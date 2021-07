Verboden uit te stappen aan benzinestations: zo worden mogelijk besmette Vlaamse jongeren uit Lloret de Mar geëvacueerd

Gisteren rond 17 uur kreeg organisatie Jongerentravel, die 250 vakantiegangers in vier Spaanse badplaatsen had zitten, het verlossende telefoontje: de bussen mogen vertrekken. In principe is een negatieve PCR-test nodig om door Frankrijk te mogen rijden. “Onze advocaat die gespecialiseerd is in reisrecht was al sinds maandag bezig om toestemming te krijgen, waardoor we door Frankrijk konden rijden. Samen met de federale overheid is dat gelukt en hebben we een afwijking gekregen”, zegt zaakvoerder Katrien Corens.

Bijna de helft van de reizigers – 122 – is besmet en komt met bussen naar huis. “Ze worden opgepikt op de vier plaatsen en vertrekken dan naar België. De 128 niet-besmette jongeren keren zaterdag met het vliegtuig naar huis terug.”

De bussen mogen enkel stoppen om van chauffeur te wisselen en de inzittenden mogen niet uitstappen en moeten regelmatig de handen ontsmetten. Bij thuiskomst worden ze nog eens getest en moeten ze in quarantaine.

De FOD Volksgezondheid bevestigt dat zowel het Belgische consulaat in Spanje als Buitenlandse Zaken de terugkeer heeft goedgekeurd. Dat gebeurde na groen licht van de Franse overheid. “Frankrijk heeft ermee ingestemd dat de groep per bus door Frankrijk mag rijden, maar de passagiers zullen alleen op de rustplaatsen uit de bus kunnen stappen; passagiers kunnen niet uitstappen wanneer de bus stopt bij benzinestations. De Spaanse autoriteiten hebben ermee ingestemd dat de groep Spanje mag verlaten. In Spanje hebben de jongeren een document ondertekend dat hen verplicht de maatregelen te volgen tijdens het vervoer en bij aankomst in België.”

Abrupt einde

Een enorme logistieke operatie is het geworden, zegt ook Jordy S’Jongers van Summer Bash, de jongerenorganisatie die 350 vakantiegangers naar huis moet brengen. Er is voor de jongeren een abrupt einde gekomen aan de feestvakantie, zowel voor degenen die positief getest zijn als degenen die niet besmet zijn. Iedereen gaat naar huis en zeker tot augustus vertrekken er geen jongeren meer naar Spanje, aldus Summer Bash. “Sommigen zijn pas dinsdag aangekomen. Voor hen was het wel een heel korte vakantie.”

Van de 350 vakantiegangers bij Summer Bash hebben er intussen 26 positief getest. Zij hebben de voorbije dagen in quarantaine gezeten in een villa in Lloret de Mar of op hotelkamers, waar ze regelmatig met eten en drinken bevoorraad werden. Morgenochtend keren ze naar huis terug.

“Er zijn vijf dubbeldeksbussen onderweg. De bussen brengen ook een voorraad sneltesten mee, zodat we voldoende capaciteit hebben om iedereen voor het vertrek nog te testen. De chauffeurs hebben zich moeten opofferen, want thuis moeten ze ook in quarantaine. We zijn heel blij en dankbaar omdat ze hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen”, zegt Jordy S’Jongers.

“De positieve en negatieve reizigers worden gescheiden”, aldus de woordvoerder van Summer Bash. “Pas na de sneltesten gaan we weten of we meer dan één bus voor de besmette gevallen nodig hebben.”

Bij aankomst in België mogen de jongeren niet linea recta naar huis. “Wij zijn aan het regelen dat de bussen stoppen aan het UZ Gent, waar de niet-positieve personen opnieuw getest worden”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Als ze worden opgehaald door ouders of vrienden, worden die personen ook hoogrisico­contacten en moeten ze ook in quarantaine.”

De vraag waarmee de organisaties kampten, was ook of Spanje de reizigers zou laten vertrekken. In principe moeten de positief geteste Belgen in het land zelf in quarantaine blijven. Summer Bash wilde daar niet van weten: “Die jongeren willen maar één ding: naar huis.”