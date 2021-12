‘Veel van de mooiste zinnen op onze plaat gaan over mijn vriendin, en sinds kort zijn we uit elkaar. Zeven jaar, dat is blijkbaar een klassieker’

Van Stikstof, het hiphopcollectief waarvan Gorik van Oudheusden al tien jaar deel uitmaakt, verscheen dit jaar Familie boven alles, wat in oktober net op de valreep nog twee keer werd gevierd in een uitverkochte Ancienne Belgique in Brussel. Solo had hij in december nog eens vijf keer in de AB moeten staan, maar… Welja. Lara Chedraoui werd in 2020 stevig geveld door corona en is bijna twee jaar later nog altijd herstellende. Toch bracht ze met Intergalactic Lovers in 2021 twee wondermooie singles uit, voorlopers van de nieuwe langspeler Liquid Love, die volgend jaar verschijnt. “Na ons optreden op Pukkelpopkwartier voelde ik me een bedrieger, omdat ik niet alles had kunnen geven.”

Januari

Laten we beginnen bij het begin: hoe hebben jullie 2021 ingeluid?

Gorik Van Oudheusden: “In een club in Malawi. Corona bestond daar niet. Tweeduizend man binnen – er werd gebarbecued, en ze draaiden films van Jean-Claude Van Damme. De bar zat achter tralies, vrij wild allemaal. Zes weken ben ik er geweest, gaan schrijven aan de nieuwe plaat van Stikstof. Puur voor het werk dus. (grijnst) Ik was het hier beu na de zoveelste terugslag. Twee weken nadat ik er vertrokken was, zijn ze daar alsnog wakker geschoten, toen in korte tijd ineens twee ministers overleden aan covid-19.”

Lara Chedraoui: “Ik ben op oudejaarsavond Libanees gaan afhalen met mijn zus en mijn moeder, en daarna hebben we scrabble gespeeld. Maar ook zonder de maatregelen zou ik het sober hebben gehouden – ik was nog aan het revalideren.”

Gorik, heb je veel reacties gekregen op Kutjaar, de Canvas-reeks die inzoomde op de funeste effecten van corona op de cultuursector? Je ging een concertfilm opnemen in een lege AB: behoorlijk heftig.

Van Oudheusden: “Ik heb het zelf niet gezien – ik krijg het schijt van mijn eigen kop. Mijn bomma heeft gekeken, die had me in het tv-blad zien staan. (lacht) De meeste reacties zijn gekomen op de titel van mijn nummer, waar de reeks naar is vernoemd, wat niet mijn idee was. Veel mensen vonden dat ik het woord ‘kut’ negatief gebruik, wat ik ergens wel begrijp. Aan de andere kant: ik speel met taal, en ík heb niet bepaald hoe die in elkaar zit.”

Hou je over het algemeen rekening met de wokebeweging?

Van Oudheusden: “Ik zou niet weten waarom. Iedereen die mij en mijn muziek kent, weet dat ik niets dan respect heb voor vrouwen. Je zult mij bijvoorbeeld nooit ‘bitch’ horen zeggen tegen een vrouw. ‘Hoer’ wel, maar alleen als het echt over hoeren gaat. Hoeren bestaan, hè. Ze wonen hier om de hoek.”

Chedraoui: “En er is ook nog zoiets als dichterlijke vrijheid. En veel hangt af van de connotatie die een woord voor iemand heeft. Ik zeg geregeld dat ik iets of iemand ‘haat’, maar ik bedoel dat zelden letterlijk – het is niet haat-haat. Nuance is een verdwijnend fenomeen, in de taal, in ons begrip voor elkaar. Je bent voor of tegen, tussenin bestaat niet meer.

“Ik amuseer me de laatste jaren door mensen te verbeteren: als iemand ‘kut’ zegt, reageer ik meteen: ‘Of piemel!’ Piemels kunnen ook dickheads zijn, hè.”

Van Oudheusden: “We zijn goed begonnen – woke en corona: wat een kutonderwerpen!”

Chedraoui: “Of piemelonderwerpen! (lacht)”

Februari

In februari verscheen ‘Ambras’, de vooruitgeschoven eerste single van de nieuwe Stikstof-plaat Familie boven alles.

