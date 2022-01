Veel Belgische vrouwen melden menstruatieproblemen na coronavaccin: ‘Tijdelijk, ongevaarlijk en geen invloed op vruchtbaarheid’

In Nederland kwamen er al 17.000 meldingen binnen, in het Verenigd Koninkrijk 30.000. En ook na de boosterprik spreken ze in onze buurlanden van ‘tientallen’ meldingen per dag. In ons land zijn er bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) al 1.488 meldingen binnengekomen - op vele miljoenen gevaccineerde vrouwen. Het gaat om uiteenlopende klachten zoals een verkorte of verlengde cyclus, tussentijdse bloedingen, mildere of overvloedige menstruatie, menstruatie die meer of minder pijnlijk is of het tijdelijk uitblijven van de maandstonden.

Dr. Johan Van Wiemeersch van de Vlaamse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie stelt gerust en geeft er een wetenschappelijke verklaring aan. “Het vaccin zet ons immuunsysteem zwaar aan het werk en dat heeft - mogelijks - invloed op de hormoonspiegel en de af- en opbouw van het baarmoederslijmvlies, met soms als gevolg een veranderde menstruatie”, vertelt de gynaecoloog, die ook meteen bevestigt dat hij er meer en meer vragen over binnenkrijgt. “Dergelijke bijwerking is naar mijn weten nog niet bij andere vaccins voorgekomen, maar we tillen er niet zwaar aan omdat het van voorbijgaande aard is. Zo is uit studies gebleken dat het een tijdelijk verschijnsel is, niet gevaarlijk is en bovendien geen invloed heeft op latere vruchtbaarheid", aldus Van Wiemeersch.

Annelies Lust, gynaecoloog in het Sint-Augustinusziekenhuis in Antwerpen, treedt hem bij: “Mensen hebben natuurlijk schrik voor verminderde zwangerschapskansen, maar daar zijn tot nu toe geruststellende cijfers over”, benadrukt ze. “Er zijn namelijk evenveel zwangerschappen na vaccinatie als ervoor en dat is toch een belangrijk antwoord. Studies wijzen uit dat er mogelijks menstruatiestoornissen kunnen zijn na het vaccin, ja, maar die storing duurt gemiddeld één tot twee cyclussen en is bovenal volledig omkeerbaar. Al moet er ook wel een nuance gemaakt worden. Het is niet omdat het in tijd gerelateerd is met het coronavaccin, dat het sowieso de oorzaak is. Menstruatiestoornissen komen ook door gewichtsschommelingen of stress. Psychische stress kan een grote impact hebben. Zelfs door de pil kan je soms plots geen regels meer krijgen”, aldus de gynaecoloog.

Maar wil dat dan wél zeggen dat menstruerende personen die er na de vorige vaccins gevoelig aan waren telkens een periode van onregelmatigheid zullen ondervinden na een derde en eventueel vierde boosterprik? “Wat de boosterprik gaat geven, weet niemand. Daarvoor is er nog te weinig progressie in tijd”, besluit Van Wiemeersch. Nele besluit om toch nog even wachten met haar boosterprik. “Als ik iedere keer zes maanden zou nodig hebben om mijn lichaam onder controle te krijgen en alsmaar langer zal moeten wachten om zwanger te geraken, schrikt dat me toch af.”