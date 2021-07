Veel besmettingen op Franse campings: ‘Bijna iedereen negeert de regels’

Zijn campings de nieuwe skioorden? Op verschillende Zuid-Franse campings, met ook heel wat Belgische vakantiegangers, stijgen de besmettingen zienderogen. ‘Hier zijn veel wilde feestjes, zonder controle.’

Sinds vorige week is het aantal nieuwe coronabesmettingen in Frankrijk gestegen met maar liefst 161 procent. Het aantal nieuwe hospitalisaties stijgt er met 51 procent. In de Zuid-Franse regio Provence-Alpes-Côte d’Azur stegen de besmettingen zelfs met 241 procent in een week tijd. Maar ook elders in Zuid-Frankrijk en aan de Atlantische kust kleuren de cijfers donkerrood, en spreekt men al over campingclusters. In de Vendée bijvoorbeeld was er al een uitbraak op meer dan twintig campings. In vele badplaatsen in de Vendée moet je daarom opnieuw een mondmasker dragen op straat.

“Het verwondert mij eigenlijk niet dat de besmettingen op campings stijgen”, zegt de 39-jarige Frederik, die op een camping in Zuid-Frankrijk verbleef. “Het zijn plekken waar veel jongeren zitten. We hebben ons meteen de bedenking gemaakt dat het daar een hotspot is voor besmettingen.”

Hier ziet u hoe campinggangers aanschuiven voor een feestje, van veel maatregelen lijkt geen sprake te zijn:

Frederik dacht dat de strenge Franse regels gehandhaafd worden, maar niets bleek minder waar. “De horeca bijvoorbeeld: iedereen heeft er zijn mondmasker rond zijn nek hangen. We hebben hier ook nog geen controle gehad. Vanaf 1 augustus zouden er wel extra maatregelen komen voor de horeca: dan zal je als klant een pass sanitaire moeten tonen (een certificaat dat bewijst dat iemand volledig gevaccineerd, negatief getest, of recent hersteld is van een coronabesmetting, SA). Nu geldt er enkel de anderhalvemeterregel, maar bijna iedereen negeert die.”

Bovendien zijn er ook heel wat wilde feestjes in de bars op de campings. “Ik werd ook uitgenodigd, maar ik ben niet naar binnen gegaan: het was echt te druk. Veel mensen hebben knaldrang en huidhonger. Dat begrijp ik, maar verstandig is het niet.”

Volgens viroloog Marc Van Ranst zijn de besmettingen in Zuid-Frankrijk ongetwijfeld gelinkt aan het toerisme. “Ook in Spanje zie je vergelijkbare stijgingen in de toeristische regio’s, net zoals vorig jaar. Maar dit keer gaat het harder.” Van Ranst ziet daar verschillende redenen voor: er zijn minder maatregelen en mensen denken ook ten onrechte dat corona voorbij is. “Zij vieren dat op vakantie, waarbij er op campings vooral groepsactiviteiten, gemeenschappelijk sanitair en feestjes zijn.



Een andere reden is de opkomst van de deltavariant: die is dubbel zo besmettelijk.” De viroloog wijst ook naar hoe vakantiegangers zich naar hun bestemming begeven én terugkomen. “Dat gebeurt vaak met de auto of bus, en met veel mensen samen, zonder genoeg ventilatie.” Een dubbele vaccinatie betekent ook niet dat je niet meer besmet kan raken of het virus niet meer kan doorgeven. “Op een locatie waar gevaccineerden en niet-gevaccineerden zijn, kan het virus dus nog wel circuleren”, waarschuwt Van Ranst.

De comeback van mondmaskers

Gentenaar Eric Wyckhuyse (45) zit momenteel op een camping in de regio Perpignan, samen met zijn vrouw en twee dochters van 14 en 11. “Wat me vandaag opviel, was dat de kassiersters in het winkeltje op onze camping opeens een mondmasker droegen. Anderhalve week lang hebben ze dat niet gedaan.” Zowat heel Frankrijk is sinds maandag een oranje zone. Zelf maakt Eric zich geen zorgen. “We zitten altijd buiten, en zijn altijd samen met ons gezin. Ik ben ook al gevaccineerd. We gaan wel eens iets eten, maar dan kijken we ook of de restaurants waar we heen gaan goed verlucht zijn. We letten dus wel goed op.”

Dat is cruciaal, vindt Van Ranst. “Mensen kiezen de vakantie die ze willen of die hun budget toelaat. Ook op een camping kan je veilig zijn. Als je niet meedoet aan de feestjes, en niet te veel in nauwe interactie gaat met anderen, tenminste.”

Moeten we ons toch niet een beetje zorgen maken over de terugkeer van besmette Belgen uit die Franse regio’s? “Als terugkerende reizigers voorzichtig zijn en de regels volgen, dan zal het meevallen. Maar we weten dat niet iedereen altijd evenveel verantwoordelijkheidszin heeft”, besluit Van Ranst.