Van Oudheusden: “Echt? De tijd vliegt!”

Er was ook de Week van de Belgische Muziek, een initiatief om de sector een hart onder de riem te steken.

Van Oudheusden: “Mooi idee, toch? Van mij had het een maand mogen duren.”

Chedraoui: “En ze zouden het elk jaar moeten doen, zoals Tournée Minerale. Er is in België zóveel muziek, elk dorp heeft wel drieëndertig bands. Met de jeugd zit het op creatief vlak wel snor.”

Van Oudheusden: “Veel jonge artiesten hebben lang toegewerkt naar wat hun moment had moeten zijn, en moeten nu al twee jaar machteloos toekijken.”

In februari besloten de stadsdiensten van Aalst om als wachtmuziek alleen nog Aalsterse groepen te spelen. Heb je jezelf al gehoord, Lara?

Chedraoui: “Nog niet. Een mooi initiatief, natuurlijk, maar ook een beetje dubbel. Stel dat je drie uur in de wacht wordt gezet met Intergalactic Lovers omdat je een parkeerbordje wilt bestellen – ik weet niet of je daarna nog zin hebt om een plaatje van ons op te leggen.”

Nog in februari bekende actrice Evan Rachel Wood dat ze misbruikt was door haar ex Marilyn Manson. Veel andere vrouwen zouden volgen.

Van Oudheusden: “Dat kun je toch moeilijk een verrassing noemen? Heb je die sick-minded fucker al eens bekeken?”

Chedraoui: “Er was toch ook dat gerucht dat hij een rib had laten weghalen opdat hij zichzelf zou kunnen pijpen. Laten we zeggen dat zijn imago zijn repertoire altijd een beetje overschaduwd heeft. (lacht)”

Maart

In maart liet de Britse rapper Slowthai, meegaand met zijn tijd, weten tijdens concerten zijn fans niet meer in de mond te zullen spuwen.

Chedraoui: “Definitief of tijdelijk?”

We zullen zien hoelang hij het volhoudt. Wat is het meest roekeloze dat jullie al op een podium hebben gedaan?

Van Oudheusden: “Ik heb onlangs met kinderen gegooid. (houdt de armen boven het hoofd en maakt een werpbeweging) Recht het publiek in. Ik had die mensen gewaarschuwd, hè, zodat ze zeker opgevangen zouden worden. Voor de rest ben ik op het podium braaf en gefocust. (lacht)

“Mijn laatste show voor de nieuwe maatregelen ingingen, begin december, heb ik voor de helft tussen het publiek afgewerkt. De eerste vijf nummers voelde ik het niet, tot ik vanuit een ooghoek ineens een tiental gasten in ontbloot bovenlijf zag die alles uit volle borst mee aan het rappen waren. Ik dacht: het is niet omdat ik teleurgesteld ben door de maatregelen dat de fans daarvoor moeten boeten. Ik ben meteen in het publiek gesprongen en ben ervoor gegaan. Pet kwijt, schoen kwijt, microfoon tegen mijn kop gekregen… Topavond. (wijst naar zijn voorhoofd) Je ziet het litteken nog.”

Jij, Lara?

Chedraoui: “Lang geleden ben ik eens pissig geworden omdat iemand een curryworst had gegooid naar Maarten, onze gitarist.”

Ook in maart raakte bekend dat je de hoofdrol zou spelen in Lost Luggage, een serie over de aanslagen in Zaventem van 2016 die volgend jaar moet verschijnen.

Chedraoui: “Ik kreeg een mail van een castingbureau: ze zochten iemand met een min of meer Marokkaans uiterlijk. Kijk eens aan, een geval waarin mijn achternaam voordelen opleverde. Ik heb lang getwijfeld. De meeste sollicitatiegesprekken die ik tot dan had gedaan, bestonden uit één vraag: ‘Kun je tappen?’ Dit was toch even iets anders.”

Van Oudheusden: “Jij kunt tappen, en ik kan kappen. (lacht) Als ze ooit nog eens iemand zoeken om aan de andere kant van de tapkast te staan: je weet me wonen.”

