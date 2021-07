Veerle Heeren wacht onderzoek naar vaccinatie niet af en keert vrijdag al terug als burgemeester van Sint-Truiden

Veerle Heeren (56) keert vrijdag al terug als CD&V-burgemeester van Sint-Truiden. Begin mei zette ze een stap opzij nadat ze toegegeven had dat ze zich al in maart had laten vaccineren, toen de 85-plussers aan de beurt waren. Het onderzoek naar het vaccinmisbruik loopt nog, maar dat wacht ze duidelijk niet af.

Veerle Heeren kwam onder vuur te liggen toen de plaatselijke website Trudodocs bekendmaakte dat ze zichzelf en dertien anderen, onder wie haar zoon, een zus, enkele buren en een vriend, vroegtijdig had laten vaccineren. Daarop wrong de burgemeester van Sint-Truiden zich in allerlei bochten in een poging de schade te beperken. “Ik was dagelijks aanwezig in het vaccinatiecentrum en kreeg de vraag of ik niet gevaccineerd wilde worden. In de opstartfase was er namelijk een overschot aan vaccins”, luidde het.

Ook het feit dat mensen uit haar omgeving te vroeg een vaccin hadden gekregen, was volgens haar toeval: “Bijna duizend vaccins dreigden verloren te gaan. Om dat te vermijden, heb ik kandidaat-invallers doorgegeven.” Ze gaf naar eigen zeggen enkel namen door van mensen uit haar onmiddellijke omgeving die door haar hoofd gingen. Dat het niet verstandig was en dat ze een fout had gemaakt, gaf een emotionele Heeren tijdens de bewogen gemeenteraadszitting van 10 mei wel toe.

Vooruit, de grootste oppositiepartij in de stad, drong toen sterk aan op het ontslag van de burgemeester. Gemeenteraadslid Gert Stas (Vooruit) haalde er zelfs een brief van een Truienaar bij om zijn eis te staven: “Dat mama en papa eind maart corona hebben gekregen, is niet jouw schuld, burgemeester, maar misschien wel dat ze te laat werden gevaccineerd.” Maar coalitiepartners Open Vld en N-VA bleven Heeren steunen en dus mocht ze in theorie aanblijven. Tot ieders verbazing zette ze na de bewuste gemeenteraadszitting alsnog een stap opzij “om de rust te doen weerkeren.”

Wat volgde, was een ziektebriefje. “Het enige waarover ik kan communiceren, is dat het ziektebriefje van Veerle Heeren geldig is tot en met donderdag 15 juli”, reageert waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA), die de taken van Heeren tijdelijk overneemt. “We weten dat ze een tijdje rust zou nemen, maar ik ben uiteraard haar dokter niet.” Het ziekteverlof van Heeren loopt dus donderdag af en vrijdag zal ze weer op post zijn als burgemeester. Dat bevestigt CD&V-schepen Ingrid Kempeneers aan Het Belang van Limburg. Heeren zelf praat al een tijdje niet meer met journalisten.

Afzetting of tijdelijke schorsing

Door haar terugkeer neemt ze de vlucht vooruit, want er loopt nog steeds een onderzoek naar het vaccinmisbruik. Wanneer Audit Vlaanderen daar precies mee klaar zal zijn, is niet bekend. Dat zou al eind deze maand kunnen zijn maar net zo goed september. Op basis van dat onderzoek en het advies van Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters (N-VA) moet Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) beslissen wat er met Veerle Heeren moet gebeuren. Hij kan haar afzetten als burgemeester of tijdelijk schorsen, al kan hij het dossier ook zonder gevolg afsluiten. “Als er nog geen klaarheid is, begrijp ik die terugkeer niet”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (Vooruit). “Het getuigt dan zelfs van een vorm van arrogantie.”

Het zou best kunnen dat Heeren erop rekent dat de hele heisa wel zal koelen zonder blazen en dat het onderzoek op niets zal uitdraaien, maar zeker is dat niet. Het enige dat echt zeker is dat Engelbosch opnieuw zijn schepenmandaat zal opnemen als Heeren vrijdag terugkeert.