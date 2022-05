Verbod om water op te pompen om droogte tegen te gaan

Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk om water uit de rivieren de Mark en de Laan in Vlaams-Brabant te halen. Dat heeft de droogtecommissie van de provincie beslist. Het waterpeil in beide rivieren is te laag volgens de experten.

Omdat het ook de komende dagen volgens de weerberichten erg droog zal blijven, heeft de provincie beslist een captatieverbod uit te vaardigen. Concreet wordt het voor de gemeenten Bever, Herne en Galmaarden verboden om nog water uit de Mark (een zijrivier van de Dender) te halen. Voor de Laan gaat het om de gemeenten Huldenberg en Overijse. Vooral landbouwers maken gebruik van water uit deze rivieren. Ondertussen blijft code geel van kracht in de provincie. Er is dus nog geen rook- en kampvuurverbod in natuurgebieden en bossen.

In Antwerpen wordt het permanente verbod om water op te pompen uit ecologisch zeer kwetsbare beken uitgebreid. Er mag nu ook geen water meer gehaald worden uit het stroomgebied van de Aa en Kleine Aa. De stroomgebieden van de Kleine Aa (Kalmthout-Essen) en de Aa (zijrivier van de Kleine Nete, omgeving Turnhout) halen het vereiste ecologische minimum niet meer. De waterbeheerders in de provincie volgen de droogtetoestand voortdurend op. Het permanente onttrekkingsverbod dat al sinds begin dit jaar geldt, blijft dus van kracht.

De Antwerpse gouverneur roept intussen op om spaarzaam om te gaan met water. Over drinkwater hoeft niemand zich zorgen te maken. Een beperking van het verbruik is niet aan de orde.