Veelbesproken hervorming openbaar vervoer alweer uitgesteld: hierover gaat het

Waarover gaat dit precies?

Vlaanderen koestert al jaren plannen om het concept basisbereikbaarheid in te voeren. Dat concept moet zorgen voor een meer vraaggestuurd openbaar vervoer op verschillende lagen. Zo komt er een ‘kernnet’ met de voorstedelijke en interstedelijke verbindingen. Het aanvullende net takt aan op het kernnet en maakt bijvoorbeeld verbindingen met buitenwijken en kleinere kernen. De derde laag bestaat uit vervoer op maat: de invulling van de ‘last mile’. Het gaat dan om lokale of private initiatieven die inspelen op een heel particuliere nood, zoals belbussen en deelfietsen.

Waarom wordt de invoering uitgesteld?

De motor van de hervorming sputtert al langer. De invoering van basisbereikbaarheid was voorzien voor begin 2021, maar werd door allerlei vertragingen eerder al uitgesteld naar 2022. Door problemen met de aanbesteding van de mobiliteitscentrale, de centrale die een sleutelrol moet spelen in het vervoer op maat, moest ook die timing worden bijgesteld.

Intussen is het contract voor die mobiliteitscentrale toegekend aan ViaVan, maar het zal nog tot een jaar kunnen duren vooraleer de centrale operationeel kan zijn.

Hoe verklaart de minister het nieuwe uitstel?

Minister Peeters betreurt de opeenvolgende vertragingen, maar wil zich niet laten vastpinnen op een nieuwe concrete datum. Maar het zal sowieso niet in 2022 zijn. Het wordt “ten vroegste 2023".

Volgens minister Peeters is er nog te veel onduidelijkheid over een hele reeks “kritische succesfactoren”. “Er is het verhaal van de Hoppinpunten, er is het verhaal van de doorstroming, de tariefintegratie en de bestekken voor het vervoer op maat. Ik heb aan mijn administratie gevraagd om een concreet tijdspad uit te tekenen maar ik kan niet zeggen wat de datum van inwerkingtreding zal zijn. Maar het zal ten vroegste 2023 zijn”, aldus Peeters.

Hoe reageert de oppositie?

De linkse oppositiepartijen Groen en Vooruit zijn niet mals voor het nieuwe uitstel. “Dit is een halve begrafenis voor het hele decreet basisbereikbaarheid. Enkele maanden geleden zei u nog dat er geen indicatie was om de timing voor 2022 in vraag te stellen. Nu is het plots ten vroegste 2023", aldus Stijn Bex (Groen). “Als u zegt dat er niets vlot loopt en dat er overal vraagtekens bij staan, is het dan niet tijd om het hele decreet in vraag te stellen?”, vroeg Els Robeyns (Vooruit).