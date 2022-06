Verdeelde meningen in het onderwijs: ‘De zomervakantie inkorten is nu geen prioriteit. Het belangrijkste is om nu voldoende mensen te vinden’

‘Het schooljaar is niet evenredig ingedeeld’: Véronique De Castro (46), leraar Frans en economie in het Antwerpse Sint-Norbertus Instituut

“Ik ben een voorstander van een andere indeling van het schooljaar. Nu is het schooljaar eigenlijk niet evenredig ingedeeld: sommige lesperiodes zijn ontzettend lang, andere kort. Neem nu dit schooljaar. Tussen de kerst- en krokusvakantie moesten we lang blijven werken. Daardoor schoten er maar twee weken over tussen de krokusvakantie en het begin van de paasexamens. Dat is echt heel kort.

“Het zou beter werken mochten we kortere periodes van les kunnen afwisselen met twee weken ontspanning. Dat zou beter zijn voor leraren én leerlingen. Nu zit zo’n krokusvakantie bijvoorbeeld al snel vol met taken waardoor er minder tijd is om te ontspannen.

“Toegegeven, ik hoor van het ondersteunend personeel zoals leerlingbegeleiders of het secretariaat dat zij daar minder blij mee zouden zijn. Zij moeten tijdens de zomervakantie nog een stuk doorwerken, waardoor hun verlof plots erg kort zou zijn.

“Zelf ben ik leerkracht Frans in een stedelijke school. Dat kwetsbare leerlingen heel wat taal kwijtraken, merk ik ook na de vakantie. Of een kortere zomervakantie dat zou verhelpen? Ik denk het, maar we hebben het anderzijds nog nooit getest.

“Al lossen we het probleem daarmee niet helemaal op: want wat doen jongeren dan tijdens de langere vakanties in het jaar? Soms moet ik diep vanbinnen huilen als ik hoor hoe mijn leerlingen die dagen moeten vullen. Ze slapen, kijken Netflix en gamen een beetje. Vroeger organiseerden we nog kampen voor hen, om hen toch naar buiten te krijgen. Maar daar is geen geld meer voor. Ook heeft niemand de energie om dat te doen; het is nu al zo druk. Kortom, de zomervakantie inkorten is nu geen prioriteit. Het belangrijkste is om nu voldoende mensen te vinden om het schooljaar draaglijk te maken.”

Mauro Michielsen. Beeld ID/ Marc Gysens

‘De zomervakantie heeft voordelen die de andere vakanties niet hebben’: Mauro Michielsen (17), voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK)

“Op dit moment lijkt het mij geen goed idee om de zomervakantie in te korten en het schooljaar anders in te delen. Daar zijn veel verschillende redenen voor. In de eerste plaats is de timing nu niet goed. Het onderwijs heeft de voorbije tijd veel crises meegemaakt: de twee coronajaren, de opvang van Oekraïense leerlingen en daarbovenop nog eens het lerarentekort. Iedereen is daar nog van aan het recupereren.

“Ook ben ik er zelf geen fan van. Vooral omdat de lange zomervakantie voordelen met zich meebrengt die de andere vakanties niet hebben. Het is de enige periode waarin je echt kan deconnecteren, dat hebben de andere vakanties minder. Ook kunnen we als scholieren dankzij de langere periode veel verschillende zaken doen: afspreken met vrienden, familie bezoeken, naar het buitenland gaan, enzovoort.

“Pas op, het betekent niet dat ik radicaal tegen een ingekorte vakantie ben. Ik vind het bijvoorbeeld goed dat we daar nu over nadenken en besef ook dat er voordelen kunnen zijn. Maar dan moeten we volgens mij ook kijken naar wat de goede voorwaarden zijn om de andere vakanties even goed te maken: bijvoorbeeld door geen huiswerk of taken te geven.

“Wat me vooral opviel, was hoe sterk het onderwerp leefde onder scholieren. Met VSK organiseerden we een bevraging voor leerlingen: die werd door zoveel mensen ingevuld dat we ze vroegtijdig moesten stopzetten omdat we tegen de limiet van de website aan schurkten. Hoe dat komt? Er zijn veel abstracte onderwijsthema’s die geen directe impact hebben op het leven van scholieren. Dit is wel een ingrijpende verandering.

“Uit de bevraging bleek dat acht op de tien leerlingen zo’n reorganisatie van het schooljaar niet zagen zitten. Een tiende wél en een tiende zweeft ergens tussenin.”

Bram d'Haeseleer. Beeld Franky Verdickt

‘De grote vakantie is de enige periode dat je de school echt los kan laten’: Bram D’haeseleer (42), ondersteuner van leerkrachten regio Dendermonde

“Neen, ik ben geen voorstander van een andere schoolkalender. Als ik kijk naar de verschillende bevragingen, denk ik toch dat leerkrachten en leerlingen daar niet voor gewonnen zijn. Terwijl het hen toch het meeste zou raken.

“Of het niet zou helpen om het leerverlies tegen te gaan? Dat argument ligt mij nauw aan het hart aangezien ik vijftien jaar lang lesgaf in het buitengewoon onderwijs. Die twee weken minder vakantie zijn echt geen wondermiddel voor leerlingen die problemen hebben, hoor. Hun moeilijke thuissituatie zal blijven bestaan. Dat kan je met het onderwijs alleen niet oplossen. Uit de praktijk weet ik dat mijn leerlingen vroeger altijd leerverlies hadden, of dat nu na een vakantie van een week of een langere vakantie was. Daarom herhaalden we elke keer een stuk van de leerstof na de vakantie. Het is pas zo dat je leerstof echt kan inslijpen.

“Wat dan wel een oplossing kan zijn? Door te werken aan de motivatie van leerlingen. Volgens mij ligt het probleem eerder daar. Zo werkte mijn vroegere school mee aan een project met Groep Intro. Zij gingen samen met gedemotiveerde leerlingen op zoek naar wat ze wél wilden doen, wat hun sterktes zijn of waar ze zichzelf in de toekomst zien. Ook zomerscholen kunnen een oplossing zijn. Heeft je kind een probleem met Frans, wel, stuur het dan op een taalkamp voor Frans. Daar liggen nog mogelijkheden, denk ik.

“Ik hoor sommige leerkrachten zeggen dat ze liever een andere indeling van het schooljaar zouden hebben omdat de herfst- en krokusvakantie nu voorbijvliegt en vol zit met taken. Ik ken mijn collega’s; als we die vakanties zouden verlengen, zouden ze de extra tijd gebruiken om nog meer te verbeteren en voor te bereiden. De grote vakantie is de enige periode dat je de school echt los kan laten.”