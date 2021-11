Verenigde Staten heropenen hun grenzen: ‘Na twee jaar kan ik eindelijk mijn vriend in de gevangenis opzoeken’

Na twintig maanden openen de Verenigde Staten hun grenzen vanaf maandag weer voor internationale reizigers die volledig gevaccineerd zijn. Drie Belgen getuigen waarom zij hun vliegtuigtickets maanden geleden al boekten.

Agnes Abramsen (78): ‘Ik wil bij mijn vriend in de gevangenis zijn’

“Ik ging al 12 keer naar de Verenigde Staten, maar mijn volgende reis wordt mijn laatste.” De meeste toeristen bezoeken Seattle om er van de musea en de indrukwekkende skyline te genieten, maar Agnes Abramsen uit Brussel associeert de stad nooit met onschuldige uitstapjes. Haar Amerikaanse partner werd in 1987 namelijk tot levenslang veroordeeld voor de moord op een agent en het verwonden van een andere officier.

Agnes Abramsen vertrekt binnenkort naar Seattle om de onschuld van haar vriend te bepleiten. Beeld Wouter Van Vooren

Abramsen schreef al langer brieven naar gevangenen en kwam zo toevallig met hem in contact. De twee werden verliefd en sindsdien zocht zij hem verschillende keren op in zijn cel. Hoewel ze door hun LAT-relatie al vaker periodes doormaakten waarin ze niet bij elkaar konden zijn, zorgde de coronacrisis voor een extra beproeving. “We kunnen twee keer per week een halfuur videobellen, maar dat is natuurlijk geen ideaal scenario. Ik wil echt bij hem zijn.”

De gedwongen afstand zorgde er wel voor dat Abramsen meer tijd kon besteden om haar vriend vrij te krijgen. “Ik weet dat hij onschuldig is en beschik over documenten die dat kunnen bewijzen. Zo zei de de rechter die hem veroordeelde op haar sterfbed dat ze een fout maakte.” Over enkele maanden trekt Abramsen opnieuw naar Seattle om de zaak te bepleiten bij een rechter. “Ik heb geen geld meer over om daarna nog terug te keren, dus het moet wel lukken. Anders verklaar ik de oorlog aan de staat Washington.”

Nick kijkt ernaar uit om zijn geliefde eindelijk weer te omhelzen. Beeld Wouter Van Vooren

Nick (32): ‘Na drie jaar eindelijk mijn vriend terugzien’

“Het Amerikaanse inreisverbod heeft me veel verdriet bezorgd.” Wanneer Antwerpenaar Nick - die liever niet met zijn achternaam in de krant staat - volgende week op het vliegtuig richting Los Angeles stapt, zal hij verlost worden van heel wat stress. Een jaar geleden raakte hij namelijk opnieuw aan de praat met Rafael, een Amerikaanse advocaat die hij in 2018 ontmoette via een datingsite en toen kort ontmoette in Barcelona. “We voelden ons drie jaar geleden al erg goed bij elkaar, maar hij was bang om in een relatie te stappen waarin we elkaar niet voortdurend zouden zien. Het contact verwaterde, maar tijdens de tweede coronagolf liet hij me weten dat hij daar spijt van had.”

Nick en Rafael begonnen vervolgens opnieuw te daten, al was het niet makkelijk om dat enkel via digitale kanalen te doen. “Je hebt meer technologieën om elkaar vanop afstand te zien dan twintig jaar geleden, maar het was pijnlijk dat we elkaar niet konden vastpakken.” Toch besloten ze in april om voor elkaar te kiezen. “We dachten op dat moment niet dat het nog eens zes maanden zou duren voor we elkaar zouden zien, maar hij zei dat hij me nooit meer wilde laten gaan en het voelde juist aan.” Vanaf zaterdag verblijft Nick daarom drie maanden in de Verenigde Staten, al blijft het onduidelijk hoe het daarna verder moet. “Ik denk dat de komende tijd een test wordt voor onze relatie, maar ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt. We zijn namelijk allebei rustige types, dat maakt het makkelijker om samen te leven.”

Pretparkliefhebber Jo Pools aan de ingang van pretpark Walibi, in Waver. Beeld Wouter Van Vooren

Jo Pools (52): ‘In de VS zijn pretparkattracties groter en indrukwekkender’

Voor Jo Pools, voorzitter van de Benelux-afdeling van de European Coaster Club, zorgde het inreisverbod ervoor dat hij zijn hobby tijdelijk op een lager pitje moest zetten. Geregeld trekt hij namelijk naar de Verenigde Staten om er met enkele vrienden pretparken te bezoeken. “Ik ben vooral geïnteresseerd in achtbanen, en aan de overkant van de oceaan vind je grotere en indrukwekkendere attracties dan we hier hebben. Tijdens mijn reizen bezoek ik daarom zoveel mogelijk pretparken.”

Pools vond het niet makkelijk om die ervaringen twee jaar lang te missen en boekte daarom meteen een nieuwe trip toen duidelijk werd dat het inreisverbod zou sneuvelen. “Ik ben blij dat ik mijn tickets vroeg reserveerde, want de prijzen zijn ondertussen flink gestegen. Volgens mij willen veel mensen nu de schade van het afgelopen anderhalf jaar inhalen.”

De volgende trip van Pools zal drie weken duren en het programma is goed gevuld. Samen met drie vrienden zal hij parken bezoeken in staten als Illinois, Michigan en Florida. Het gaat daarbij om een mix van bekende pretparken als Universal Studios en meer kleinschalige parken als Indiana Beach. Aan die reis is een prijskaartje van zo’n 3.500 euro verbonden, maar dat bedrag heeft Pools er graag voor over. “Het is mijn hobby en bovendien kunnen we de kosten voor de huurauto en de hotels door vier delen. Dat maakt al een groot verschil.”