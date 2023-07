Veel toeristen, te weinig water: ‘Ze verbruiken 2 tot 15 keer meer water dan lokale inwoners’

Een Thais eiland waar geen water meer te vinden is, Spaanse golfbanen die gesaboteerd worden: in heel wat landen komt het waterverbruik door toeristen ter discussie te staan. Is massatoerisme nog houdbaar bij extreme droogte? ‘Toeristen verbruiken twee tot vijftien keer meer water dan lokale inwoners.’

In de zomer van 1978 kwam het gemeentebestuur van Benidorm voor een hartverscheurende keuze te staan. Toen er na een langdurige droogte amper nog water aanwezig was, moest er gekozen worden: alle toeristen naar huis sturen en volop water rantsoeneren, of vanuit Mallorca schepen laten invoeren met vers water.

Benidorm koos het tweede, maar veel toeristen hadden al eieren voor hun geld gekozen en last minute een andere stemming geboekt. Tot jaren daarna ondervond Benidorm economische schade door de rampzomer van ‘78. Het bleek een eyeopener voor de kuststad, waar de infrastructuur de steeds grotere toestroom van toeristen niet kon bijbenen.

Sindsdien wist Benidorm alleen maar meer toeristen te trekken – in 2019 hadden in Spanje alleen Madrid en Barcelona meer bezoekers – maar is wel heel wat veranderd om te verhinderen dat de stad nog eens zonder water komt te zitten. “Benidorm is vandaag heel hard bezig met waterbeheer”, zegt Bas Amelung, professor milieuwetenschappen aan de Wageningen Universiteit. Als de watervoorraad uitgeput raakt, wordt het vers drinkwater voorbehouden voor toeristen, terwijl landbouwers met gefilterd water werken. Blijkt dat niet te volstaan, dan pompt Benidorm water op vanuit een waterhoudende grondlaag, filtert het zeewater met een ontziltingsinstallatie of haalt het, in uiterste nood, via kanalen zelfs water uit de Ebro, honderden kilometers verderop.

Direct en indirect verbruik

Het is een vraagstuk waar alsmaar meer zonnige, toeristische bestemmingen ’s zomers voor staan: hoe verzeker je dat er water uit de kraan blijft stromen, als het toeristisch hoogseizoen steeds vaker samenvalt met langdurige droogtes? “Studies tonen aan dat toeristen, afhankelijk van de bestemming, twee tot vijftien keer meer water verbruiken dan lokale inwoners”, zegt Sabin Taranu, die aan de VUB menselijk waterverbruik bestudeert. “Dat is omdat elke toerist afzonderlijk meer water gebruikt door bijvoorbeeld vaker te douchen. Daarnaast leidt toerisme tot heel wat meer indirect waterverbruik: denk maar aan al het water dat gebruikt wordt om voedsel in hotels te bereiden, zwembaden te vullen of golfbanen te besproeien.”

Gesaboteerde golfbaan in Spanje. Activisten van milieubeweging Extinction Rebellion hadden begin juli een tiental golfbanen over het hele land gesaboteerd om te protesteren tegen het hoge watergebruik. Beeld AFP

Nu deze zomer opnieuw het ene na het andere hitterecord sneuvelt, leidt dat op heel wat toeristische hotspots tot problemen. Zo komen ze op het Thaise eiland Koh Samui nu tot dezelfde vaststelling als Benidorm in ‘78: de infrastructuur op het eiland blijkt niet aangepast aan de steeds grotere stroom aan toeristen. Door de combinatie van een periode van lange droogte en het enorme watergebruik van de tientallen resorts, wellnesscentra en zwembaden die er sinds corona bijkwamen, kampt het eiland met een serieus tekort. Al drie maand lang komt er op het paradijselijke eiland maar één tot twee dagen per week water uit de kraan.

Golfbanen gesaboteerd

Ook in Europa komt het waterverbruik ter discussie te staan. In Spanje hebben activisten van milieubeweging Extinction Rebellion een tiental golfbanen over het hele land gesaboteerd om te protesteren tegen het hoge watergebruik van de 430 golfbanen in het land, die veelal voor toerisme bestemd zijn. Volgens de activisten verbruiken die banen evenveel water als de miljoenensteden Barcelona en Madrid samen.

“Het is begrijpelijk dat dat tot spanning leidt”, zegt hoogleraar toerismemanagement Jan van der Borg (KU Leuven). “Het zijn vooral private spelers die profiteren van de opbrengsten van toerisme, zoals hotels of uitbaters van golfbanen. Een lokale landbouwer ervaart daar weinig voordelen van, maar die ziet wel hoe hij in het hoogseizoen alsmaar vaker waterbeperkingen opgelegd krijgt.”

Door klimaatopwarming dreigt die spanning alleen maar toe te nemen. Zelfs de meest optimistische scenario’s wijzen erop dat neerslag in het Middellands Zeegebied waarschijnlijk afneemt. “Met onregelmatige neerslag en meer hittegolven dreigt de watervoorraad in die landen niet tijdig aangevuld te raken voor het piekseizoen van toerisme”, zegt Taranu.

Ontzilting

Steden als Benidorm zetten dan maar volop in op technologische innovatie om watertekorten tegen te gaan. Ook het Griekse eiland Lesbos heeft inmiddels een gelijkaardig systeem om ’s zomers landbouwers te voorzien van gezuiverd afvalwater, terwijl Mykonos met een Europees project ondergronds regenwater opslaat om daarna te verdelen over de huishoudens.

Toeristen op het Thaise eiland Koh Samui. De infrastructuur op het eiland blijkt niet aangepast aan de steeds grotere stroom aan toeristen. Beeld Belgaimage

Een andere optie die interessant kan zijn voor eilanden zonder veel zoetwaterbronnen is ontzilting van zeewater. Alleen verbruikt dat proces erg veel energie, waardoor het nog te duur is om nu al breed op in te zetten. “Uiteindelijk zal zich dat wellicht vertalen in een hogere prijs voor water. Ook toeristen zullen dat wellicht doorgerekend krijgen”, zegt Taranu.

Of dat ook volstaat om op nieuwe watertekorten als in het Benidorm van ‘78 te vermijden, is nog maar de vraag. “Ik maak me vandaag minder druk om steden als Benidorm, waar ze al langer weten dat dit een probleem is”, zegt Amelung. “Ik maak me meer zorgen over toeristische bestemmingen waar ze zo’n droogte nog niet meegemaakt hebben, maar waar dat er wel zit aan te komen.”

Zeker op langere termijn lijkt massatoerisme tijdens de zomermaanden in Zuid-Europese landen onhoudbaar. Een Europese studie waar Van der Borg aan meewerkte, toonde in 2013 al aan dat de combinatie van klimaatverandering met de voorspelde toename van het toeristische watergebruik in Zuid-Europese landen snel tot maatschappelijke problemen zou leiden: de opbrengsten van toerisme wegen dan niet langer op tegenover de kosten.