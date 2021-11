Verenigde Staten waarschuwen Europa voor mogelijke Russische invasie in oosten van Oekraïne

Wat is er aan de hand?

Volgens het Pentagon is Rusland opnieuw bezig troepen samen te trekken langs de grens met Oekraïne. Uit beelden op sociale media en satelliet-opnamen blijkt dat Moskou grote hoeveelheden tanks, pantserwagens, zwaar geschut en ander materieel naar het grensgebied overgebracht heeft. Het doet denken aan de Russische invasie van 2014, toen het schiereiland de Krim door Moskou werd geannexeerd als onderdeel van de Russisch-Oekraïense oorlog.

Begin november zei de Oekraïense regering dat Rusland een troepenmacht van ruim 80.000 man op de been had in het grensgebied. Rusland deed die berichten af als ‘nepnieuws’.

De situatie in het gebied is zeer gespannen na een recente Oekraïense aanval met een drone op stellingen van de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne.

Wat zegt het Pentagon?

Amerikaanse officieren hebben hun Europese collega’s gewaarschuwd voor een mogelijke militaire operatie vanuit Russische hoek. De voorspellingen van de VS zijn gebaseerd op informatie die Washington nog niet heeft gedeeld met de Europese regeringen. Dat zou echter wel moeten gebeuren vooraleer er een beslissing kan worden genomen over een collectief antwoord op de Russische bedreiging.

Wat zegt Rusland?

Rusland beweert dat militaire operaties op eigen grondgebied een binnenlandse zaak zijn en ontkent dat er sprake is van gewelddadige plannen. Moskou beschuldigt de VS daarentegen van provocatie door recent militaire schepen te laten varen op de Zwarte Zee, dichtbij het Russische grondgebied.

In april vorig jaar waren er gelijkaardige spanningen toen de VS en de NAVO Rusland ervan beschuldigden maar liefst 100.000 troepen, tanks en gevechtsvliegtuigen te hebben verzameld nabij de grens met Oekraïne. De crisis kwam tot een einde toen de Amerikaanse president Joe Biden zijn Russische collega Vladimir Poetin ontmoette tijdens een conferentie in juni.