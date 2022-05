Verenigd Koninkrijk: ‘Russisch trollenleger verspreidt desinformatie over oorlog vanuit fabriek’

Het hoofdkantoor van het trollenleger zou gevestigd zijn in een gehuurde ruimte in een fabriek van een bedrijf dat militaire uitrusting en technologie produceert. Vanuit de fabriek zouden “leugens worden verspreid” via sociale media en in reacties op populaire websites, stelt het Britse ministerie in een verklaring. Het omschrijft de operatie als “ziek”.

Betaalde werknemers van de trollenfabriek zouden zich niet alleen richten op politici, maar ook op muzikanten en bands uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en India. Daarnaast gebruiken ze online platforms om nieuwe ‘trollen’ te werven.

Accounts van wereldleiders en bands

Volgens het ministerie zijn accounts van verschillende Britse ministers, onder wie premier Boris Johnson, benaderd. Ook onder anderen de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en EU-buitenlandchef Josep Borrell vormden een doelwit, net als de bands Daft Punk en Rammstein en dj’s David Guetta en Tiësto.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss laat weten dat de regering haar internationale partners heeft gealarmeerd. “We zullen nauw blijven samenwerken met bondgenoten en mediaplatforms om de Russische informatieoperaties te ondermijnen”, aldus de minister.

Sporen van de Russische operatie zijn aangetroffen op acht online platforms, zoals Instagram, YouTube en TikTok. Volgens de onderzoekers is er een vermoedelijke link tussen de operatie en oligarch Jevgeni Prigozjin, die nauwe banden heeft met de Russische president Vladimir Poetin.