Verenigd Koninkrijk-kenner Harry De Paepe: ‘Ik denk niet dat Charles heel vrolijk wordt als koning. Je ziet dat hij het ondergaat’

Na de immens populaire Queen Elizabeth ­bestijgt nu Charles III, haar 74-jarige zorgenkind, de troon. Verenigd Koninkrijk-kenner Harry De Paepe blikt vooruit op de nakende kroning van de ­Britse vorst. ‘Het wordt voor Charles een ­uitdaging om zich ver van politiek te houden.’

Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de kroning van Charles III op 6 mei. Volgens Harry De Paepe wordt het uitkijken of de nieuwe koning zijn ­‘radicaal traditionalisme’ kan verzoenen met de verwachtingen van de jongere generatie. “Ik denk niet dat Charles zelf beseft wat dalende koopkracht betekent.”

Wie door de Britse hoofdstad struint, kan al niet naast de merchandising kijken die wordt verkocht voor de nakende kroning van koning Charles III. Maar daar blijft het voorlopig bij. In de straten van Londen hebben de mensen wel andere zaken aan het hoofd. De inflatie bedraagt 10 procent in vergelijking met een jaar geleden, de kostprijs van basisvoeding steeg met een vijfde. Onder meer jonge artsen en verplegers staken nu al weken voor hogere lonen, want het VK kent geen loonindexering zoals hier.

Omwille van de economische toestand werd gekozen voor een afgeslankte kroningsceremonie, zegt VK-kenner en historicus Harry De Paepe. “Er wordt niet gekozen voor het grote blingblingscenario van 1953, toen voor Queen Elizabeth II kosten noch moeite werden gespaard. Na de Tweede Wereldoorlog leefden de Britten nochtans op de bon, maar er heerste toen een enorm overwinnaarspatriottisme. De kroning was toen een waar volksfeest.

Wijlen Queen Elizabeth II en – toen nog – prins Charles in 2019. Beeld Getty Images

“Door de huidige tijdgeest kiest Charles III nu, na overleg met de regering, bewust voor een korte processie. Ook worden slechts duizend gasten toegelaten in Westminster Abbey. Ook kregen veel edellieden bewust geen uitnodiging. Het wordt volgens Buckingham Palace een gastenlijst ‘op basis van meritocratie en niet van aristocratie’.

“Tegelijk blijft er wel aandacht voor de ceremoniële en militaire tradities. De Britten beseffen dat de hele wereld meekijkt, net als tijdens de begrafenis van de Queen. Met de kroning wil de regering goede pr brengen na enkele jaren van woelige politieke wateren.”

Verwacht u tijdens de kroning protesten?

“Ja, voor het eerst in lange tijd zullen die, door de republikeinse ‘Not My King’-beweging, wellicht te zien zijn in Londen. Dat is van de tijd van Queen Victoria geleden. Ze zullen weliswaar klein zijn, maar niet onopgemerkt blijven. Er is een republikeinse onderstroom omdat je in de 21ste eeuw nu eenmaal te maken krijgt met een jonge generatie die het hele systeem ter discussie stelt. Zij linken de monarchie ook aan een bestuur dat hen al meer dan een ­decennium in de steek laat. Uit peilingen blijkt sinds het millennium ook een groeiende desinteresse bij jongere mensen, die electoraal en politiek toch de toekomst zijn.”

Harry De Paepe: ‘In navolging van Elizabeth stelt Charles zich met zijn hoge leeftijd op als ‘grampy’, de opa van de natie. Voorlopig met succes.’ Beeld Geert De Rycke

‘De man is gedoemd om niet meer te zijn dan een overgangskoning’, schreef u over Charles III. Wat zal hij proberen te bereiken?

“Charles III zal vooral een wegbereider zijn voor prins William. Ze willen een moderne monarchie uitbouwen, een blauwdruk voor de monarchie in de 21ste eeuw. Dat wordt niet vanzelfsprekend voor een man van 74 jaar. Het is eigenlijk absurd dat hij nu pas zijn bestaansreden begint te vervullen, op een leeftijd wanneer de meeste burgers al lang met pensioen zijn.

