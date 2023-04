Veertien en zwanger: in de Borinage probeert deze bus het tij te keren

In de Borinage vinden opvallend veel tienerzwangerschappen plaats. De Adobus rijdt daarom langs scholen om de leerlingen te informeren over seksualiteit.

Wat te doen bij je eerste menstruatie? Welke ziekten kun je oplopen via seks? En waar naartoe als je zwanger denkt te zijn? Het hoofd van Ivana en Savana zit boordevol vragen. De zusjes zijn twaalf en veertien en giechelen arm in arm op de speelplaats van het Lycée Hornu in Colfontaine, gelegen op een heuvel in de Borinage, de nog altijd door armoede en werkloosheid geteisterde mijnstreek ten zuiden van Bergen.

“Met onze ouders kunnen we dit gesprek niet voeren”, zeggen ze. “Daar is het onderwerp veel te intiem voor. En op school krijgen we wel een beetje uitleg, maar veel te weinig. We kennen nochtans genoeg meisjes die vroeg zwanger zijn geworden.”

Rond Ivana en Savana lopen meisjes en jongens tussen twaalf en achttien kriskras door elkaar. De middagpauze is zojuist begonnen en eindelijk schijnt de zon; de hormonen ontwaken uit hun winterslaap.

Onder het afdak is een tafel met informatie en een enquête rond racisme en discriminatie opgesteld. Naast het afdak staat de Adobus geparkeerd, een camper bekleed met stickers van Dokters van de Wereld, de diensten La Famille Heureuse en L’accueil van de gemeente Frameries, Parler pour le dire van het naastgelegen Dour en de dienst voor gezondheid van Colfontaine. Het zijn de organisaties die dit mobiele dokterskabinet hebben opgericht.

Taboe

“Sinds 2019 komen we elke dinsdagmiddag naar deze school”, zegt Julie Fontaine van Médecins du Monde/Dokters van de Wereld. “Wie met vragen over seksualiteit zit, kan die in alle discretie komen stellen in de Adobus. Of het nu gaat om voorbehoedsmiddelen, abortus of aids, wij zijn er om hen de antwoorden te geven die ze thuis of op school niet krijgen. We bieden hun ook gratis zwangerschapstests, dringende anticonceptiemiddelen, voorbehoedsmiddelen of menstruatieproducten aan.”

De Adobus, die wekelijks ook een school in het wat verderop gelegen Quiévrain aandoet, staat niet toevallig hier, in de Borinage. “Vroegtijdige zwangerschappen bij meisjes onder de twintig komen in deze streek dubbel zo vaak voor als in de rest van België”, zegt Fontaine. “Vaak ontbreekt het de jongeren aan kennis – op de socialemediakanalen die ze volgen circuleert veel onzin – en bij de ouders is er nog veel taboe.”

Terwijl hij zijn zonnebril wat hoger op zijn neus schuift, vertelt Guillaume Pique dat de Adobus een belangrijke pijler is van het gezondheidsbeleid in Colfontaine, de gemeente waarvoor hij werkt. “Met deze bus komen wij naar de jongeren, zodat zij niet naar ons moeten komen”, zegt Pique. “Zo verkleinen we de kloof en maken we de medische zorg bereikbaarder.”

Een paar jaar geleden bleken in een bepaalde klas in deze school verschillende tienermeisjes zwanger, en in heel Colfontaine een vijftiental. Zoals in 17 filles, de film uit 2011 over zeventien Franse tienermeisjes die beslissen om tegelijkertijd zwanger te worden. “Veel meisjes zien zwanger worden als een middel tot emancipatie”, zegt Pique. “Het kan een manier zijn om aan een thuissituatie te ontsnappen die door grote sociale en economische problemen getekend wordt. En we merken sowieso dat ze over te weinig informatie beschikken als het over hun seksualiteit gaat.”

Eerste vertrouwenspersoon

Sinds het begin van dit schooljaar vonden in de Adobus om en nabij de tachtig individuele gesprekken plaats. Vooral met meisjes. Fontaine: “We praten steeds meer over andere thema’s ook. Veel jongeren voelen zich eenzaam of depressief, sommigen verminken zichzelf. Wij zijn vaak de eerste vertrouwenspersoon. In een ideale wereld zijn we straks niet meer nodig, maar voorlopig blijven we elke dinsdag terugkomen.”

Wanneer de bel brutaal een einde aan de speeltijd maakt, slenteren Ivana en Savana opnieuw naar binnen. Langzaam rijdt de Adobus de school uit, op weg naar Quiévrain.