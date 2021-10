Verdachte in zaak-Schild & Vrienden stelt onpartijdigheid van Gentse rechtbank in vraag

Een van de leden van Schild & Vrienden die vervolging riskeert voor onder meer racisme, heeft een verzoekschrift ingediend om de zaak te onttrekken aan het Gentse hof van beroep. Hij stelt zich vragen bij de onpartijdigheid van het hof. Cassatie buigt zich dinsdag over de zaak.

Het lid van Schild & Vrienden dat zich vragen stelt bij de onpartijdigheid van het Gentse hof van beroep is een van de negen inverdenkinggestelden in de zaak. Ze kwamen in het vizier van het gerecht na een uitzending van het VRT-programma Pano op 5 september 2018, waarin tal van berichten te zien waren die als racistisch, antisemitisch en seksistisch beschouwd kunnen worden. Bij de negen bevindt zich ook Kamerlid Dries Van Langenhove.

Het parket wil de negen vervolgen voor racisme. Sommigen worden ook beschuldigd van inbreuken op de negationismewet of antidiscriminatiewet, en één iemand - Van Langenhove zelf - wordt verdacht van inbreuken op de wapenwet.

Schijn van partijdigheid

Het lid van Schild & Vrienden diende in oktober een verzoekschrift in om de zaak naar een ander hof te sturen. Dat bevestigt zijn advocaat, Frank Scheerlinck, die verder geen toelichting wil geven. De reden voor het verzoekschrift is dat een van de burgerlijke partijen in de zaak een ex-magistraat is die verbonden was aan het Gentse hof van beroep. Toon Deschepper, advocaat van deze ex-magistraat, bevestigt dat de zaak om zijn cliënt draait.

“De raadsheren die over deze procedureslag moeten beslissen, hebben of hadden volgens de andere partij een band met mijn cliënt omdat hij aan hetzelfde hof van beroep verbonden is geweest”, zegt Deschepper. “Men wil met andere woorden de hele zaak weg uit Gent wegens een schijn van partijdigheid.”

Of deze nieuwe procedure terecht is of niet, daarover wil de raadsman geen oordeel vellen. “Cassatie zal daarover een beslissing nemen. Het is niet aan ons om daar uitspraken over te doen. We wachten af tot er iets beslist is. We hopen wel dat we na alle procedurekwesties eindelijk eens aan de grond van de zaak geraken. De inverdenkinggestelden moeten nog doorverwezen worden. Of dat nu in Antwerpen, Brussel of elders is, maakt ons niets uit.”

Professor strafrecht Joachim Meese. Beeld rv

De zogenaamde ‘procedure tot onttrekking wegens gewettigde verdenking van een volledige rechtbank of hof’ is alleszins voorzien in het wetboek van strafvordering, duidt advocaat en professor strafrecht Joachim Meese (Universiteit Antwerpen). “Indien het verzoek ontvankelijk wordt verklaard, dan wordt de zaak gewoon verwezen naar een andere rechtbank of een ander hof.”

Volgens Meese moet de tegenpartij kunnen aantonen dat geen enkele raadsheer in het hof kan zetelen zonder een schijn van partijdigheid op te wekken. Geen uitzonderlijke procedure, zo blijkt. “Dat is in het verleden wel al gebeurd, in zeer kleine rechtbanken bijvoorbeeld, als een partij toevallig elke rechter persoonlijk kent. Maar het is ook al gebeurd als er bijvoorbeeld een strafzaak is waarbij het slachtoffer een rechter of diens kind is.”

Als het verzoek ontvankelijk verklaard wordt, worden strikte termijnen vastgesteld waarop de zaak van de onttrekking verder wordt behandeld. Alle partijen worden dan gehoord op een latere zitting. Ook het standpunt van het openbaar ministerie en van de rechtbank die de zaak uit handen zou moeten geven, zal gevraagd worden.

Normaal gezien volgt er in december een beslissing. Het nieuwe rechtscollege waarnaar de zaak eventueel wordt verwezen, zet dan de huidige procedure verder.

Derde keer

Opvallend: het is al de derde keer dat er vanuit de verdediging een procedure wordt bovengehaald. Afgelopen maart werd er al een procedure gestart om onderzoeksrechter Annemie Serlippens te wraken, naar aanleiding van enkele tweets die ze likete. Serlippens trok zich uit eigen beweging terug, en een nieuwe onderzoeksrechter werd aangesteld.

Daarna volgde een zogenaamde ‘controle op de regelmatigheid van de procedure’. Van Langenhove vroeg via zijn advocaat de nietigheid van heel het onderzoek. Deze procedure loopt nog en zal op 15 november voorkomen op een bijzondere zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling. En nu is er dus het verzoekschrift om de zaak te onttrekken aan het Gentse hof van beroep. Volgens onze informatie gaat dat verzoekschrift enkel uit van dit ene Schild & Vrienden-lid en werden de acht anderen hierbij niet betrokken. Nochtans heeft Dries Van Langenhove onlangs in een Whatsapp-bericht aan de acht anderen gevraagd om enkel de strategie van zijn advocaat te volgen.

Advocaat Toon Deschepper: ‘Het voordeel nu is dat deze procedures allemaal op voorhand gebeuren, zodat we uiteindelijk bij een rechter voor de grond van de zaak kunnen gaan.’ Beeld BELGA

Of deze procedureslagen voor vertraging zorgen, wil advocaat Toon Deschepper alvast niet beweren. “Ik spreek me niet uit over de strategie van deze personen,” zegt hij, “maar het is een feit dat het verzoekschrift tot onttrekking al veel eerder ingediend had kunnen worden. Het voordeel nu is dat deze procedures allemaal op voorhand gebeuren, zodat we uiteindelijk bij een rechter voor de grond van de zaak kunnen gaan.”

Professor Meese vindt deze procedureslagen niet alledaags, maar ook niet uitzonderlijk. “Het zijn wettelijke procedures die toegepast kunnen worden als er grond voor bestaat. Een advocaat gaat zo’n procedure normaal gezien niet lichtzinnig gebruiken. Als de omstandigheden er zijn, is het niet onlogisch dat een partij een ontrekking probeert te bekomen.”