“Ik denk dat dit koningschap op hem zal wegen. Zijn hele leven was de Britse publieke opinie niet tevreden met hem als troonopvolger. Dat beseft Charles wel. Ik denk niet dat hij heel vrolijk wordt van zijn nieuwe functie, waarvan je ziet dat hij ze ondergaat. Denk aan de ondertekeningsceremonie voor de troonopvolging, toen hij zich zichtbaar opwond en hoorbaar boos maakte op een vulpen die ‘every stinking time!’ niet werkte. Charles III is eigenlijk iemand van een ander tijdperk, het lijkt alsof hij zo uit de edwardiaanse tijd komt (begin 20ste eeuw tot ruwweg aan de Eerste Wereldoorlog, red.).”

U publiceert nu een historisch boek over zijn illustere voorgangers, Charles I en II. Welke lessen moet Charles III van hen onthouden?

“Charles I (1600-1649, eindigde op het schavot, red.) was, net zoals Charles III vandaag, heel koppig en verloor daardoor ook letterlijk zijn hoofd. Ook de huidige Charles zal moeten beseffen dat altijd zijn eigen gelijk willen halen tot zijn ondergang kan leiden. Charles II (1660-1685, red.) was ook controversieel maar slaagde er toch in zijn grootste tegenstanders te charmeren. Charles III kan dat ook wel, en neemt de tijd om met iedereen te praten. Hij moet die kant volop uitspelen als hij de monarchie wil doorspelen aan zijn zoon.”

Charles I verloor zijn hoofd, en nu hanteert de Britse tabloidpers de figuurlijke bijl. Charles III haat de paparazzi, door de rol die ze speelden in de dood van zijn ex-vrouw ­Diana, die in 1997 omkwam in een auto-­ongeluk terwijl ze door hen werd achtervolgd. Hoe gaat hij nu met de roddelbladen om?

“Net als zijn moeder zet Charles III zijn leeftijd in. Elizabeth profileerde zich voor de tabloidmedia als de granny van de natie, de oma. Charles stelt zich nu op als grampy, de opa van de natie. Voorlopig met succes.”

Zijn tweede echtgenote Camilla mocht zich van de Queen de ‘Queen-consort’ noemen: de koningin-gemalin. Nu benoemt hij haar toch tot ‘Queen’. Wat zegt dat over hem?

“Het is een logisch stappenplan voor Camilla. Vergeet niet dat ze zich ooit nog moest verstoppen in struiken omdat mensen na Diana’s dood eieren naar haar gooiden. Eerst was ze de maîtresse, dan werd ze ‘that woman’, Duchess, Princess-consort, Queen-consort en nu dus toch Queen. Ik denk niet dat er aanstoot aan wordt genomen. Het doel is niet om Camilla ­populair te maken, wel aanvaardbaar.”

Ongelukkig getrouwd: Charles en zijn eerste echtgenote Diana in 1992, vijf jaar voor haar tragische overlijden. Beeld Getty Images

Welke rol krijgen prins William en Kate?

“Zij zullen feitelijk de onderkoning en -koningin van het Verenigd Koninkrijk worden. Dat is een bewuste zet omdat zij veel populairder zijn. Ze zullen zich richten op liefdadigheid, wat Charles hen als prins van Wales voordeed. Waar hij nu moet zwijgen, kunnen zij spreken, en dat zullen ze volgens mij ook doen.

“In een recente biografie van Charles III wordt ook gesteld dat hij de eerste koning zou kunnen zijn die uit vrije wil zou aftreden, ten gunste van William. Abdicatie heeft in het Verenigd Koninkrijk nochtans een negatieve connotatie omdat het altijd gepaard ging met conflict, burgeroorlog of schandaal – denk aan de laatste abdicatie, die van Edward VIII in 1936 (hij verzaakte aan de troon om te kunnen trouwen met de Amerikaanse Wallis Simpson, een gescheiden vrouw van wie beide ex-echtgenoten nog in leven waren – iets wat niet werd aanvaard door de Anglicaanse kerk en het Britse parlement, red.).

“Charles III kan mogelijk die vloek doorbreken. De vraag is hoe hij zelf daarover denkt na zijn middeleeuws aandoende ‘zalving’ op 6 mei, een ‘heilige’ eed om tot de dood koning en Anglicaans kerkvorst te zijn.”

