Veel bedienden verliezen meer koopkracht dan ambtenaren: is dit systeem wel houdbaar?

Terwijl de ene zijn of haar loon elke maand geïndexeerd ziet worden, gebeurt dat bij de andere maar één keer per jaar. En dat heeft een grote impact op hun koopkracht, zo becijferde de christelijke vakbond ACV. De Morgen zet de verschillende scenario’s op een rij.

1. Lonen die spilindex volgen

Dit is momenteel eigenlijk het voordeligste scenario. Zo’n 2.006 euro, dat is volgens de berekeningen van de christelijke vakbond ACV het verlies aan koopkracht voor die werknemers van wie het loon de spilindex volgt. De vakbond berekende van februari 2021, toen de inflatie begon te stijgen, tot en met december van dit jaar hoeveel koopkracht werknemers verliezen. ACV baseerde zich daarvoor op een mediaanbrutoloon van 3.300 euro per maand.

Wordt die spilindex overschreden met 1 of 2 procent, dan stijgt het loon van de werknemers in deze groep eveneens met 1 of 2 procent. De spilindex is de korf aan goederen en diensten die een modaal gezin koopt. Volgens de berekeningen van ACV, waarover Het Nieuwsblad maandag berichtte, verloor deze groep sinds februari 2021 zo’n 2.006 euro aan koopkracht. De spilindex is bijvoorbeeld van toepassing op de lonen van ambtenaren en mensen in de zorgsectoren. Die groep maakt tussen de 42 en 47 procent van alle werknemers uit.

Door de stijgende inflatie heeft deze groep zijn loon dit jaar vaak zien stijgen. Eigenlijk is dat een omkering van de normale situatie. “De voorbije decennia duurde het vaak een jaar (of langer) eer de spilindex overschreden werd”, zegt Sem Vandekerckhove (KU Leuven). “Doelstelling van ECB was om jaarlijks 2 procent inflatie te hebben. Dus een jaar. Dat was langer dan andere groepen werknemers, die hun loon op vaste tijdstippen geïndexeerd zagen worden (zie hieronder).”

De stijgende energieprijzen en oorlog in Oekraïne zorgen er echter voor dat de inflatie de hoogte inschiet. Dit jaar is de verwachting dat de inflatie rond de 10 procent zou liggen. Daardoor wordt de normale situatie plots op zijn kop gezet.

2. Elke maand indexatie

De grootste groep van werknemers ziet zijn loon geïndexeerd worden met een vaste frequentie. Het loon stijgt dus niet wanneer de spilindex overschreden wordt, wel op een op voorhand afgesproken moment.

Dat moment en hoe vaak per jaar dat gebeurt, ligt vast per sector. Neem nu in de petroleumindustrie of cementfabrieken: daar wordt het loon van arbeiders maandelijks aangepast. In de bankwereld is dat elke twee maanden.

Zulke groepen zijn echter zeldzaam. Volgens een oude schatting van de Nationale Bank uit 2010 zou het gaan om 6,2 procent van alle werknemers. Voor deze groepen maakte ACV geen berekeningen.

3. (Half)jaarlijkse indexatie

Bij de grootste groep werknemers wordt het loon minder frequent bijgepast. Dat gebeurt dan om de drie maanden (bijvoorbeeld in de bouw), om het halfjaar (voor schoonmakers) of één keer per jaar (in de metaalindustrie of bij de bedienden van het aanvullend paritair comité 200). Werknemers wier loon elk trimester aangepast wordt, zouden volgens de christelijke vakbond de afgelopen twee jaar 2.080 euro aan koopkracht verloren hebben. Bij wie dat om de zes maanden gebeurde, is dat 2.308 euro.

“Historisch gezien ligt die frequentie hoger voor arbeiders in de traditionele arbeiderssectoren zoals de industrie, houtbewerking of de bouwsector”, zegt Vandekerckhove. “Bij bedienden ligt dat in de regel lager: zij zien hun loon pas jaarlijks bijgepast worden.”

Het is vooral die laatste groep die qua koopkracht serieus moet inboeten volgens het ACV. Hun loon zal pas in januari volgend jaar stijgen. En hoewel dat volgens de huidige schattingen meteen met 10,5 procent zal gebeuren, verliezen zij volgens de berekeningen wel 3.402 euro bruto aan koopkracht.

“Vergelijk dat met de werknemers in de metaalindustrie die hun loon ook jaarlijks bijgepast zien worden, maar dan in juli”, zegt Chris Serroyen, hoofd van de studiedienst van ACV. “Zij hebben een koopkrachtverlies van 2.840 euro. Dat komt omdat de gestegen energieprijzen in de eerste helft van het jaar al vertaald waren in een hogere inflatie.”

Het ACV is bovendien bezorgd. Het vangt ongeruste signalen op van werkgevers die in januari in één keer 10,5 procent moeten bijpassen. “Zij voelen de bui hangen en proberen dat te downsizen”, zegt Serroyen. “Terwijl dat net de sector is waar mensen al het meeste verlies geleden hebben. Die ga je nu nog eens verlies laten lijden?”

Volgens Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis, spant het ACV zo wel het paard achter de wagen. “We hebben in België echt wel een uitzonderlijk systeem met onze automatische loonindexering. In de grote meerderheid van de landen bestaat dat systeem niet. Werknemers zitten hier echt wel in een luxepositie tegenover andere landen, zelfs diegene waar het loon maar een keer per jaar geïndexeerd wordt.” Volgens De Leus moeten we ons eerder de vraag stellen of dit systeem van loonindexatie wel onveranderd houdbaar blijft. “Want vroeg of laat ga je het grootste verlies van koopkracht hebben, namelijk als onze bedrijven door het loonverschil niet meer competitief zijn en er ontslagen vallen.”

4. Geen automatische indexering

Veruit de kleinste groep aan werknemers - volgens ACV 1,7 procent - moet het al helemaal zonder automatische indexatie stellen. Een aantal sectoren hebben geen systeem van automatische indexering. Daar kan het verschil volgens de vakbond oplopen tot 5.219 euro.