Chedraoui: “Die casting was het angstaanjagendste wat ik al gedaan heb: ik verwachtte niet dat ik het zou halen. Maar af en toe moet je uit je comfortzone komen. En het was werk, in een tijd waarin de horeca en de cultuur helemaal lam lagen. Ik was er erg dankbaar voor.”

Je speelt een ‘dynamische politievrouw’.

Van Oudheusden: “Serieus?”

Chedraoui: “Die reactie hadden mijn vrienden ook: ‘Jij, een flik?’ Er zijn ook goeie flikken, hè. Maar dat is dus nóg een reden waarom ik hoop dat we in maart weer kunnen toeren: ik wil niet in de buurt zijn als de serie op tv komt. Ik krijg al stress bij de gedachte aan de meningen, maar in alle eerlijkheid: alleen die van de slachtoffers zal ik ter harte proberen te nemen.”

Op 1 maart haalde je debuut Wie is Guy? platina, goed voor 20.000 verkochte exemplaren.

Van Oudheusden: “En Brutaal, mijn tweede plaat, heeft deze week platina gehaald.”

Doet dat je nog iets?

Van Oudheusden: “Tuurlijk. Dat mensen je platen kopen blijft één van de mooiste complimenten die je kunt krijgen. Je maakt het niet elke maand mee – tenzij je platen schijt, natuurlijk. Zoals ik. (lacht)

“Ga straks maar eens pissen: al mijn gouden en platina platen hangen op de wc.”

April

In april was een digitale Zwangere Guy te zien als avatar in de Nouvelle Belgique, de digitale versie van de AB.

Van Oudheusden: “Een ingewikkelde operatie die ik, gezien het resultaat, overroepen en mislukt zou durven te noemen. Het bedrijf dat alles in goede banen moest leiden, liet het afweten. Het had slechte servers gekocht, die crashten onder het grote aantal toeschouwers. Ik denk niet dat we snel een vervolg zullen krijgen.”

Om je avatar te besturen moest je een soort badpak aantrekken. Wat je ertoe zou hebben aangezet op dieet te gaan.

Van Oudheusden: “Maar nee, maat. Dat is bagger die ik verkoop aan de televisie. (lacht)”

In nagenoeg elk interview dat ik al met je heb gedaan, heb je wel de wens uitgesproken om iets aan je gewicht te doen. Je hebt zelfs ooit een personal trainer gehad.

Van Oudheusden: “Die heb ik nog altijd, zie je dat niet? (lacht) Den Harold, da’s eigenlijk gewoon een maat van mij. Ik kook geregeld voor hem. Maar bon, ik ga binnenkort wel twee maanden op yogaretraite.”

Chedraoui: “(verbaasd) Echt?”

Van Oudheusden: “Tuurlijk niet. (lacht hard) Ik ga wél twee maanden naar Costa Rica. Schrijven en inspiratie opdoen. En ayahuasca proberen (een hallucinogene drank die een sterke roes met visuele hallucinaties teweegbrengt, en een zuiverende werking zou hebben, red.). Trippen in de jungle.”

Dat is toch met overgeven en zo, niet?

Chedraoui: “Niet noodzakelijk. De één moet overgeven, de ander niet.”

Van Oudheusden: “Ik ga keihard schijten, denk ik. (lacht) Nee, serieus, ik kijk ernaar uit. De week voordien moet ik een streng regime aanhouden: niet drinken, geen zout, geen rood vlees…”

Je aan vleeshaken laten optrekken, zoals Colin H. van Eeckhout van Amenra, is dat iets voor jou?

Van Oudheusden: “Nee, laat dat maar aan Colin over. Ik heb het ooit live meegemaakt in de AB, toen ik daar nog werkte. ‘Vanavond is het echt zot’, werd vooraf gezegd. ‘Dat wil je niet missen.’ Hij heeft zich toen aan vleeshaken laten optrekken tot 5 meter boven het podium: intense shit. Goeie band ook.”

Mei

Gorik, in mei heb je je eigen kledinglijn gelanceerd.

Van Oudheusden: “Is dat zo?”

Met Manneken Pis die tot leven kwam?

