merken we wel een enorme stijging. Na een artikel op Sporza kreeg ik meerdere telefoons per dag. Verschillende tennis- en padelclubs bellen om te zeggen dat ze nog plaats hebben voor pickleball. In Gent, Tienen, Antwerpen en Kortrijk zullen er velden bij komen. Kortom, het begint stilaan op te komen. Ik denk dat we snel aan duizend leden zullen zitten.”

In Vlaanderen kent Limburg de grootste club. Die werd opgericht door Hendrik Schoukens, vlak voor corona. “Wanneer ik pickleball ontdekt heb? Op 19 oktober 2019 om 13.30 uur”, zegt hij. “Ik hoorde een interview met Kassandra op Radio 2. Ze vertelde dat ze die avond in Glabbeek initiaties gaven. Ik ben in mijn auto gestapt en heb 35 kilometer gereden. Meteen wist ik: dit is iets voor mij.”

Om niet telkens het hele land te moeten rondrijden, richtte hij zijn eigen club op. Daar spelen ze buiten, op waterdoorlatend asfalt.

Het succes van dit soort sporten is logisch, zegt sportwetenschapper Marc Theeboom (VUB): “Op een gegeven moment heb je een grotere groep mensen die de technische vaardigheden van bijvoorbeeld tennis niet hebben maar wel willen sporten. Al willen ze dat vrijblijvender doen, zonder eerst lessen te moeten volgen.”

Spelregels Pickleball wordt gespeeld op een veld met harde ondergrond dat vier keer zo klein is als een tennisterrein en met een lager net. De opslag gebeurt onderhands en eigenlijk wordt de meerderheid van het spel onderhands gespeeld - wat meteen het grootste verschil met padel is. Spelers gebruiken een soort grote pingpongpaletten en een bal met gaten in. Net als in tennis is het de bedoeling de bal twee keer te kunnen laten botsen bij de tegenstander of buiten diens bereik te slaan.