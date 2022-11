Ventilus is een voorbeeld van een politieke knoop die nooit een knoop had mogen worden

Dag lezer,

Met enige aarzeling heeft de Vlaamse regering vandaag dan toch beslist dat de inmiddels befaamde hoogspanningslijn Ventilus bovengronds aangelegd zal worden. Veel bewegingsruimte was er niet meer, nadat ook een tweede wetenschappelijke analyse duidelijk maakte dat er geen werkbaar alternatief is voor het bovengrondse tracé.

Vooral regeringspartij cd&v diende een bocht te maken. Het lokale, West-Vlaamse verzet tegen de hoogspanningskabels wordt mee aangevoerd door christen-democratische burgemeesters in de regio, die opgejaagd worden door burgerverzet - en door de vrees dat dat verzet gekaapt wordt door radicaal-rechts.

Ventilus is een voorbeeld van een bestuurlijke knoop die eigenlijk nooit een knoop had mogen worden, maar juist door politieke berekening ingewikkeld werd. Het maatschappelijk belang is onbetwist - Ventilus moet mee mogelijk maken dat de op zee opgewekte stroom over het land verdeeld raakt - , en ook de wetenschap is er al veel langer uit dat er geen alternatief is.

Dat het dossier toch lastig kwam te liggen, komt doordat het mee inzet werd van de politieke strijd om het landelijk gebied. Die strijd woedt in de Vlaamse regering tussen N-VA en cd&v, en beïnvloedt ook de slepende discussies over stikstof en het nieuw mestactieplan. Spil in zowat al die dossiers is Bart Dochy, backbencher in het Vlaams Parlement, maar ook burgemeester in Lendelede en ‘mannetje’ van de Boerenbond. Ann De Boeck portretteerde hem in de krant.

U kunt het hier nog eens nalezen, naast andere boeiende verhalen uit de politieke wereld, van de eerste bijdrage van onze nieuwe columnist Dave Sinardet tot een interview met Amerika-kenner Bart Kerremans over de voorbije midterm-verkiezingen in de VS.

Veel leesplezier,

Bart Eeckhout

