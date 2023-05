‘Veel mensen beseffen niet dat het klimaat steeds vijandiger wordt voor queer personen’: Pride lokt ruim 100.000 mensen naar Brussel

Onder het motto ‘bescherm het protest’ trokken zaterdag ruim 100.000 mensen door de hoofdstad voor de Pride. Hoewel de kleurrijke outfits en Songfestival-soundtrack misschien doen uitschijnen dat de parade vooral een groot feest is, staat er volgens de aanwezigen meer op het spel. ‘Dit blijft een verzetsactie.’

De deelnemers aan de Pride-parade stappen zaterdagmiddag in eenzelfde richting, maar de motieven voor hun aanwezigheid schieten alle kanten op. Op de drukbevolkte Brusselse Kunstberg poseren mannen in crop top voor foto’s met de deelnemers van de realityserie Drag, zeulen activisten met protestborden die het beleid van Vladimir Poetin op de korrel nemen en swipen romantici ondertussen trefzeker op datingapps om gelijkgezinden te ontmoeten.

Het is een feestelijk zooitje ongeregeld, al is dat voor Miguel Coucke (31) net wat Pride zo aantrekkelijk maakt. Hij komt al jaren naar het grote evenement voor seksuele en genderminderheden, maar het is enigszins lastig om hem vragen over zijn eerdere ervaringen te stellen. Aangezien hij enkel een flikkerende slip en een grootse kroon draagt, wordt hij voortdurend aangeklampt door passanten die hem over zijn outfit willen complimenteren. “We eigenen ons de ruimte toe en tonen wie we zijn”, zegt hij. “Ik put veel hoop uit de verbondenheid die hier heerst.”

Belgian Pride Beeld Dieter Nijs

‘Protect the protest’

In het Brusselse feestgedruis dansen queer personen met hun medestanders, al geven velen aan dat er van zorgeloosheid geen sprake is. Het thema van de Pride is dit jaar dan ook ‘protect the protest’. De organisatoren willen de overheid daarbij aanmoedigen om (internationale) activisten en het middenveld voldoende tijd en middelen te geven om te demonstreren. Een recent rapport van rechtenorganisatie ILGA-Europe geeft wel aan dat België een van de meest progressieve wetgevingen rond LGBTQ+-rechten in Europa heeft, maar dat wil niet zeggen dat minderheden op hun lauweren kunnen rusten.

“Veel mensen beseffen niet dat het klimaat steeds vijandiger wordt voor queer personen”, zegt Katrijn Beelaert (42) voor de start van de parade. Ze baseert die uitspraak niet op buikgevoel. Volgens Ilga-Europe was 2022 het meest gewelddadige jaar voor seksuele en genderminderheden in meer dan tien jaar tijd. In België groeit de problematiek eveneens. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia behandelde in 2022 54 dossiers rond haatmisdrijven tegen LGBTQ+-personen en in bijna de helft (44 procent) van de gevallen ging het om fysiek geweld. Dat is het hoogste percentage sinds 2018.

Verzetsactie

De bezorgdheid om het toenemende geweld verenigt de diverse deelnemersgroep op de Pride. “Het blijft een verzetsactie”, zegt Ellen Raspoet (40) terwijl premier Alexander De Croo (Open Vld) op het festivalpodium een toespraak over inclusiviteit brengt. Naast het risico op fysieke agressie willen heel wat aanwezigen daarom ook een vuist maken tegen de anti-LGBTQ+-retoriek van reactionaire politici. In België worden die sentimenten het sterkst vertolkt door Vlaams Belang, waar voorzitter Tom Van Grieken zich tegen de zogezegde ‘transgenderindoctrinatie’ wil verzetten.

De gedachte dat de partij na de verkiezingen van volgend jaar mee beleid voor minderheden zou uittekenen, maakt verschillende aanwezigen bang. Daarom vindt student Fiona Hindle (20) het geen probleem dat regeringspartijen ook meelopen tijdens de feestelijke protestmars. “Een publieke steunbetuiging is wel degelijk waardevol”, vindt ze. Met de deelname van commerciële bedrijven heeft ze het moeilijker. “Aan jezelf zijn hangt bij zulke spelers plots een prijskaartje. Regenboogproducten kopen geeft mij persoonlijk geen goed gevoel.”

Onder meer premier Alexander De Croo (Open Vld) tekende present op de Pride. Beeld Thomas Nolf

De meningen over de omgang met beleidsmakers of commerciële spelers zijn verdeeld, maar die verschillen staan het samenhorigheidsgevoel op de Pride niet in de weg. De discussie over het eventuele bestaan van de LGBTQ+-gemeenschap die opiniemakers de afgelopen dagen voerden, heeft de hoofdstad nog niet bereikt. Geen van de aanwezigen denkt dat queer personen samen een uniform blok vormen waarin een pensée unique heerst, maar klamp een voorbijganger aan en er volgen al snel uitspraken over hoe fijn het is om tijdens de Pride even een meerderheid van minderheden te vormen. Non-binaire personen hoeven even geen uitleg bij het gebruik van genderneutrale voornaamwoorden te geven, drag queens kunnen ongelimiteerd zichzelf zijn.

Naast een protestmars is de Pride voor velen dan ook een plek om erkend en herkend te worden. “Als je moeder je niet accepteert, laat mij dan je moeder zijn”, leest het protestbord van de vriendengroep waartoe Lucile (17) en Phen (20) behoren. De jongeren hebben elkaar pas enkele uren geleden ontmoet, maar begrijpen elkaar al erg goed. Beiden zijn aseksueel en aromantisch, iets waar ook andere queer personen niet altijd begrip voor hebben. “Iedereen zegt dat de romantische liefde je menselijk maakt, daarom voelt het soms alsof ik voor anderen geen mens ben”, zegt Lucile. “Toen ik me outte bij mijn ouders, zeiden zij dat aromantische en aseksuele mensen niet bestonden”, vult Phen aan. Tijdens de Pride willen zij voor erkenning pleiten, maar verder hebben ze geen grootse plannen voor de parade. “We hebben elkaar al gevonden en naar elkaar geluisterd. Eigenlijk kan de dag nu al niet meer stuk.”

Belgian Pride Beeld Dieter Nijs

Pride Beeld Thomas Nolf