‘Vergeef ons uw zonen’: in het zuiden van Oekraïne zijn donkere tekenen van een laag Russisch moreel te zien

De Oekraïners boeken winst in het zuiden, een gebied waar de Russische soldaten zich veiliger hebben ingegraven en waar hun terugtocht minder chaotisch verloopt dan in het noorden. Bovenal vallen enkele donkere en cryptische sporen van een laag Russisch moreel op.

Oekraïense soldaten patrouilleerden in de straten van een klein dorp dat ze enkele dagen eerder hadden heroverd van het Russische leger. Ze troffen op muren en hekken gekrabbelde boodschappen aan die zo donker en cryptisch waren dat ze op zijn minst wezen op een slecht moreel en mogelijk meer ernstige mentale stress.

“Geef ons onze door heksen gedode mensen terug”, stond er op een muur geschreven. Een ander bericht luidde: “Wat we ook doen, we zullen dit leven niet levend verlaten.”

Vlakbij waren er meer tastbare tekenen van een Russisch leger dat werd aangevallen: een opgeblazen brug aan de rand van de stad en de uitgewiste resten van een pantserwagen lagen op straat, de stukken metaal verspreid en verbrand tot een volle oranje kleur.

Het Russische leger heeft zich vorige week teruggetrokken uit Velyka Oleksandrivka, een van de 29 steden en dorpen die Oekraïne heeft heroverd in de zuidelijke regio Cherson.

Oekraïne kan in de regio nog meer voordeel behalen als de aanval op de brug naar de Krim zaterdag de aanvoerlijn naar de Russische troepen ernstig verstoort. Hun situatie was al zo penibel dat Russische bevelhebbers volgens Amerikaanse functionarissen hadden gevraagd om zich terug te trekken uit de stad Cherson, maar de Russische president Vladimir Poetin ontkende dat.

Op maandag lanceerde Rusland een reeks raketaanvallen in Oekraïne, wat een vergeldingsaanval leek voor de ontploffing die de brug naar de Krim beschadigde.

De regio Cherson is een van de twee regio’s waar Oekraïne tegenaanvallen uitvoert op de Russen. De andere, waar het sneller gaat, ligt in het noordoosten en oosten.

Maar er zijn duidelijke verschillen tussen de twee oorlogsgebieden. In het noorden was de Russische terugtocht ongepland en chaotisch. Er waren soldaten die de Oekraïense opmars ontvluchtten, vluchtend op gestolen fietsen en met het achterlaten van documenten, wasgoed en – nog huiveringwekkender – dode kameraden aan de kant van de weg. De Oekraïense troepen ondervonden weinig weerstand.

In het zuiden zijn de Russische soldaten veiliger gepositioneerd, en hoewel er tekenen zijn van een laag moreel, zijn er ook tekenen van vastberadenheid om te vechten. Op één plaats in Velyka Oleksandrivka ontdekten Oekraïense troepen dat Russische soldaten antitankraketten hadden afgevuurd, waarbij ze een hoop van ongeveer twintig lege lanceerbuizen onder een berkenboom achterlieten.

En toen terugtrekken de enige optie werd, gebeurde dat blijkbaar gepland en veel ordelijker dan in het noorden.

Een Oekraïense soldaat buiten een verwoest huis in het dorp Velyka Oleksandrivka. Beeld Nicole Tung/The New York Times

“Het is een ander tempo hier”, zegt kolonel Roman Kostenko, de commandant van een eenheid die in het zuiden vecht en voorzitter van de defensie- en inlichtingencommissie in het Oekraïense parlement, of Rada. “Het front is niet afgebrokkeld. Ze trekken zich stap voor stap terug in nieuwe verdedigingsposities.”

In een vaal herfstzonnetje aan het eind van de middag reed Kostenko langs verschillende van die posities op weg naar de heroverde gebieden om te inspecteren wat de Russen hadden achtergelaten. Buiten een verlaten dorp brandde de graanoogst van de zomer in een opslagplaats, waardoor rookslierten over de weg dwarrelden.

Langs de route zigzagde hij langs acaciabomen die op de weg waren terechtgekomen door artillerie-explosies en een niet-ontplofte Grad-raket, die eruitzag als een omheining die in het asfalt was geslagen in de buurt van de middenlijn van de weg.

Omdat de wegbrug is opgeblazen, is Velyka Oleksandrivka vanuit het westen alleen nog te voet bereikbaar, via een beschadigde loopbrug over de rivier de Inhoelets.

De verwoeste brug over de rivier Inhulets die naar Velyka Oleksandrivka leidt. Beeld Nicole Tung/The New York Times

Het Russische leger gebruikte het dorp als verzamelplaats voor tanks om een nabijgelegen stad, Davydiv Brid, te versterken. Maar toen het vorige week in handen kwam van de Oekraïners, was de reden om er te blijven blijkbaar verdwenen.

Ze verdreven de tanks voordat de Oekraïense soldaten dinsdag aankwamen. Ze vuurden de antitankraketten af op Oekraïense troepen aan de overkant van de rivier. De Oekraïeners trokken te voet het dorp binnen. De achtergebleven Russische soldaten trokken zich na een kort vuurgevecht terug, zeggen soldaten van Kostenko’s eenheid. Hoewel het een aftocht was, straalde dat geen angst en wanhoop uit zoals in het noorden, zegt hij.

Cryptische boodschappen

Twee dagen later lagen hulzen en granaatscherven van de strijd verspreid in de straten, rinkelend als de Oekraïense soldaten eroverheen liepen. Het dorp was verlaten, met uitzondering van zwerfhonden en oudere bewoners.

