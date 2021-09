‘Veel champagnes zijn beperkt verkrijgbaar’: hoe komt dat? En schiet de prijs van champagne straks de hoogte in?

Mogen we u alvast een bruisend 2022 toewensen? Als u in december met de familie rond de tafel staat om een toost uit te brengen op een jaar waarin corona hopelijk bedwongen is, dan hoort daar uiteraard een glas bubbels bij. Als er voldoende flessen beschikbaar zijn, tenminste.

Bij de lancering donderdag van een platform ter promotie van de Franse bubbels – Press for Champagne – waarschuwden de champagnehuizen voor schaarste. “Veel champagnes, met name van de kleinere huizen, zijn zeer beperkt verkrijgbaar”, zei Bob Bron van Moët Hennessy Nederland in Trouw.

De schaarste is een direct gevolg van de pandemie. Door de coronarestricties waren de productielocaties twee maanden dicht. Boven op het vertraagde productieproces kampen de champagnehuizen met een ander probleem: een gebrek aan flessen om de champagne te bottelen. Ook daardoor komen de voorraden onder druk te staan.

Hoge vraag

Minder flessen, en dat net nu er veel vraag naar champagne is, blijkt uit de verkoopscijfers. De consument heeft immers de smaak voor champagne weer te pakken. Met het geld dat ze overhielden tijdens de pandemie, omdat feestjes en etentjes niet mogelijk waren, besloten veel mensen om thuis sneller een fles open te trekken. Die trend heeft Delhaize heel duidelijk opgemerkt in de verkoopcijfers.

“In de maanden mei tot juni waren er soms pieken in de verkoop van 30 tot 40 procent in vergelijking met de periode voor corona”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. “Nu de horeca weer open is, verwachten we wel dat die cijfers gaan afvlakken.” Ook elders in Europa, in China en in het Midden-Oosten hadden ze een pandemie door te spoelen. De gestegen vraag vanuit die werelddelen legt een extra druk op de voorraden.

Een vertegenwoordiger van een Frans champagnehuis in ons land – die liever anoniem blijft – meldt dat hij soms maar weinig flessen heeft om aan zijn klanten aan te bieden. “Het is heel frustrerend dat we dan tegen klanten nee moeten zeggen”, vertelt hij.

Champagneoorlog

Opmerkelijk: wat er nu gebeurt, is precies het tegenovergestelde van vorig jaar. Toen wisten de champagnehuizen niet wat ze moesten doen met al de flessen die in hun kelders bleven liggen. Vorige zomer woedde er in Frankrijk een heuse champagneoorlog tussen champagnehuizen en druiventelers. De huizen wilden dat de boeren minder druiven zouden oogsten, omdat de verkoop door corona zo sterk terugviel.

Eind vorig jaar hebben de huizen hun overschotten daarom doorgesluisd naar de supermarkten, die ze met flinke kortingen konden verkopen. Een fles Meiter Brut-champagne van 17,99 euro lag in november voor 9,99 euro bij Delhaize in de schappen. Ook bij Lidl was er champagne te koop voor minder dan 10 euro.

De kans dat u dit najaar opnieuw een flesje op de kop kan tikken voor een zacht prijsje is door de schaarste heel klein. Andrew Hawes, directeur van de Britse wijnimporteur Metzendorff, vreest dat er eind dit jaar minder kortingen zullen zijn op champagne. “Zeker met kerst zullen we dat zien”, zegt hij op de site van The Drinks Business.

Volgens econoom en wijnbouwer Ghislain Houben (UHasselt) zit er ook wat strategie achter het nieuws van de champagnehuizen. Champagne had de voorbije jaren te lijden van de goedkopere concurrenten cava en prosecco, die de prijzen omlaag duwden. De hoge verkoopcijfers zijn mooi, maar de schaarste is goed om de prijzen in de toekomst te verhogen.

“Maar in de supermarkt komen er de volgende maanden zeker geen prijsstijgingen”, zegt Dekelver. “We maken daar lang op voorhand afspraken over met de champagnehuizen. Die leggen we dan ook vast in contracten.”