Meghan Markle blijft weg van de kroning, haar echtgenoot Harry komt wel. In welke mate was de ophef rond hun publicaties al schadelijk voor Charles III?

“Volgens peilingen heeft dat wel negatieve impact. Maar de revelaties waar iedereen van smulde, zijn nu toch gekend. Veel Britten met wie ik spreek denken nu: we weten het intussen wel, zeurkousen. (lacht) Charles III en William zwijgen en laten de tijd zijn werk doen. Charles hinkt wel duidelijk op twee benen, als vader en als koning. Dat Harry op de kroning opduikt, toont aan dat Charles wel wil dat zijn zoon erbij is. Maar een prominente rol zal Harry niet krijgen. Prins William stelt zich, naar wat ik hoor in het Verenigd Koninkrijk, veel harder op tegen zijn broer.”

Meghan Markle heeft zware kritiek op ­vermeend racisme in ‘The Firm’, zoals het ­koningshuis ook weleens wordt genoemd. Maakt Charles III wel voldoende komaf met die cultuur? Er moest al een hofdame van de Queen opstappen na een ongepaste opmerking tegen een zwarte vrouw. Is dat genoeg?

“Ik denk dat de monarchie heel bang is voor het racismedebat. Dat is heel toxisch omdat het snel tot polarisering leidt. Maar dat Charles vorige week toestemming gaf om een onderzoek te beginnen naar de rol van de monarchie in de slavernij, is wel een teken dat ze het ernstig nemen. Hij heeft ook geen keuze als hij de monarchie de 21ste eeuw wil binnenloodsen. Had hij dat onderzoek geweigerd, dan zou het in zijn gezicht zijn ontploft. We zijn niet meer in het jaar 1953, er is nu een heel diverse bevolking en Charles moet daarmee leren omgaan.”

Harry, Charles’ tweede zoon, en zijn vrouw Meghan Markle. De hertog van Sussex zal zonder haar aanwezig zijn op de kroning. Beeld WireImage

Het Verenigd Koninkrijk wordt nu geleid door premier Rishi Sunak, een migrantenzoon en hindoe. Schotland wordt geleid door eerste minister Humza Yousaf, ook een migrantenzoon en moslim. Hoe staat Charles III tegenover diversiteit?

“Charles is altijd gefascineerd geweest door ­andere culturen, ook door de islam en het ­hindoeïsme. Hij is ervan overtuigd dat al die godsdiensten dezelfde oorsprong hebben. Ik denk dus dat hij voor toenadering kan zorgen. Zo zou hij tijdens zijn kroning een eed zweren die ook betrekking heeft op andere godsdiensten van het Verenigd Koninkrijk.

“Een mooi voorbeeld is hoe hij onlangs in Oost-Londen een bezoek bracht aan een cultureel diverse wijk, waar de monarchie vanwege haar koloniale erfenis niet populair is. Na zijn bezoek aan een lokale moskee en hindoetempel waren de reacties positief omdat hij oprechte interesse had getoond.”

Kan Charles helpen het Verenigd Koninkrijk bijeen te houden, of wordt Schotland een ­lastige klant?

“De Windsors zijn heel bang voor Schotse onafhankelijkheid, want de koninklijke familie is ­extreem gehecht aan Schotland. Ik denk dat Charles er alles aan zal doen om er populair te blijven – niet evident, want hij heeft er niet ­dezelfde autoriteit als de Queen.

“In zijn achterhoofd speelt wellicht het idee dat het bij een mogelijke onafhankelijkheid een optie kan zijn om ook dan ‘King of Scots’ te blijven. Het is echt geen toeval dat de Queen in haar Schotse landgoed Balmoral overleed. Over het hele leven van die mensen wordt nagedacht, ook aan de symboliek van de plek waar je overlijdt.”

Kan hij een rol spelen in het doorbreken van de politieke impasse in Noord-Ierland, door te wegen op de pro-Britse unionisten, net ­zoals Amerikaans president Biden weegt op de pro-Ierse republikeinen?

