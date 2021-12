Nieuws Noord-Korea

Verboden te lachen: Noord-Korea neemt strikte maatregelen tijdens 11 dagen van nationale rouw

Beeld AFP

Lachen is anders al niet eenvoudig in Noord-Korea, maar nu is het ook simpelweg verboden. Net als uw eigen verjaardag vieren. Het land zit namelijk in een elfdaagse periode van nationale rouw, om de dood van de voormalige leider Kim Jong-il te herdenken.