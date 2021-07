‘Veerle Heeren zou haar sjerp voorgoed moeten opbergen’

Na bijna twee maanden neemt Veerle Heeren (CD&V) vrijdag haar mandaat als burgemeester van Sint-Truiden weer op. In mei zette ze nog een stap opzij toen bleek dat ze zichzelf en 13 anderen vroeger liet vaccineren. In de stad zorgt het nieuws voor verdeeldheid.

Boven de Grote Markt van Sint-Truiden troepen maandagmiddag donkere wolken samen. Anne-Marie Moens, een vinnige grootmoeder, baant zich met een kinderwagen een weg tussen de vele mensen die in de omgeving rond het stadhuis van de laatste droge uren genieten. “Ik weet al wat je me gaat vragen”, zegt de vrouw wanneer we haar aanspreken. “Journalisten hebben het tegenwoordig alleen nog over de zogezegde vaccinfraude van onze burgemeester. Alsof één fout al haar belangrijke werk van de afgelopen jaren ongedaan zou maken. Ze heeft toch gezegd dat ze spijt heeft van haar daden?”

Tijdens een zitting van de gemeenteraad in mei gaf Heeren inderdaad toe dat ze een inschattingsfout maakte toen ze zichzelf begin dit jaar samen met een groep van 13 medewerkers, familieleden en vrienden op een coronavaccin trakteerde in een periode waarin enkel ouderen aan de beurt waren. Audit Vlaanderen en de Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters openden daarop een onderzoek naar haar praktijken en Heeren zelf zette tijdelijk een stap opzij “om de rust te laten terugkeren”. De onderzoeksresultaten zijn nog niet bekend, maar de CD&V-politica laat zich daar niet door hinderen: vanaf vrijdag neemt ze haar vertrouwde plek weer in.

In de Truiense straten reageert niet iedereen even enthousiast op het nieuws. “Ik vind dat er nood is aan een nieuwe burgemeester”, zegt student Jens Schalenbourg. “Heeren heeft misbruik gemaakt van haar positie en dat is onvergeeflijk. Als ze respect voor zichzelf en voor haar kiezers had, zou ze opstappen.” Zijn kompaan Michael Van Olmen treedt hem daarin bij: “Een burgemeester moet een voorbeeld zijn voor de bevolking. Egoïsme hoort daar niet bij.”

Voor Truienaren die tijdens de coronacrisis iemand verloren, is de vaccinfraude van Heeren des te pijnlijker: “Mijn moeder stierf aan de gevolgen van een hartkwaal”, vertelt Pascale Dedry vanop het terras waar ze samen met haar partner Robert Vanbockryck van koffie en wijn geniet. “Het doet pijn om te weten dat Heeren jonge en gezonde mensen uit haar omgeving liet vaccineren terwijl kwetsbare groepen in de kou bleven staan. Toch vind ik dat ze mag aanblijven. Misschien ben ik naïef, maar ik hoop dat ze uit haar fouten geleerd heeft.”

Onderzoek

Heeren neemt haar functie misschien weer op, maar volgens de Vlaamse regering betekent dat niet noodzakelijk dat haar acties geen verdere gevolgen meer zullen krijgen. Het kabinet van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) bevestigt dat het de onderzoeksresultaten van Lantmeeters ontvangen heeft. Het rapport van Audit Vlaanderen wordt dan weer in de eerste helft van augustus verwacht. Op basis van die bevindingen kan de minister besluiten om Heeren (tijdelijk) uit haar functie te ontheffen of om het dossier meteen af te sluiten.

Ondertussen leven de verschillende Truiense politieke partijen op gespannen voet met elkaar. “In het verleden hebben we goed met Veerle Heeren samengewerkt, maar ons vertrouwen in haar heeft nu een deuk gekregen”, zegt schepen Hilde Vautmans (Open Vld). Daarom zal ze eind deze week met coalitiepartners CD&V en N-VA overleggen over hoe ze verder samen kunnen werken. “Maar als straks uit het rapport van Audit Vlaanderen blijkt dat Heeren nog meer fouten maakte, lijkt het me heel onwaarschijnlijk dat we nog scenario’s kunnen uitdenken waarin we samen besturen”, voegt ze daaraan toe.

'Ik vind dat er nood is aan een nieuwe burgemeester', zegt student Jens Schalenbourg (r.). 'Heeren heeft misbruik gemaakt van haar positie en dat is onvergeeflijk.' Zijn kompaan Michael Van Olmen treedt hem daarin bij. Beeld Tim Dirven

De milde houding van Vautmans komt niet enkel voort uit meelevendheid met Heeren: recent bleek dat ook haar partijgenoot Pascy Monette vroegtijdig een coronavaccin toegediend kreeg. De OCMW-voorzitter en schepen van Eenzaamheid liet zich eind januari al prikken omdat hij naar eigen zeggen vaak in de woon-zorgcentra kwam “om er alles in goede banen te leiden en om de mensen te troosten toen ze geen bezoek mochten ontvangen”. De liberale fractie zegde haar vertrouwen in Monette niet op toen het nieuws uitlekte, maar dat maakt het nu wel moeilijk om nog harde oppositie te voeren tegen Heeren.

Arrogant

Volgens Jo Vanrutten, voorzitter van de lokale Vooruit-afdeling, neemt Heeren een arrogante houding aan door haar oude functie weer op te nemen zonder eerst de resultaten van de tuchtprocedure af te wachten. “Ze heeft geen schuldbesef en denkt dat ze zich alles kan veroorloven. Eerst weigerde ze dagenlang om haar fouten te erkennen en beriep ze zich op het medisch beroepsgeheim, nu denkt ze haar sjerp weer kan dragen alsof er nooit iets gebeurd is. Dat is ontoelaatbaar”, zegt Vanrutten.

De lokale CD&V-fractie weidt liever niet al te sterk uit over mogelijke plannen om de banden met coalitiepartners te herstellen en om het vertrouwen van burgers terug te winnen. “Uiteindelijk zal de kiezer moeten beslissen of hij onze partij nog vertrouwt”, laat christendemocratisch gemeenteraadslid Raymonde Spiritus wel weten. “Er is nu erg veel heisa, maar die storm gaat wel liggen. Ik gun Heeren haar terugkeer. Uiteindelijk heeft ze niemand vermoord, toch?”