“Jazeker. Dat het laatste akkoord voor de Noord-Ierse douaneregeling met het Verenigd Koninkrijk en de EU het ‘Windsor Framework’ werd genoemd, heeft daarmee te maken. Het was ook geen toeval dat Charles daarna Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in het Windsorkasteel ontving. Dat moest de Noord-­Ierse unionisten, wellicht ’s lands grootste monarchisten, ervan overtuigen dat het akkoord de zegen van de kroon had.

“Sommige Noord-Ierse protestanten vonden dat premier Sunak het hof misbruikte om hun aanhang te overtuigen. Maar het werkte: volgens de polls wordt het akkoord bij de bevolking relatief goed onthaald, ondanks het gemor van protestantse politici.”

Handjes schudden in York met zijn echtgenote, die zich inmiddels Queen Camilla mag noemen. ‘Het doel is niet om Camilla populair te maken, wel aanvaardbaar.’ Beeld AFP

In 2015 lekten de ‘Black spider memos’ uit, genoemd naar Charles’ in inkt geschreven brieven aan ministers en parlementsleden om zijn persoonlijke visie over politieke thema’s uit te leggen. Ziet u hem dat nog doen?

“Er zijn geen recente voorbeelden van, maar het zou me niet verwonderen dat hij het nog probeert. Toch zal hij moeten wegblijven van politieke daden die niet gedekt zijn door de regering. Zo wilde hij nog naar de VN-klimaattop in Caïro gaan, maar werd hij teruggefloten. Dat aanvaarden zal moeilijk zijn, maar het besef moet indalen dat dit niet meer zijn rol is, terwijl hij zich dat als prins wel nog kon permitteren.”

Toen kortstondig ex-premier Liz Truss Charles III ontmoette, hoorden we hem zeggen: ‘Dear o dear, you again?’ Korte tijd later was ze weg. Heeft hij ook invloed bij de conservatieve Tory’s?

“Ja en nee. Voor de gewone partijleden van de conservatieven – doordeweekse, ouderwetse Britten – is de monarchie wel degelijk belangrijk. Op hen weegt dit soort uitspraken wel, want zij verkiezen hun voorzitter. Of hij op de parlementaire fractie weegt is minder zeker. De Tory’s in Westminster bedrijven onder elkaar al een harde manier van politiek. Of ze van buitenaf te beïnvloeden zijn, is maar de vraag. Wel is het zo dat Charles door de jaren goede persoonlijke banden ontwikkelde met een aantal conservatieve MP’s, zoals met Sir Nicholas Soames, de kleinzoon van Winston Churchill. Het wordt voor Charles III een uitdaging om buiten en ­boven de politiek te blijven staan.”

Er zijn ook finianciële banden met de conservatieven. Ben Elliot, een neef van Queen ­Camilla, regelde financiering voor zowel de Tory’s als voor Charles’ prinselijke stichtingen. Hoe problematisch is dat?

“Het is erg dubbel. Omdat die Ben Elliot nog steeds verweven is met de Tory’s en via zijn tante Camilla dicht bij Charles staat, kan dat een probleem worden. Alleen schermt men dan met de boodschap dat Charles nooit rechtstreeks met hem contact had. Discrete ontmoetingen tussen zakenlui die Elliot aanbrengt en de stichtingen verliepen altijd via medewerkers. Eén adviseur werd als zondebok ontslagen.

“Ik denk dat men er opnieuw op rekent dat dit verhaal mettertijd onder het stof verdwijnt. De Britse pers zwijgt er grotendeels over. Bij The Times en The Telegraph zitten immers ook vriendjes van de Tory’s. Het links-liberale The Guardian schreef er wel over, maar wordt door de brede massa niet gelezen.”

Wis is Harry De Paepe? - geboren in 1981 in Dendermonde - leraar geschiedenis - auteur en bekende anglofiel - publiceert over de Britse politiek bij o.m. Doorbraak.be en Knack, is als VK-kenner vaak te gast bij Radio 1, De afspraak en Terzake - maakte voor Klara de reeks Stiff Upper Lips - Waarom de Engelsen zo Engels zijn - boeken (o.m.): Stiff Upper Lips, De twee kanten van het Kanaal, Sausage. Een blik op Elizabeth II, Het verhaal van Vlaanderen (graphic novel naar de tv-serie) - nu is God Save King Charles! uit

Via zijn The Prince’s Foundation legde Charles zich ook toe op een ‘architecturale renaissance’. Als ‘radicale traditionalist’ hekelde hij ‘grote, lege en onpersoonlijke’ steden, en op zijn aangeven zijn modernistische bouw­projecten geschrapt. Zullen we daar nu nog meer van zien?

