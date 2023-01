‘Vechtscheiding vermijden? Neem één advocaat voor het hele gezin’

Hoe bent u op het idee gekomen?

“Het project is gebaseerd op onderzoek dat ik enkele jaren geleden deed in opdracht van de Nederlandse kinderombudsman. Dat ging over kindvriendelijke advocaten in echtscheidingen. Daaruit bleek dat kinderen eigenlijk niet willen dat hun ouders een advocaat hebben. Maar als er dan toch een advocaat moet komen, willen ze er graag één voor het hele gezin. Met die vraag zijn we aan de slag gegaan.”

De advocaat wordt dan meer een bemiddelaar?

“Dat kan, maar dat hoeft niet. De advocaat kan bemiddelen tussen de partners, maar het kan best dat een aantal issues niet opgelost raakt. Dan kan de advocaat het nog steeds voor de rechter brengen, maar dat gebeurt op een heel nette manier: de ene vindt dit, de ander vindt dat. De rechter hakt dan de knoop door. Belangrijk is dat tijdens het hele traject de advocaat in duo werkt met een gedragswetenschapper. Iedereen werkt mee om een oplossing voor het hele gezin te vinden.”

Welk resultaat heeft het proefproject opgeleverd?

“Een veertigtal koppels is tot nu toe in het project gestapt. De resultaten van de wetenschappelijke studie worden pas volgende maand voorgesteld, maar het is duidelijk dat dit systeem schrikbarend goed werkt. Omdat ouders niet frontaal tegenover elkaar staan, nemen ze samen verantwoordelijkheid voor de problemen die opgelost moeten worden.”

“Als mensen tegenover elkaar staan, worden verschillen uitvergroot. In dit project wordt veeleer gekeken naar de gezamenlijke belangen. Je ziet heel veel psychologische problemen ontstaan na een scheiding. Je moet dat dus niet altijd voor de rechter brengen, maar wel adequate hulp bieden voor alles escaleert. Mensen hebben elkaar gewoon nodig om uit zo’n scheiding te raken. En door een gedragswetenschapper mee aan boord te hebben, pak je veel moeilijkheden tegelijk aan: het juridische, maar ook het psychologische of de financiële onzekerheden.”

Zijn scheidingszaken hiermee sneller opgelost?

“Dit proces is intensiever dan de klassieke weg, maar wel veel korter. We zien ook dat er nog weinig voor de rechter komt, omdat alles al eerder opgelost wordt – soms ook heel heftige problemen. Het alternatief is dat er jarenlang geprocedeerd wordt, dat mensen lange tijd psychologische hulp nodig hebben, of dat er uithuisplaatsingen moeten gebeuren.”

“In Nederland gaan mensen vaak naar zo’n typische strijdadvocaat. Conflicten escaleren dan heel snel, en dat valt nog heel moeilijk recht te trekken. Dan moet een rechter tussenkomen, waarna een van de partners weer in het verweer kan gaan. Soms zie je dat er zo wel zes rechtszaken achter elkaar uitgevochten worden. En de kinderen zitten dan altijd klem.”

Een gezinsadvocaat luistert ook naar de kinderen?

“Inderdaad. Kinderen hebben nooit gevraagd voor een situatie waar hun ouders uit elkaar gaan, maar hiermee krijgen ze wel meteen begeleiding. Je hoort mensen weleens zeggen dat kinderen soms geen last hebben van een scheiding. Dat klopt niet: ze hebben er altijd last van. Kinderen gaan er gewoon op verschillende manieren mee om. Sommigen passen zich helemaal aan, anderen kiezen een kant.”

“Kijk, als een gezin plots in twee huizen gaat wonen, gaat het ouderschap wel nog altijd door. Dat kerngezin blijft bestaan. Je moet mensen helpen die transitie te maken. Rust brengen is dan heel belangrijk.”