Sommige mensen uitten emoties die lang waren opgekropt. Een gepensioneerde die zich alleen identificeerde als grootmoeder Nadya zat te huilen op een bankje. “Ik wil mijn kinderen zien, ik wil mijn kleinkinderen zien”, zei ze. Ze waren geëvacueerd voordat de Russen begin maart het dorp innamen.

Een andere vrouw zag de soldaten voorbij lopen en riep: “Eer aan Oekraïne!”. De soldaten riepen het gebruikelijke antwoord terug: “Glorie aan de helden!”.

Andere inwoners belichtten de morele problemen van de Russische soldaten. Viktor Pichkur, een gepensioneerde, zei dat hun discipline was aangetast. Soldaten hadden zijn brommer afgenomen.

“Ze kwamen en zeiden: ‘We hebben je brommer nodig voor de goede zaak”, zei Pichkur. Later die dag, zei hij, zag hij hoe Russische soldaten op zijn brommer door het dorp scheurden tijdens iets wat op plezierritjes leek.

Een meer sinistere kant van de bezetting en een mogelijk teken van een ontrafeling van de mentale toestand van de Russische soldaten was te zien in de graffiti. Oekraïense soldaten waren verbijsterd door de cryptische boodschap over heksen.

En langs de muur van een flatgebouw was de zin “strafmedicijn” geschreven, waarvan de exacte betekenis onduidelijk was. Sommige Oekraïners speculeerden dat het een verwijzing zou kunnen zijn naar gedwongen psychiatrische behandelingen in het Sovjettijdperk.

De cryptische graffiti die door Russische soldaten wordt achtergelaten en in bevrijde gebieden is gevonden, is zo verwarrend dat een ngo in Kiev, Between the Ears, een database van berichten heeft aangelegd en probeert de betekenissen systematisch te analyseren.

Graffiti met de tekst 'Wat we ook doen, we kunnen dit leven niet levend verlaten' in het dorp Velyka Oleksandrivka. Beeld Nicole Tung/The New York Times

“Misschien zijn het mentale problemen, maar het kan ook zijn dat ze geen uitweg zien uit deze oorlog, deze situatie” en dat ze boodschappen schrijven uit wanhoop, zei Anastasia Oleksiy, de projectleider van Between the Ears. De groep heeft foto’s verzameld van ongeveer 200 boodschappen die als graffiti of op schoolborden zijn geschreven.

In een aantal boodschappen staat “Het spijt me”. Op een andere in de regio van Kiev is te lezen: “Moeder van God, vergeef ons uw zonen.”

Gezichtsverlies

Het afbrokkelende moreel aan Russische zijde speelde een rol in de opmars van Oekraïne in het zuiden, maar de beslissende factor was de bewapening, de tactiek en het aantal troepen, zegt Kostenko.

De Russische regering stelde pas vorige maand een dienstplicht in, nadat zij terrein begon te verliezen in de tegenaanvallen, merkt hij op. Oekraïne heeft onmiddellijk na de Russische invasie in februari soldaten opgeroepen en deze troepen, waarvan sommigen in Groot-Brittannië zijn opgeleid, gaan nu de strijd aan.

Oekraïne heeft nu een getalsmatige voorsprong in soldaten in de strijd op de westelijke oever van de Dnjepr, waar het dorp Velyka Oleksandrivka ligt. Het strijdtoneel is geïsoleerd van de Russische aanvoerlijnen door opgeblazen bruggen over de brede rivier.

Het Oekraïense leger wachtte met zijn aanval tot het voldoende artilleriesystemen en gepantserde voertuigen, geschonken door westerse bondgenoten, had verzameld om de kansen te keren, zegt Kostenko. Bij de eerste aanval op de Russische linies eind augustus, bijvoorbeeld, stuurde het Oekraïense leger door de VS geleverde M113-pantservoertuigen met rupsbanden die over de velden stuiterden om het dorp Sukhyi Stavok te bestormen. De pantservoertuigen maakten deze beslissende doorbraak mogelijk, zegt hij.

Maar een volledige Russische terugtrekking van de westelijke oever van de Dnjepr blijft onwaarschijnlijk, zegt Kostenko. De stad Cherson is de enige regionale hoofdstad die het Russische leger na haar invasie in februari heeft veroverd en Poetin heeft nu beweerd dat hij de regio Cherson heeft geannexeerd en onderdeel van Rusland heeft gemaakt.

En toch trekken lokale Russische commandanten in Cherson zich terug in georganiseerde terugtochten naar secundaire verdedigingslinies, om het leven van hun soldaten te redden.

“Ze verdedigen het alleen om politieke redenen”, zegt Kostenko. “Ze kunnen niet vertrekken omdat Poetin dan gezichtsverlies lijdt.”

Oekraïense functionarissen hebben geprobeerd munt te slaan uit het slechte Russische moreel en het idee te promoten dat de Russische troepen pionnen zijn in de politieke berichtgeving vanuit Moskou.

Oleksii Reznikov, de Oekraïense minister van Defensie, deed donderdag in een toespraak in het Russisch een beroep op de Russische officieren en zei dat zij werden misleid door hun politieke leiders, in een kennelijke poging om de ontevredenheid in de Russische gelederen en het officierskorps uit te buiten. Hij richtte zich specifiek tot de officieren die in de regio Cherson op de westelijke oever van de Dnjepr opereren.

“Er werd jullie een makkelijke rit beloofd, maar jullie werden in de val gelokt”, zei Reznikov. “Nu luisteren ze niet naar jullie, omdat luisteren naar jullie nu betekent dat je fouten moet toegeven.” Hij stelde voor dat ze zich zouden overgeven.