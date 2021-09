Verdachte Grindr-moord lijkt zich goed te hebben voorbereid voor ontsnapping: auto stond klaar

De tiener uit Kieldrecht was de jongste van de drie die zich op zondag 7 maart gingen aangeven bij de politie. Hij was 16, de twee anderen 17. Zij bekenden dat ze via de datingapp voor homo’s Grindr een afspraak met David Polfliet hadden gemaakt op vrijdagavond 5 maart. De verdachten beweerden tijdens hun eerste verhoren dat ze de man “alleen maar wilden bestelen”.

Het lichaam van de man werd zwaar toegetakeld aangetroffen langs een spoorlijn in Beveren. De moord wekte in maart heel veel beroering en deed heel wat gemeenten de regenboogvlag hijsen. De Sint-Niklase vzw TISZO, die opkomt voor de rechten van holebi’s en transgender personen, stelde zich bijna onmiddellijk burgerlijke partij.

Goed voorbereid

De drie jonge verdachten werden in eerste instantie opgesloten in de gesloten instelling van Everberg, maar daar mag een minderjarige maximaal 2 maanden en 5 dagen opgesloten blijven. Daarom werden de drie naar andere instellingen overgebracht. De jongen die zaterdag ontsnapte, verbleef al zes maanden in de gesloten Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdzorg in Wingene.

De tiener wist weg te geraken via het dak samen met een andere jongen die voor andere feiten in de instelling was opgenomen. De eerste indicaties geven aan dat de ontsnapping was gepland en voorbereid.

Wagen stond klaar

“Er stond een wagen voor hen klaar”, zegt Nele Wouters van het Vlaams agentschap Opgroeien. “Het personeel heeft zaterdag onmiddellijk de politie gebeld en de omgeving doorzocht, maar zonder resultaat. Wij zijn zeer verwonderd over wat er is gebeurd, want de twee jongeren hadden tot dan toe een zeer constructief traject richting reïntegratie afgelegd. Ze zetten dan geleidelijk stappen naar de vrijheid, zoals eens naar een voetbalmatch mogen gaan kijken en naar de instelling terugkeren. Zonder verder in detail te treden: minstens een van de twee had eerder heel makkelijk niet kunnen terugkeren na een activiteit buiten de instelling.”

De zoektocht naar de twee jongens wordt geleid door dezelfde onderzoeksrechter die vanuit Dendermonde het moordonderzoek leidt. De ontsnapping zal hierdoor deel uitmaken van de op een later proces te beoordelen feiten. De drie jongens worden ook in verband gebracht met overvallen op mannen die een afspraakje hadden gemaakt via Grindr.

Dossierinzage

“De familie van David is gewoon niet op de hoogte gebracht van de ontsnapping”, zegt hun advocaat Laurent De Clercq. “Op dinsdagochtend was ik nog samen met de ouders en confrater Thomas Gillis op de griffie op de rechtbank in Dendermonde voor een eerste moment van inzage in het onderzoeksdossier. En dan krijg je later op de dag te horen dat de ontsnapping al dateert van zaterdag.”

“Voor nabestaanden bij een geweldmisdrijf is zo’n eerste dossierinzage altijd een erg emotioneel moment. Het zijn in dit geval heel gruwelijke feiten. Zo’n inzage is ergens een stap in het rouwproces. De ouders van David vragen zich af hoe het kan dat niemand in het gerechtshof in Dendermonde even de tijd kon nemen om hen in te lichten. Een verdachte kan altijd de benen nemen. Maar niets ondernemen om te vermijden dat de ouders zoiets moeten vernemen via een push-bericht op hln.be is iets heel anders.”

Het onderzoek naar de moord op David Polfliet is nog niet afgerond, maar erg veel hoeft er volgens de inschatting van De Clercq niet meer te gebeuren: “Of we door de inzage wijzer zijn geworden? Ja, dat wel, al zeg ik niet in welke richting. Maar dit is onderzoek is geen hogere wiskunde.”

Volgens de familie van de voortvluchtige nam hij dinsdag contact met hen op. “We proberen hem nu te overtuigen om zich aan te geven”, luidt het.