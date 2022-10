VDAB spoort werkgevers aan om te investeren in ‘witte raven’

Meer dan 33.000 vacatures ontving VDAB in september. Dat is minder dan in september vorig jaar, maar het aantal blijft ontzettend hoog. Op jaarbasis is het aantal vacatures zelfs met 22 procent toegenomen: 400.000 had VDAB er de afgelopen twaalf maanden.

Er is nochtans geen gebrek aan kandidaten. Eind september waren er 183.341 werkzoekenden zonder werk ingeschreven bij VDAB. Aan die mismatch wil de De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) iets doen. Met de campagne Witte Raaf wil ze werkgevers aansporen om een kans te geven aan kandidaten die op het eerste gezicht niet volledig matchen met het profiel dat ze in hun hoofd hebben.

Vaak worden volgens VDAB goede kandidaten doorverwezen omdat ze niet over alle gevraagde competenties beschikken of weinig ervaring hebben, terwijl ze wel heel wat potentieel hebben. De huidige krapte op de arbeidsmarkt zou voor bedrijven een uitgelezen kans moeten zijn om in dat soort profielen te investeren.

Die boodschap krijgt ook steun van Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V), die de werkvloer ‘de grootste school van Vlaanderen’ noemt. “Opleiden is het nieuwe rekruteren: zoek niet naar de ideale kandidaat, zoek naar de kandidaat die op uw werkvloer ideaal kan worden. Door te geloven in wat mensen kunnen, zullen ze na een goede opleiding op de werkvloer maar al te gemotiveerd zijn om zich in te zetten in een bedrijf.”