Verboden om de koning te beledigen? Wet is in strijd met de grondwet, oordeelt het Hof

Wat is er gebeurd?

Een Spaanse rapper heeft in ons land de wet uit 1847 ter discussie gesteld die ‘beleedigingen aan den Koning’ verbiedt. Niet dat hij koning Filip, zijn echtgenote of zijn kinderen op de korrel heeft genomen, maar in zijn teksten beledigde hij wel de Spaanse koning. Die kunnen ze voor zijn part ophangen.

Omdat de Spaanse autoriteiten daar zwaar aan tillen, vluchtte de rapper in 2018 naar ons land. Sindsdien twijfelt het Belgische gerecht over zijn uitlevering. België kan hem enkel terugsturen als hij feiten heeft gepleegd die in ons land ook strafbaar zijn. Majesteitsschennis is dat dus.

Maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft in verschillende uitspraken al laten blijken dat het principe op de schop moet. Een rechtbank stelde daarom een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, dat zich er vandaag dus over heeft uitgesproken.

Hoe luidt het oordeel?

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de Belgische wet op de majesteitsschennis in strijd is met de Grondwet. Het Hof stelt vast dat de reputatie van de koning met deze wet ruimer wordt geïnterpreteerd dan die van andere personen. De geldboete is zwaarder, de draagwijdte van het misdrijf is ruimer en het misdrijf vereist geen kwaadwillig opzet.

De regel beantwoordt niet aan een dwingende maatschappelijke behoefte en is onevenredig met de doelstelling de reputatie van de persoon van de Koning te beschermen, oordeelt het Hof. Een inbreuk op de Grondwettelijk beschermde vrijheid van meningsuiting is hier dus niet gerechtvaardigd.

Wat nu?

De wet uit 1847 is dus achterhaald en in strijd met de Grondwet, maar het moet nu wel nog geschrapt worden. N-VA-parlementslid Peter Buysrogge zou al bezig geweest zijn met een dergelijk wetsvoorstel. Na dit oordeel van het Hof wil N-VA dat voorstel met spoed behandeld zien, meldt VRT NWS.

“Dit arrest heeft dus grote implicaties voor onze zaak”, zegt Paul Bekaert, advocaat van de Spaanse rapper wie de uitlevering boven het hoofd hangt. “Op grond van majesteitsschennis mag hij dus niet uitgeleverd worden”, zegt hij aan onze redactie. De zaak komt op 23 november voor bij de kamer van inbeschuldigingsstelling van het Gentse Hof van Beroep.