Van Oudheusden: “Just! In maart hebben we de juwelen gelanceerd, in mei de kledinglijn. Ik ga niet rond de pot draaien: er waren nog altijd geen optredens, ik moest íéts doen. Ik ben ook meer beginnen te schrijven dan alleen maar muziek. Veel kan ik er nog niet over vertellen, maar met mijn goede vriend Frederik Willem Daem, die schrijver is, werk ik aan een tiendelige serie over mijn jeugd – van mijn 15de tot mijn 18de. We mikken op 2024.”

Chedraoui: “Goed dat je dat doet. Tegenwoordig moet je als band soms stevig lobbyen om vinyl te mogen uitbrengen. ‘Niemand koopt dat,’ zeggen ze dan. Maar dat klopt dus niet: zíj kopen het niet, maar ik wel. En velen met mij.”

Van Oudheusden: “Vinyl, het belangrijkste wat er is.”

Chedraoui: “Het probleem is dat de reissues van de reissues van The Beatles en The Rolling Stones voorrang krijgen, waardoor kleine garnalen als wij vaak negen maanden moeten wachten voor hun vinyl geperst kan worden.”

In mei was er ook nog de Hurray 100 op StuBru, met de beste hiphoptracks aller tijden. Ken je de top 3 nog?

Van Oudheusden: “Ik op drie. ‘Juicy’ van The Notorious B.I.G. op twee. En op één… (denkt na) ‘Shook Ones, Part II’ van Mobb Deep!”

Was je de enige Belg in de lijst?

Van Oudheusden: “Zeker niet. Stikstof stond er ook in. (grijnst) Nee, er zijn genoeg betere mc’s dan ik… in het Engels. Ah, mijn zelfverzekerdheid, waar moet ik ze toch steken?”

Chedraoui: “In je script?”

Van Oudheusden: “Ik dacht aan mijn reet.”

Juni

Tal van bands wierpen zich dit jaar op de NFT-markt.

Chedraoui: “Wat is dat? Probeer het uit te leggen alsof je het tegen een kind hebt.”

NFT’s zijn non-fungible tokens, niet-tastbare goederen die verkocht en doorverkocht worden.

Van Oudheusden: “Meestal digitaal, dus.”

Chedraoui: “Je hebt het dus nooit fysiek in handen? Een beetje zoals mensen die een ster kopen?”

Van Oudheusden: “Ik ben bezig met NFT’s, zonder twijfel kom ik er in de toekomst zelf nog mee. Ik heb ook cryptomunten, dus waarom niet? Nog iemand hier die crypto heeft? (verbaasd) Niemand? Dóén!”

Je moet er wel het geld voor hebben.

Van Oudheusden: “500 euro is genoeg, hè. Daar kun je in een jaar tijd 4.500 euro van maken. De bank zal het je niet geven.”

Ben je er dagelijks mee bezig?

Van Oudheusden: “Niet eens. Eén keer een wallet aangemaakt met wat ik in anderhalve maand spaar, en dat hou ik nu in het oog. Bitcoin: check it out. Binnen tien jaar kun je er niet meer omheen, geloof me.

“Voor muzikanten en kunstenaars zit er veel toekomst in NFT’s. Tory Lanez heeft zijn plaat onlangs aangeboden als NFT, voor 1 dollar per stuk. Hij heeft er een miljoen verkocht, dus reken maar uit. En hoe angstaanjagend het ook klinkt: wat Mark Zuckerberg wil doen met zijn Meta, een digitale wereld creëren, ik geloof daarin. Daarom denk ik al na over digitale merchandise, die je later zult kunnen dragen in zo’n digitale wereld.”

Ook digitale optredens zijn in opmars. Royal Blood speelde dit jaar een concert in de game Roblox.

Van Oudheusden: “Dat deed Travis Scott ook al, in Fortnite. We zijn volop bezig alles juridisch uit te klaren rond die NFT’s, samen met een studente die er haar thesis over schrijft. Er komt veel bij kijken, want je kunt ze alleen via bepaalde platforms aanbieden. En je kunt ook niet zomaar achter de rug van je label NFT’s beginnen te verkopen, natuurlijk. Uiteindelijk wil ik nog altijd een goede verstandhouding hebben met die zotten. (lacht)”

Juli

In juli kwam ‘Bobbi’ uit, de eerste single van Intergalactic Lovers in goed vier jaar.

