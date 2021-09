Verdachte opgepakt die anti-lgbtq+-stickers verspreidde in Antwerpen

De Antwerpse politie laat op Twitter weten dat het de verdachte kon arresteren die op verschillende plaatsen in Antwerpen stickers verspreidde met een anti-lgbtq+-boodschap. Het gaat meer bepaald om stickers met een regenboogvlag met een zwarte streep erdoor, en daarrond de woorden ‘Gewoon normaal’. Het beeld lijkt geïnspireerd door de ‘lgbtq+-vrije zone’-stickers die de conservatieve Poolse krant Gazeta Polska in 2019 verspreidde onder haar lezers.

Zondag was de cel Diversiteit van de Antwerpse politie een onderzoek gestart na meerdere meldingen van homofobe stickers. “Het onderzoek van de cel diversiteit en verschillende interne partners leidde vandaag tot een huiszoeking en een arrestatie”, zo laat de Antwerpse politie weten. De stickers doken sinds afgelopen weekend in Antwerpen op verschillende locaties, onder meer rond de Seefhoek, Park Spoor Noord en de Carnotstraat.

Tijdens het onderzoek viel op dat de stickers vooral opdoken in wijk 2060. Dinsdag bracht het onderzoek een verdachte in beeld. Na een huiszoeking werd dinsdagvoormiddag een verdachte gearresteerd. Het dossier werd overgemaakt aan het parket van Antwerpen dat het onderzoek zal voortzetten. De verdachte is intussen weer vrijgelaten in afwachting van het verdere verloop van het onderzoek.

De Antwerpse politie kon de verdachte arresteren die op verschillende plaatsen in Antwerpen stickers verspreidde met een anti-LGBTI-boodschap. Het onderzoek van de cel diversiteit en verschillende interne partners leidde vandaag tot een huiszoeking en een arrestatie. pic.twitter.com/tBolzoCoo1 — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) 14 september 2021

Het was auteur en mensenrechtenactiviste Fleur Pierets (48) die sinds zaterdag berichten doorgestuurd kreeg met foto’s van de bewuste stickers. “Beseffen jullie hoe snel wij dit allemaal samen hebben gedaan? Het verspreiden van de foto’s van de stickers, de politie die een oproep deed tot melden, wij die massaal hebben gereageerd en daardoor een samenwerking tot stand hebben gebracht die hiertoe leidde”, zegt ze. “Ik ben zo trots op ons. Zo trots dat we samen een teken hebben gegeven dat we dit niet tolereren. Wij. Samen. Tegen homohaat en discriminatie.”

‘Tolerante stad’

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) zei eerder al dat de stickers absoluut niet door de beugel kunnen. “Antwerpen is altijd een voortrekker geweest op vlak van holebirechten. Dit soort boodschappen staat volledig haaks op de waarden van onze open en tolerante stad.”

Volgens Bart Abeel, voorzitter van de Antwerp Pride, moeten op de Pride ook geregeld mensen verwijderd worden omwille van spandoeken en borden die tegen de lgbtq+-gemeenschap gericht zijn. “Maar al bij al is dat een relatief marginaal fenomeen. Dat er overal in de stad anti-lgbtq+-stickers worden opgehangen, is volgens mij de eerste keer. Ik was er echt even niet goed van.”

Vorige week maakte het geweld op VRT-journalist Riadh Bahri nog maar eens duidelijk dat het voor mensen van de lgbtq+-gemeenschap lang niet altijd veilig is in België.