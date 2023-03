‘Verbeelding is aangeboren’: Brussels tehuis trapt Jeugdboekenmaand af

Aan een tafel vol ingepakte cadeaus trek ik ongewild veel aandacht. De kantine van het tehuis voor foorreizigers- en schipperskinderen stroomt langzaam vol en nieuwsgierig kijken de leerlingen mijn kant uit. Ben ik de reden waarom hun lesdag onderbroken werd? De aandacht verlegt zich gelukkig gauw op het moment dat acteur Bill Barberis en kinderboekenmaker Barbara Rottiers de kantine komen binnengewandeld. De ongeveer zeventig kinderen uit het eerste tot en met het zesde leerjaar ontsteken in een luid gejuich.

Stichting Iedereen Leest koos dit Brusselse tehuis voor de aftrap van de Jeugdboekenmaand, een campagne die de liefde voor het lezen promoot. “We zoeken altijd een bijpassende locatie”, legt directeur Sylvie Dhaene uit. “Het thema is dit jaar geluk. Het gaat dus vaak over mentaal welzijn. Kinderen van ouders die op de kermis of in de scheepsvaart werken, voelen zich misschien weleens wat eenzaam. Ze zien hun ouders natuurlijk minder dan andere kinderen. Daarom vinden wij het waardevol om de Jeugdboekenmaand hier te beginnen.”

Aan Barberis en Rottiers, de peter en meter van de Jeugdboekenmaand, de taak om alle kinderen een boek te geven. Barberis houdt een grote stapel boven zijn hoofd. “Om ter snelst!”, roept hij naar de jongsten op de eerste rij. Het onderwijzend personeel, iets ervarener met de dynamiek van een grote groep kleine kinderen, kijkt wat bedenkelijk.

Maar de kinderen uit het eerste en tweede leerjaar stuiven al naar voren. Enthousiast springen ze tegen Barberis op en grissen de boeken uit zijn handen. Hoezo ontlezing?

Gulzig en intens

“Volgens mij is verwondering aangeboren”, vertelt Barberis even later. “Ik zie bijvoorbeeld hoe mijn zoon van twee intrinsiek naar verhalen, boeken en tekeningen neigt. Dat is iets wat ik wil voeden. Maar bij de meeste mensen lijkt de verwondering door de jaren heen af te nemen, ik vraag mij af: wanneer gebeurt dat, en waarom? Ik hoop dat de Jeugdboekenmaand een boost is die de verwondering levend houdt.”

Barbara Rottiers ziet in elk geval hoe enthousiast sommige kinderen reageren. “Die zeggen: ‘ik lees ik-weet-niet-hoe-graag en wil een zo dik mogelijk boek.’ Natuurlijk zijn er ook kinderen met een hekel aan lezen, maar dat is altijd zo geweest. Ik wil dus niet te veel doemdenken. Met name in het vijfde en zesde leerjaar wordt er nog altijd heel gulzig en intens gelezen. Dat gold ook voor mij: op die leeftijd ging ik elke woensdagnamiddag naar de bibliotheek. Vol verwachting kroop ik vervolgens in de zetel. Het was een heel ritueel en het behoort tot een van de gelukkigste herinneringen aan mijn jeugd.”

Boeken schenken de jonge lezer troost, meent Rottiers. “Het scherpt de gedachten over moeilijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de dood. En wie zich op een bepaald moment eenzaam voelt, is met een mooi boek toch niet helemaal alleen. Die heeft er namelijk een goede vriend bij. En bovendien eentje die je nooit tegenspreekt.”

Stripboek

In het tehuis voor foorreizigers- en schipperskinderen heeft iedereen inmiddels een boek bemachtigd. Aandachtig monsteren de leerlingen hun exemplaar. Ze draaien het om en wegen het in hun hand. Maar grappig genoeg zijn ze collectief één ding vergeten: het uitpakken. Hier en daar vindt er al een levendige ruilhandel plaats, terwijl het boek nog in de cadeauverpakking zit. Rottiers grijpt in: “Jullie mogen het uitpakken, hoor!”

“Nee,” roept Barberis, “jullie moeten scheuren!” Zijn oproep vindt gretig weerklank. Snippers inpakpapier vliegen door de lucht.

Aan de tafel achterin de kantine aanschouw ik het vrolijke tafereel. Na een tijdje komt er een jongetje op mij af. Wat bedremmeld vraagt hij: “Verkoopt u ook stripboeken?” Dat niet, maar samen bekijken we de achterflap van de roman die hij kreeg. “Lijkt het je mooi?” Hij knikt van ja. “Ga je het lezen?” “Ja, beloofd.”

Zo draagt deze middag iedereen zijn steentje bij. En wie weet is dit jongetje inmiddels een goede vriend rijker.