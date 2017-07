Verbeurdverklaarde bitcoins kunnen te gelde worden gemaakt

De hervorming van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) moet zorgen voor een beter beheer van in beslag genomen goederen en gelden en voor een betere inning en doorstorting van verbeurdverklaringen.



Na vrijspraak of bij niet-vervolging zal het COIV de in beslag genomen gelden of goederen binnen de drie maanden teruggeven. Het COIV zal geldwaarden zoals bitcoins ook kunnen beheren. Illegaal verworven goederen, zoals wagens, zullen ter beschikking kunnen worden gesteld aan de politie of aan wetenschappelijke instellingen voor de vorming van het personeel in de strijd tegen zware criminaliteit.