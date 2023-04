‘Velen blijven maar doorgaan, tot het te laat is’: steeds meer zelfstandigen kampen met een burn-out

Twee op de drie zelfstandigen voelen zich niet goed, maar burn-outpreventie bestaat voor deze groep niet. Een snelle ‘zelfscan’ plus gratis steun op maat moeten daar verandering in brengen. ‘Velen hebben meer aandacht voor hun bedrijf dan voor zichzelf.’

“De klant is en blijft koning, en het is daarom zo moeilijk om te zeggen dat je een opdracht toch niet vandaag nog zult kunnen opleveren”, zegt Françoise Carlier (53). De advocate kreeg tien jaar geleden een burn-out en is sindsdien erg alert voor knipperlichten die aangeven dat ze aan het opbranden is.

“Ik besef maar al te goed dat ik in een sector werk met onregelmatige uren, steeds wisselende prioriteiten en een soms erg hoge werkdruk. Omdat het tien jaar geleden mis ging en ik toen acht maanden uit was, probeer ik er alles aan te doen om niet in de grote valkuilen te trappen”, vertelt ze. “Want als kleinere zelfstandige heb ik wel vrijheid en autonomie, maar geen collega’s om op terug te vallen voor overleg of als het moeilijk gaat. Net in de meest stresserende periodes heb ik ook de neiging om uren voor mijn scherm te hangen en niet meer te sporten, terwijl je net dan behoefte hebt aan pauzeren en bewegen.”

Voor die deelproblemen, die typisch zijn voor de zelfstandige, heeft Françoise nu een paar oplossingen. “Door te netwerken, onder andere op studiedagen, vind ik alsnog aansluiting bij collega’s”, zegt ze. “En ik heb nu een hond, waardoor ik wel verplicht ben om te gaan wandelen. Door me in te schrijven in een lokale sportclub, waar ze om de zes weken een stand van zaken met je opmaken, ben ik ook gemotiveerd om te blijven sporten.”

Vergeten groep

Françoise is één van de anderhalf miljoen zelfstandigen in ons land en twee derde van hen worstelt met mentale problemen. Dat bleek eind vorig jaar uit de Welzijnsbarometer van sociaal verzekeringsfonds Acerta. Slechts 28 procent van de vrouwelijke en 36 procent van de mannelijke zelfstandigen die meededen voelt zich mentaal goed. Niet zelden houden de klachten verband met uitputting en chronische stress.

Maar terwijl er voor werknemers heel wat is voorzien om burn-out te voorkomen en op te vangen, zijn zelfstandigen een vergeten groep. “Aandacht voor mentaal welzijn is ondertussen vaste prik in het bedrijfsleven, maar bij zelfstandigen is zelfzorg te vaak nog een blinde vlek”, zegt Christine Festjens van Acerta. “Ze stellen zichzelf steeds op de achtergrond, hebben meer aandacht voor de gezondheid van hun bedrijf dan voor zichzelf en nemen vaak geen minuut tijd om tot rust te komen.”

Professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (Idewe) bevestigt dat. “Werkgevers voelen zich meer dan ooit verantwoordelijk om te vermijden dat werknemers crashen”, zegt hij. “Bovendien zien wij dat werknemers die erdoor zitten kunnen rekenen op de praktische en emotionele steun van collega’s. Bij zelfstandigen ontbreekt dat allemaal. Daarnaast is hun job geen nine-to-five en durven ze vaak geen ziekteverlof te nemen omdat dat een financiële impact heeft. Ook vervullen ze veel verschillende taken, waar ze niet allemaal even goed in zijn. Zo lekt veel energie weg. Maar net omdat ze zelf voor alles instaan, blijven velen doorgaan tot het te laat is.”

Gratis advies

Schaamte en het idee dat je alleen maar kunt doordoen leiden er ook toe dat zelfstandigen moeilijk te bereiken zijn voor burn-outpreventie.

De zelfscan op zelfstandigezonderstress.be moet soelaas brengen. Het is een wetenschappelijk onderbouwde zelftest die Acerta heeft uitgebouwd op basis van de expertise bij preventiedienst Idewe. Dankzij 300.000 euro steun van minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR), die meer aandacht wil voor preventie bij deze groep, krijgt wie de test doet gratis advies op maat.

Advocate Francoise Carlier: "Als kleinere zelfstandige heb ik wel vrijheid en autonomie, maar geen collega’s om op terug te vallen voor overleg." Beeld RV

De test peilt naar onder andere voldoening, evenwicht tussen werk en privé en financiële zorgen. “Dit is specifiek voor zelfstandigen”, zegt Marjan Meeuwsen van Acerta. “Het gaat niet over spanningen met oversten, maar over gebrek aan steun of de balans tussen passie en over je grenzen gaan. Omdat zelfstandigen doorgaans geen tijd denken te hebben voor dit soort zaken is de test beknopt en krijg je meteen een overzichtelijk rapport dat jouw knelpunten aanwijst.”

Op basis daarvan zijn er oefeningen, workshops van een uurtje die je ook online kunt volgen en tips en tricks. Ook een-op-eenconsultaties zijn een optie.

“De bedoeling is een concreet stappenplan waar je geen uren trainingen voor moet volgen”, zegt Godderis. “Een oefening is bijvoorbeeld een gemiddelde weekdag doorlichten en oplijsten welke tien taken je het meest uitvoert en wat je de meeste voldoening geeft. Daaruit kan dan bijvoorbeeld volgen dat je voor sommige zaken die je echt niet graag doet of goed kan best een extra opleiding volgt of personeel aanwerft.”

Françoise Carlier deed de test, volgde een workshop en vond het een eyeopener. “Ik wist hier wel wat over, maar burn-out en stress zijn zulke vage begrippen. De zelfscan maakt het inzichtelijk. Zo ontdekte ik dat ik behoefte heb aan erkenning en die niet altijd vind. Ook de oefening in nee leren zeggen helpt me concreet. In de workshop krijg je op een laagdrempelige manier contact met anderen en wetenschappelijk gefundeerde, praktische inzichten die je meteen kunt toepassen. Velen voelen schroom om hierover te praten, maar daar kan dat en alleen al dat helpt.”