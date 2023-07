Veel Belgen (en hun auto) komen op reis in de problemen door de hittegolf

De hagelstormen aan het Garda-meer en de bijhorende schade is het meest opvallende voorbeeld, maar lang niet het enige. Touring heeft deze maand al 26.055 oproepen gekregen vanuit het buitenland. Dat is ruim een kwart (26 procent) meer dan vorig jaar, en die stijging is vooral te wijten aan de hitte.

“Het is de eerste maal dat we een hittegolf meemaken die zo lang duurt. Dat brengt een aantal medische problemen met zich mee voor de mensen en een aantal technische problemen voor hun voortuig”, zegt Danny Smagghe van Touring.

De hitte veroorzaakt niet alleen meer ziekenhuisopnames voor uitdroging of zonneslagen. “Er zijn ook cardiologische problemen, mensen die extreme sporten doen in de hitte of van in de warme hete lucht in een koud zwembad springen. En je moet natuurlijk opletten met wat je gaat eten en drinken, want anders kan dat leiden tot maag-darminfecties en dan ben je natuurlijk verder van huis.”

Touring roept daarom op om de hitte serieus te nemen en jezelf en je wagen voor te bereiden. “We kunnen eigenlijk alleen maar aanraden om ervoor te zorgen dat je voldoende water mee hebt in de auto, want je zult maar in een snikhete file terechtkomen of in panne staan. Daarnaast moet je natuurlijk zoveel mogelijk lichaamsbeweging vermijden tijdens de heetste momenten van de dag en de auto even op voorhand binnen doen in de garage voor een check-up. Op die manier ga je al heel wat leed voorkomen.”