Chedraoui: “We hebben hem een paar keer moeten uitstellen; het is juli geworden omdat we de maand erna normaal op Pukkelpop stonden. Al die planning die komt kijken bij een release: ‘Nu niet uitbrengen. Wachten tot dít gepland staat, en dan communiceren we dát.’ En dan gaat het toch weer niet door. Het botste wat met de aard van het nummer, vond ik. ‘Bobbi’ is een eerbetoon aan Dominique Vandewalle, die vorig jaar overleden is aan kanker (hij was vrijwilliger bij concertzaal Trix in Antwerpen, waar hij ook een tijdlang in de raad van bestuur zat, red.). Ik zag hem als mijn pluspapa, ik was erbij op de dienst palliatieve zorg. Eigenlijk mocht dat niet omdat ik geen officieel kind van hem was, maar zijn kinderen zeiden: ‘Lara is een zus van ons. Ze móét er zijn.’ Ik ben hun daar extreem dankbaar voor.

“Intussen is ook onze tweede single uit en is het weer hetzelfde verhaal. Omdat je niet bij de radiozenders kunt langsgaan, kun je eigenlijk ook niet echt promotie voeren. Mensen luisteren niet meer naar je muziek als ze je kop niet hebben gezien. Voor ons is dat extra lastig, want we zijn niet echt bedreven in sociale media. Onze Instagram-pagina lijkt wel die van JONGCD&V. (lacht)”

Jullie hebben niemand om dat in handen te nemen?

Chedraoui: “Dat doen wij allemaal zelf. Ik ben echt op Google gaan zoeken naar een beginnerscursus sociale media, hè. Wat daar allemaal verteld wordt! Op maandag mag je bijvoorbeeld nooit posten, en op dinsdag, woensdag, en donderdag nooit voor negen uur. In het weekend zijn er dan weer andere regels. Het zotte is: als ik dan toch eens iets om halfnegen post, krijgt dat ook maar dertig likes. Terwijl dat er een halfuur later honderden zouden zijn. Dan vraag ik me af: waarom werkt het zo? (kijkt naar Gorik, die opkijkt van zijn smartphone)”

Van Oudheusden: “Sorry, ik was even met mijn socials bezig. (lacht) Al die regels: je moet je daar niets van aantrekken. Denk gewoon: wanneer hebben de mensen pauze? Of: wanneer zitten ze op de pot? Dán moet je posten.”

Chedraoui: “Met TikTok ben ik ook niet mee. Ik ben meer van de Tik Tak-generatie. In de hiphopscene is iedereen veel sneller weg met die dingen. Daar kunnen popmuzikanten nog van leren. Hiphoppers zijn samen met metalgroepen ook het sterkst in merch.”

Van Oudheusden: “Metal is daar héél sterk in. Crazy.”

Ook het weer viel – zacht uitgedrukt – tegen in juli: Wallonië liep onder water.

Van Oudheusden: “StaB, de beatmaker met wie ik heb samengewerkt voor ‘Beter leven’, ‘Gorik Pt.1’ en ‘Ellebogenwerk’, is van Doornik. Na de overstromingen heeft hij prompt drie bussen gehuurd en is hij daar tien dagen gaan helpen.”

Chedraoui: “Dat zijn dan de hoopvolle verhalen van het jaar, in tegenstelling tot al die mensen die stonden te klagen dat ze hun vrijheid kwijt waren. Niemand blijft graag thuis, maar vergeleken met mensen die ineens hun hele huis verliezen valt dat nog mee.”

Augustus

Lara zei het net: in augustus had normaal een Pukkelpop op volle kracht moeten plaatsvinden. Het werd een kleiner alternatief, maar jullie speelden er allebei.

Chedraoui: “Het was niet hetzelfde, maar het deed evenveel deugd. We hadden heel lang niet gespeeld met de groep, dus we keken er erg naar uit. Aan de andere kant had ik ook mijn lijf nog niet terug: na mijn coronabesmetting heb ik dertien maanden moeten revalideren. Op de repetities bleek dat ik bepaalde nummers niet meer aankon. ‘We hebben er nog genoeg,’ vond de rest van de groep, maar het was heel confronterend.