“Charles zal dat blijven uitdragen. Hij zal het wel niet meer openlijk kunnen doen, zoals hij in de jaren 1980 in zijn boek A Vision of Britain deed. Daarin zette hij heel openlijk zijn kijk op architectuur uiteen. Het modernisme zag hij toen zelfs ‘als de belangrijkste oorzaak van veel van de huidige maatschappelijke problemen’.

“Charles stichtte als hertog van Cornwall ook zelf enkele dorpen in klassieke Britse bouwstijl. Onder premier Boris Johnson werd de bouwvisie van Charles zelfs voor een stuk overheidsbeleid, op advies van de conservatieve filosoof Roger Scruton, die door Charles werd geridderd. Alle nieuwe sociale woonbouw, hoewel er te weinig is, is nu in klassieke bouwstijl.”

Hoe problematisch is dat in een land waar een jonge generatie schreeuwt om meer betaal­bare, modernere woningen?

“Je kunt dat als een probleem zien, ja. Zelf verwijst hij naar Poundbury, een dorp dat hij zelf oprichtte waar nu ook betaalbare woningen zijn, maar ze vormen een druppel op een hete plaat in vergelijking met de bestaande woningnood. In het Verenigd Koninkrijk woedt nu ook discussie om de groene gordel rond Londen meer open te stellen voor bouwprojecten, maar dat botst met mensen die denken zoals Charles, en die de Green Belt willen bewaren. Hij belichaamt de enorme knoop waar het Verenigd Koninkrijk mee zit.”

Charles en zijn oudste zoon. ‘Hij zal vooral een wegbereider zijn voor William. Misschien treedt hij zelf wel af, ten gunste van zijn zoon.’ Beeld Getty Images

Charles III heeft op dat vlak veel macht. Hij is ook de grootste landeigenaar van het ­Verenigd Koninkrijk, met veel landbouw­bedrijven. Kan hij zo wegen op pakweg het stikstofbeleid?

“Zijn landbouwbedrijven zijn voorbeelden van traditionele landbouw en stoten bijgevolg weinig stikstof uit. Zijn boeren klagen net dat hij te véél duurzaamheidseisen stelt. In een stringent stikstofbeleid stapt hij dus wellicht mee, omdat het zijn overtuiging is. Hoe traditioneler voor Charles, hoe beter; hoe beter voor het milieu, hoe beter voor de samenhang tussen heden en verleden waar hij zo aan hecht.

“Het is wel in Charles’ belang om zijn landbouwgronden winstgevend te houden, want na de brexit werden de EU-landbouwsubsidies voor het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Dat zal voor de Windsors een streep door de rekening geweest zijn, maar dat we hem er niet over hoorden klagen toont aan dat hij de boeken van deze kroondomeinen goed op orde heeft. Zo gaf hij bijvoorbeeld de Duchy of Cornwall een economisch profiel. Zijn producten heten nu ‘Duchy Originals’. Dat soort ingrepen brengt geld op. Hij is zo ook rijker geworden dan zijn moeder.”

Kan zijn landbezit nog een politieke kwestie worden?

“Ja, want je kunt discussies krijgen over belastingen of de vraag of het verantwoord is dat iemand zoveel landeigendom heeft. Er is ook al controverse geweest over het gebrek aan betaalbare woningen in een hertogdom als Cornwall.

“Ik denk niet dat hij beseft wat dalende koopkracht precies betekent. Hij krijgt elke ochtend verschillende soorten eitjes voorgeschoteld om uit te kiezen naargelang zijn humeur, van hardgekookt naar zacht.

“Rekenen en tellen hoeft hij ook niet te doen. Daar is in de regering zelfs nog altijd een chancellor voor, die de koninklijke gronden van het hertogdom Lancaster in zijn naam beheert. Absurd, maar het bestaat er nog. Dat kan zich tegen hem keren als er een andere regering komt. Een ­hervormingsgezinde Labour-regering ­onder Keir Starmer zal Charles daarom meer angst inboezemen dan conservatief premier Rishi Sunak op dit ogenblik.”

