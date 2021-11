Verenigd Koninkrijk trekt terreurdreigingsniveau op na ‘terroristisch incident’ in Liverpool

Zondag om 11 uur (lokale tijd) ontplofte een auto aan het Liverpool Women’s Hospital. Volgens de politie gaat het om een terroristisch incident. Er werden drie verdachten, van 21, 26 en 29 jaar, opgepakt op basis van de Britse antiterrorismewet. Intussen is ook een vierde 20-jarige verdachte gearresteerd.

De taxichauffeur, die wist te ontsnappen voordat de wagen vuur vatte, werd niet gearresteerd en verkeert volgens de politie in een stabiele toestand in het ziekenhuis. De mannelijke passagier van de auto daarentegen werd ter plaatse doodverklaard, zegt de politie van het graafschap Merseyside.

‘Heldhaftige’ taxichauffeur

De overleden passagier wilde volgens Britse media met een taxi naar een kathedraal waar het einde van de Eerste Wereldoorlog werd herdacht. Daar zouden zo’n 2.000 mensen aanwezig zijn geweest. De chauffeur moest vanwege wegblokkades omrijden. Zijn taxi stond op een gegeven moment stil bij een ziekenhuis, niet ver van de kathedraal. De taxichauffeur, die twijfels had over de intenties van zijn passagier, sprong volgens Britse media uit zijn auto en deed deze op slot vlak voordat de man een bom liet afgaan en daarmee zichzelf en de taxi opblies. De passagier had het explosief zelf in de taxi geladen, bevestigt de politie.

De burgemeester van Liverpool, Joanne Anderson, noemde de taxichauffeur, die geïdentificeerd wordt als David Perry, een held. “De taxichauffeur is er door zijn heldhaftig optreden in geslaagd om een afschuwelijke ramp te voorkomen”, zei Anderson. “We weten dat de taxichauffeur was uitgestapt en dat hij de deuren op slot heeft gedaan. Onze dank gaat naar hem uit.”

De antiterreureenheid onderzoekt mogelijke hypotheses. Beeld AP

Terrorisme

De regionale antiterreureenheid onderzoekt mogelijke hypotheses en wordt bijgestaan door de Britse nationale veiligheidsdienst MI5. “Wij leiden het onderzoek met steun van de politie van Merseyside en houden een open blik naar de oorzaak van de explosie”, zei de antiterreureenheid in een verklaring. “We werken in hoog tempo om te proberen de omstandigheden van deze zaak te achterhalen en zullen te zijner tijd een update geven.”

Volgens Russ Jackson van de antiterreurdienst was er een geïmproviseerd springtuig vervaardigd voor de explosie, zei hij, geciteerd door de Britse openbare omroep BBC. “Tot dusver nemen we aan dat dit was gebouwd door de passagier in de taxi”, zei Jackson.

Burgemeester Anderson noemde het incident eerder “verontrustend en schokkend” en bedankte de hulpdiensten voor hun snelle reactie. Ook de Britse premier Boris Johnson heeft gereageerd: “Mijn gedachten gaan uit naar iedereen die vandaag door het vreselijke incident in Liverpool is getroffen. Ik wil de hulpdiensten bedanken voor hun snelle reactie en professionaliteit, en de politie voor hun voortdurende werk aan het onderzoek.”

‘Harde knal’

Carl Bessant, die in het ziekenhuis was op het moment van de ontploffing, zei aan de BBC: “We hoorden een harde knal en keken uit het raam. We zagen de auto in brand staan en iemand eruit springen ... schreeuwen, en er zat iemand in de auto”.

Het getroffen ziekenhuis in Liverpool heeft laten weten dat de toegang tot het ziekenhuis “tot nader order” beperkt blijft en dat patiënten “waar mogelijk” naar andere ziekenhuizen werden overgeplaatst.

Het terreurdreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk is vandaag verhoogd, van niveau 3 (“substantial”) naar niveau 4 (“severe”; ernstig). Niveau 4 is het op één na hoogste niveau. Dat betekent dat een aanslag als “heel waarschijnlijk” wordt ingeschat.