“Op het podium was ik vroeger een jack russell – ik kon niet stilstaan. Op Pukkelpopkwartier voelde ik halverwege het optreden al dat ik onmogelijk kon bewegen én zingen. Voor het voorlaatste nummer ben ik naar Raf, onze bassist, gestapt en heb ik gezegd: ‘Ik kan niet ademen.’

“Toen ik van het podium kwam ben ik zó hard beginnen te huilen. Je wilt alles geven en je kunt niet. Ik voelde me een bedrieger, omdat ik het publiek niet alles had kunnen geven. Alsof ik lucht kwam verkopen. De recensies waren allemaal lovend, en toch voelde ik me achteraf wat mislukt.”

Van Oudheusden: “Van mijn eigen optreden herinner ik me vooral dat ik het publiek de plankenvloer heb laten kapotstampen. Toch nog iets leuks meegemaakt, daar.”

Na je optreden gaf je te kennen dat Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine veel mensen uit de sector valse hoop had gegeven.

Van Oudheusden: “Ik sprak in naam van alle muzikanten, zo had ik het me voorgenomen. En het is me niet overal in dank afgenomen. Maar goed, ik wil geen oude koeien uit de gracht halen.”

September

Chedraoui: “Op 1 september heb ik het altijd moeilijk. Een overblijfsel uit mijn schooltijd, wellicht. Het is zo’n dag waarop je de balans opmaakt: ‘Waar sta ik? Wat heb ik het afgelopen jaar gedaan? Wat had ik wíllen doen?’ En omdat ik dit jaar op fysiek vlak niet stond waar ik wilde, was het geen makkelijke 1 september. Net als vorig jaar, eigenlijk. Je zit in de wachtkamer, en wat doe je in een wachtkamer? Apathisch worden en in slaap dommelen. Groundhog Day, maar dan zonder Bill Murray.”

Oktober

Chedraoui: “Het klinkt misschien wat raar, maar de publieke begrafenis van mijn pluspapa was mijn persoonlijke hoogtepunt van 2021. Omdat vorig jaar zo goed als niemand zijn begrafenis mocht bijwonen, hebben we op 11 oktober een evenement voor hem georganiseerd. Balthazar speelde er, ik met de Lovers, Dans Dans… Een mooie en ontroerende dag.”

Eerder die maand verscheen Familie boven alles, eindelijk weer een nieuwe Stikstof, goed voor plaats 9 in Humo’s platen van het jaar. Je hebt ook een tatoeage met de titel van de plaat, Gorik.

Van Oudheusden: “Die heb ik laten zetten toen duidelijk werd dat ze zo zou gaan heten. Ze was toen al vijf maanden klaar – Lara haalde het daarstraks al aan: tegenwoordig móét je zo vroeg klaar zijn als je op tijd met je vinyl wilt komen.

“Wat shows betreft, hebben we met Stikstof geluk gehad: we hebben nog net onze AB’s kunnen doen en het eerste deel van de tour kunnen afwerken. Normaal gezien hervatten we in maart.”

Was het verfrissend om nog eens niet alleen op het podium te moeten staan?

Van Oudheusden: “Ja, en ook om tijdens interviews eens niet zélf alle antwoorden te hoeven geven. En om nog eens de meningen van mijn broers te horen – wat zij doen met wat ik aanbreng en andersom.”

Stikstof bestond in 2021 tien jaar. Goed gevierd?

Van Oudheusden: “Toch wel, maar voor mij voelde het dubbel. Veel van de mooiste zinnen op Familie boven alles gaan over mijn vriendin, en sinds kort zijn we uit elkaar, na zeven jaar. Zeven jaar, dat is blijkbaar een klassieker. Soit, Familie boven alles, maar het belangrijkste familielid was er ineens niet meer.”

Eind oktober verscheen ‘Crushing’, de tweede single van Liquid Love, de volgende Intergalactic Lovers-plaat.

