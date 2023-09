Veerle Heeren, voormalig burgemeester van Sint-Truiden, stapt na reeks schandalen uit politiek

Stapt na reeks schandalen uit politiek

Veerle Heeren, gewezen burgemeester van Sint-Truiden

Veerle Heeren (cd&v), voormalig burgemeester van Sint-Truiden, zal zich bij de volgende verkiezingen niet meer verkiesbaar stellen. Op haar Facebook-pagina stelt ze aan haar laatste politieke mandaat bezig te zijn. Heeren lag tijdens de pandemie onder vuur omdat ze voorrang verleende aan familieleden bij de vaccinatie. Na een schorsing kwam ze opnieuw in opspraak, onder meer vanwege een lening van de stad aan oud-burgemeester Jef Cleeren (cd&v). De afgelopen maanden zat ze enkel nog enkel als schepen in de gemeenteraad.

Is eerste trans persoon in Britse ‘Blind getrouwd’

Ella, deelnemer aan Married at First Sight UK

Van een homokoppel in een realityreeks zoals Blind getrouwd vallen we (gelukkig) niet meer van onze stoel; in de Belgische versie gebeurde dat voor het eerst in 2020. De Britse versie, Married at First Sight, introduceert nu een trans persoon als deelnemer. De 29-jarige Ella uit Weston-super-Mare is een van de bruiden in het programma op Channel 4. “Ik verdien het om gelukkig te zijn met iemand die van me houdt om wie ik ben en die me accepteert, want ik ben geweldig”, vertelt ze in haar kennismakingsvideo op Instagram.

Is nieuwe Eurocommissaris voor Mededinging

Didier Reynders, MR-politicus

Belg doet aan topjobhopping: Didier Reynders (MR) is de nieuwe Europees commissaris voor Mededinging. Hij volgt ­Margrethe Vestager op, die kandidaat-voorzitter is van de Europese Investeringsbank. Reynders, sinds 2019 Eurocommissaris voor Justitie, toont zich op X alvast strijdvaardig voor de nieuwe functie: “Ik zal blijven verzekeren dat het Europees beleid en de regels voor concurrentie streng afgedwongen worden.” De Franstalige liberaal was van 2009 tot 2019 ook onafgebroken minister in de federale regering van ons land.

Wordt mikpunt van spot na valpartij

Olaf Scholz, Duits bondskanselier

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is tijdens het hardlopen gevallen en heeft daarbij enkele blauwe plekken in zijn gezicht opgelopen. De komende tijd moet hij daarom een ooglapje dragen. Op X plaatste Scholz een foto van zichzelf met de mededeling dat het er erger uitziet dan het in werkelijkheid is. En: “Ik kijk uit naar de memes.” Die zijn, zoals te verwachten, al massaal verschenen op sociale media. Scholz is al enkele jaren een fervent hardloper. “Ik loop twee tot drie keer per week en op zondag anderhalf uur.”