Er zijn dezer dagen ook veel klimaatprotesten in het Verenigd Koninkrijk, onder meer door Extinction Rebellion. Ziet u Charles de natuurbeschermer deze bewegingen een warm hart toedragen, terwijl de conservatieve regering ze wegzet als vandalen?

“Niet helemaal. Heel vaak zijn die bewegingen gelinkt aan uiterst links, dat ook antimonarchistisch is. Dat botst sowieso met Charles. De boodschap dat de aarde door klimaatverandering naar de vaantjes gaat zal hij wel steunen, op de wijze van Sir David Attenborough, zeg maar. En toch ook een beetje paternalistisch, want zo is Charles wel. Hij redeneert vanuit een soort verlicht despotisme: ‘Ik doe wat goed is voor mijn onderdanen, maar ik moet het vooral zelf doen.’”

Charles III-merchandise in Windsor. ‘Hij wordt niet erg vrolijk van zijn nieuwe functie.’ Beeld In Pictures via Getty Images

Schrikt die houding ook de 56 landen van de Britse Commonwealth af? Sinds de dood van de Queen zijn er nogal wat landen die zich vragen stellen over zijn rol als officieel hoofd van dit Gemenebest van Naties. Kan hij ze bij elkaar houden?

“Op zich is het opmerkelijk dat hij is aangeduid als automatische opvolger van Queen Elizabeth II aan het hoofd van de Commonwealth, terwijl dat niet noodzakelijk zo hoeft te zijn. Elizabeth werd voorgedragen uit beleefdheid, en zij bewerkstelligde dat Charles haar ging opvolgen. Ik zie Charles III die relaties wel nog in stand ­houden.

“Wat je wel al ziet, is dat er nationale discussies ontstaan over zijn rol als staatshoofd van de veertien zogeheten realms van het Gemenebest, kroongebieden zoals Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. Het grote vraagteken in die landen is wel: wat is het alternatief?

“Economisch is het Gemenebest vandaag ook al minder belangrijk, het is vooral diplomatiek relevant. Het grote vraagteken is in welke mate het kolonialismedebat zal spelen in de debatten over zijn toekomst. Is het Gemenebest nog van deze tijd of is het te veel een verwijzing naar het koloniale verleden? De hele structuur is immers opgebouwd vanuit het koloniale rijk van weleer.”

In welke mate is Charles zelf nog van het ­kolonialisme doordrongen? Zijn oma was nog ­keizerin en zijn favoriete oom was Lord Mountbatten, de laatste viceroy van India...

“De jongere Charles was daar meer van doordrongen dan de koning die hij vandaag is. Dat is echt niet meer van deze tijd. Toch is er nog werk aan de winkel. De recente verschijning van kroonprins William en Kate in de Caraïben, alsof ze nog Queen Elizabeth en prins Philip tijdens de jaren 60 waren, bezorgde het koningshuis een lawine aan kritiek. Het was een dikke misrekening, maar het besef is er dat de tijden nu echt veranderd zijn.”

Zal het Verenigd Koninkrijk via Charles III ook weer een steviger been op het Europese ­continent zetten? Zo sprak hij recent de ­Duitse Bondsdag toe en trekt hij nog naar Frankrijk.

“Ik denk van wel. Daar speelt ook premier Sunak een rol in, die duidelijk een betere verhouding met de EU wil dan zijn voorgangers – hoewel hij oorspronkelijk een brexiteer was. Mede door de oorlog in Oekraïne is de regeringslijn dat men zoveel mogelijk de banden met de EU wil aan­halen. Men gebruikt Charles III ook voor die toenadering. Als universeel figuur die veel aandacht opwekt, is hij een diplomatieke troef.

“Ik denk ook wel dat hij er zelf achter staat. Kijk maar hoe hij zijn best deed om in Berlijn Duits te praten – toch voor een stuk de taal van de familie van wijlen zijn vader Philip. Prins William zal daarentegen nog veel op talen­kennis moeten oefenen.”

Beeld rv

Harry De Paepe, God Save King Charles!, Ertsberg, 160 p., 19,99 euro.

Boekvoorstelling op 29 april in CC Stroming (Berlare).