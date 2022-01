Veearts krijgt tegenwind in parlement tijdens hoorzitting vaccinatieplicht: ‘Gevaarlijk discours’

De commissie Gezondheid van de Kamer trapte deze ochtend het langverwachte brede parlementaire debat over de algemene vaccinatieplicht af. Die discussie woedt al een hele tijd, zowel in de samenleving als in de politiek. De Kamer hoort de komende dagen een dertigtal sprekers van allerhande strekkingen, om dan - indien opportuun - wetgevend initiatief te nemen.

Luc Herry, huisarts en voorzitter van de grootste artsenvakbond BVAS, beet de spits af. De man pleitte duidelijk voor een verplichting van de coronavaccinatie voor de volwassen bevolking. Bij een bevraging onder de leden van de vakbond sprak de meerderheid zich daar ook duidelijk voor uit, klonk het.

“Als iedereen vandaag al gevaccineerd was, dan zouden we nu een veel makkelijker leven hebben. De besmettingen zouden lager zijn, onze kinderen zouden naar school kunnen, de zorgsector zou kunnen ademen”, stelde Herry. Daar komt nog bij dat het kostenplaatje voor de overheid en de economie dan lager was uitgevallen, vond de huisarts. De vaccinatieplicht zou tot slot ook de coronapas overbodig maken. “Met die pas legt men de verantwoordelijkheid en de controlebevoegdheid op de schouders van enkele burgers, zoals horeca-uitbaters. Dat is eigenlijk onaanvaardbaar.”

Dierenarts Geert Vanden Bossche is een heel andere mening toegedaan. Volgens hem is de massale vaccinatie tegen het coronavirus “een experiment” en komen de resultaten van de vaccins in klinische studies niet overeen met de effectiviteit in de realiteit. Hij herhaalde ook dat vaccins het immuunsysteem verstoren in plaats van het te versterken, een standpunt dat door verschillende experten wordt weerlegd.

‘Crimineel discours”

Vanden Bossche kreeg dan ook tegenwind van verschillende parlementsleden. Sophie Rohonyi (DéFI) noemde zijn discours “gevaarlijk en ronduit crimineel”. Onder meer Kathleen Depoorter (N-VA), Robby De Caluwé (Open Vld), Barbara Creemers (Groen) en Steven Creyelman (Vlaams Belang) vroegen om de wetenschappelijke basis waarop die uitlatingen zijn gebaseerd.

De commissie gaat deze namiddag verder met biologe Liliane Schoofs, kinderarts Ann De Guchtenaere, viroloog Johan Neyts en microbioloog Emmanuel André.

