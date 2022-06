Verdict valt voor ex-hongerstakers Begijnhofkerk: één op de zes mag blijven

Een klein jaar na het beëindigen van hun actie in de Brusselse Begijnhofkerk en de lokalen van de VUB en ULB, zijn alle beslissingen in de dossiers van de hongerstakers gevallen. Van de 516 personen die een aanvraag deden, kregen er 90 een positieve beslissing.

Er is eindelijk duidelijkheid voor de honderden ex-hongerstakers die vorig jaar een collectieve regularisatie van hun verblijf probeerden af te dwingen. Na de actie werden er 442 aanvragen tot regularisatie ingediend, die betrekking hebben op 516 personen. Daaruit volgden 55 positieve beslissingen, goed voor 90 personen. Dat blijkt uit cijfers van De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die door het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (cd&v) werden opgevraagd op vraag van De Morgen.

Dat betekent dus dat nog niet één op de zes hongerstakers uiteindelijk in ons land mag blijven, ofwel 17 procent. 423 anderen kregen geen verblijfsvergunning. Twee aanvragen zijn zonder voorwerp gebleken en één iemand wacht nog op een beslissing. Slechts één persoon werd geregulariseerd om medische redenen, nadat een controlearts had vastgesteld dat er geen behandeling mogelijk is in het land van herkomst. De meeste van de 516 aanvragers waren Marokkanen (379), Algerijnen (88), en Pakistanen (16).

Van alle aanvragers waren 137 personen terug te vinden in de politiedatabank en/of stonden ze geseind: 62 voor onwettig verblijf, en 75 voor andere feiten. Al voegt de staatssecretaris eraan toe dat een seining niet per se betekent dat die persoon schuldig is aan een misdrijf. Van die 137 personen werden er 36 veroordeeld in België, en 16 veroordeeld in het buitenland.

Duurzame toekomstperspectieven

Wie toch een negatieve beslissing kreeg, kan wel nog rekenen op begeleiding van een ICAM-terugkeerbegeleider. (Het terugkeerbureau van de Dienst Vreemdelingenzaken, S.A). Mahdi: “Daar worden alle duurzame toekomstperspectieven voor de persoon in kwestie uitgelegd. De migratieregels zijn bovendien duidelijk en het is vooral belangrijk dat die nageleefd worden. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft al deze dossiers, sommige tot 300 pagina’s dik, grondig bestudeerd. Ik hoop dat we hiermee de discussie kunnen afronden. We werken verder aan een correct beleid. Voor velen betekent dat de terugkeer naar het land van herkomst.”

Op 21 juli vorig jaar, na meer dan 60 dagen, was er een doorbraak in de hongerstaking van de sans-papiers. Er kwam een mondeling akkoord tussen onder meer de stakers, staatssecretaris Mahdi, de directeur-generaal Freddy Roosemont (DVZ) en een speciale gezant, Dirk Van den Bulck, over de te volgen individuele procedure, waardoor de actie uiteindelijk werd opgeschort.

Een woordvoerder van de ex-hongerstakers reageert nu ontzet en spreekt over ‘kafkaiaanse’ toestanden: “Tijdens het 21 juli-akkoord werden duidelijke richtlijnen gegeven maar uit de antwoorden van de Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat er bij de regularisatieonderzoeken geen rekening werd gehouden met de verankeringselementen in de Belgische samenleving. Zoals met de duur van de procedure, de lengte van het verblijf in België, de familiale banden, of met de gevolgde opleiding en tewerkstelling. Niets van deze positieve elementen werden in de weegschaal gelegd”, klinkt het.