Chedraoui: “Voor drie songs op de nieuwe plaat hebben we een kortfilm gemaakt, de clip van ‘Crushing’ is daar dus een deel van. We zijn ermee geselecteerd voor Filmfestival Oostende (waar de film eind januari in première gaat, red.). Het was spannend om eens iets visueels te doen met onze muziek. Ik weet dat dat redelijk onnozel klinkt in vergelijking met Gorik, die zijn leven in een televisieserie aan het gieten is. (lacht)”

Een vanzelfsprekende singlekeuze is ‘Crushing’ niet.

Chedraoui: “(knikt) Dat kregen we ook te horen van de mensen bij de radio: ‘Mooi nummer, maar nogal donker, hè.’ Terwijl verdriet toch ook een plek mag krijgen op de radio, niet?

“Over verdriet gesproken: via deze weg zou ik mijn zus Maya nog eens willen bedanken. Zij heeft me in oktober uit mijn kot gehaald om te gaan hiken in de bergen, en heeft daar mijn traagheid getolereerd.”

November

Begin november was er het drama op Astroworld in Houston, waar tijdens een concert van Travis Scott tien mensen het leven lieten.

Chedraoui: “Verschrikkelijk. Roskilde all over again (op dat Deense festival kwamen in 2000 negen mensen om het leven nadat ze waren verdrukt, red.).”

Hebben jullie op het podium of in het publiek ooit voor jullie leven of dat van de fans gevreesd?

Chedraoui: “Op Crammerock in Stekene. We speelden net voor Admiral Freebee, en de hele tent was strontzat. Er werd getrokken, geduwd en geroepen, mensen moesten uit het publiek worden gehaald. Redelijk beangstigend. Tom Van Laere heeft het concert later ook stilgelegd.

“Om nog even terug te komen op Travis Scott: ik vind het erg dat hij nu op sociale media met de vinger gewezen wordt. Hem kun je toch niks verwijten? Als je op het podium in the zone zit, zie je amper wat in het publiek gebeurt.”

Van Oudheusden: “Hij zweepte zijn publiek wel op, hè.”

Chedraoui: “Dat doe jij toch ook?”

Van Oudheusden: “Absoluut, maar wat je op Astroworld zag, was geen gewone pogo meer. Dat waren vijftigduizend mensen die een podium bestormden. En net op dat moment roept Scott op om nóg dichter te komen? Ik weet het niet. Nu, er zijn ook beelden waarop je hem de show ziet stilleggen, maar toen was het waarschijnlijk al te laat. Sowieso was het een ramp.”

December

Begin december was Stromae met zijn nieuwe single ‘Santé’ te gast in The Tonight Show van Jimmy Fallon.

Chedraoui: “Ik ben een megafan. Ik ben Stromae eens tegengekomen op de MIA’s, en toen had hij zijn moeder bij als date. Sindsdien heb ik hem hoog zitten. Een goed mens, denk ik.”

Nu we het toch over de MIA’s hebben: de nominaties zijn intussen bekend. Gorik, jij bent liefst vijf keer genomineerd, drie keer meer dan Stromae.

Van Oudheusden: “Is het toch niet een beetje raar dat Stromae twee keer genomineerd is? Eén nummer heeft hij uitgebracht, terwijl zoveel mensen zoveel goeie muziek hebben gemaakt.”

Eén van jouw nominaties is in de categorie Hiphop/R&B, vroeger bekend als Urban. Goede zaak, die naamsverandering?

Van Oudheusden: “Ja. Ik vond ‘Urban’ een heel foute naam. Ach, de MIA’s. Ik zal er niet bij zijn. Niet als statement of zo, maar ik zit dan in Costa Rica.”

Chedraoui: “De MIA’s of Costa Rica: een moeilijke keuze. (lacht)”

Intergalactic Lovers is niet genomineerd.

Chedraoui: “Tja. Ik probeer daar niet te lang bij stil te staan. In 2022 proberen we het gewoon nog eens.”

Laten we eindigen zoals we begonnen zijn: hoe gaan jullie 2021 vaarwel wuiven?

Chedraoui: “Op exact dezelfde wijze als 2020: met familie en scrabble.”

Van Oudheusden: “Ik zal aan zee zitten. Even weg van Brussel, goed gaan eten, tot rust komen. En dan: 2022! Ik ben benieuwd.”

