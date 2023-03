Vaticaan-kenner Tom Zwaenepoel over de gezondheid van de paus: ‘Er zijn geestelijken die bijna baden dat Franciscus zou sterven’

Aan de vooravond van de belangrijkste week van het kerkelijk jaar ligt paus Franciscus in het ziekenhuis. Een vervanger in de paasviering is voorzien, maar volgens Vaticaan-kenner Tom Zwaenepoel bidden sommige geestelijken bijna dat de paus niet beter wordt. ‘Ze willen de klok terugdraaien.’

“Het Vaticaan liet eerder weten dat het slechts om een routinecontrole ging, maar die geheimzinnigheid over de gezondheid van de paus is gebruikelijk. Men wil geen paniek veroorzaken, zeker niet nu de Goede Week voor de deur staat.”

Tom Zwaenepoel (Universiteit Gent) heeft met Tegen de stroom in net een boek uit over paus Franciscus en volgt ook zijn gezondheidstoestand op de voet. “Hij heeft een luchtweginfectie en moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven, maar hij zou aan de beterhand zijn”, zegt hij. “De paus heeft ook al langer gezondheidsproblemen. Tijdens zijn jeugd werd een deel van zijn rechterlong weggenomen, waardoor hij ademhalingsproblemen heeft en nooit zingt tijdens vieringen. Daarnaast heeft hij zenuwpijn en werd hij in 2021 geopereerd aan zijn dikke darm. De paus is minder beweeglijk en daarom neemt hij tijdens de eucharistieviering enkel nog de homilie voor zijn rekening.”

Wie verzorgt de paasviering als Franciscus volgende week nog niet hersteld is?

“Er is geen draaiboek voor wat er moet gebeuren wanneer de paus afwezig is. In de hiërarchie staat de kardinaal-staatssecretaris net onder de paus. Het is dus mogelijk dat hij de taak overneemt, maar de deken van het College van Kardinalen kan het ook doen. Hoewel het onzeker is wat er zal gebeuren, weten we wel dat Franciscus er alles aan zal doen om aanwezig te zijn. Als dat fysiek niet lukt, zal hij waarschijnlijk de homilie schrijven en die laten voorlezen. De stem van de paus zal dus sowieso klinken tijdens de viering.”

Wordt er door de gezondheidsproblemen aan de poten van Franciscus’ stoel gezaagd?

“Het is duidelijk dat Franciscus niet door iedereen geapprecieerd wordt. Na zijn aantreden werd snel duidelijk dat hij heel wat aspecten van het klassieke pausdom niet wilde voortzetten. Hij snoeide in het systeem van financiële bonussen en in de privileges van ‘de prinsen van de kerk’. Volgens hem moeten kardinalen dienen en niet heersen. Binnen het Vaticaan groeide de kritiek op zijn beleid, er zijn prelaten die er bijna om baden dat Franciscus zou sterven. Zij willen de klok terugdraaien en hebben heimwee naar een paus die een strakkere lijn bewandelt. Franciscus spreekt namelijk niet altijd heldere taal, terwijl conservatieve katholieken in het Vaticaan precies willen weten wat goed en slecht is. Een zieke paus biedt voor hen de gelegenheid om te hopen dat er snel een nieuw conclaaf komt.”

Tijdens de audiëntie op het Sint-Pietersplein, woensdag. Beeld Mondadori Portfolio via Getty Images

Hebben Franciscus’ critici ook dwingendere middelen om hem naar de uitgang te begeleiden dan ‘hopen’?

“Een groep kardinalen zal er nooit in slagen om een paus met hangende pootjes te doen afdruipen. Sterke kritiek kan de geloofwaardigheid wel aantasten, maar het gaat momenteel wel voortdurend om dezelfde groep critici. Kardinaal Gerhard Müller heeft bijvoorbeeld al meermaals publiekelijk gezegd dat Franciscus theologisch onbekwaam is en dat hij een aanfluiting voor de rooms-katholieke kerk is. Binnen de Romeinse Curie, het bestuursapparaat van de kerk, is volgens insiders de helft voorstander van Franciscus’ beleid. 30 procent staat er neutraal tegenover en 20 procent is tegen. Franciscus reageert zelden op die kritiek en krijgt extra steun van de kardinalen die hij zelf gecreëerd heeft. Er is dus niets dat erop wijst dat hij snel zal aftreden.”

Paus Franciscus en Tom Zwaenepoel. Beeld rv

Hoe groot is de kans dat de volgende paus voortgaat op Franciscus’ progressieve elan?

“Net omdat er nu meer progressieve kardinalen zijn, denk ik dat het bijna volledig uitgesloten is dat de opvolger van Franciscus diep conservatief zal zijn. Het is moeilijk om te voorspellen wie de taak precies op zich zal nemen. Er wordt weleens gezegd dat wie als paus een conclaaf binnengaat er als kardinaal weer buitenkomt. De voorspellingen over kanshebbers kloppen zelden. Wat waarschijnlijk is, is dat er opnieuw een pastorale paus komt. Benedictus XVI was bijvoorbeeld eerder een academicus die vanuit een ivoren toren fantastische boeken schreef, maar nu is er een paus nodig die met de voeten op de grond staat en tussen de mensen leeft.”

Wat vindt u de belangrijkste verwezenlijking uit het pontificaat van Franciscus?

“Hij heeft sterk ingezet op de geloofwaardigheid van de Kerk. Zo riep hij op om in de dossiers over seksueel misbruik samen te werken met burgerlijke instanties en noemde hij die wantoestanden het gevolg van de kerkelijke structuren. Specifiek doelde hij daarbij op het klerikalisme en de machtsstructuren. Al moet ik daarbij wel zeggen dat hij niet voor iedereen even streng was. Daarnaast vertelde hij meermaals dat hij mensen niet wil veroordelen, ook wanneer ze homoseksueel zijn of een abortus ondergingen. Hij probeert de deur open te laten en wil hen omarmen.”

Het is wel een kille omhelzing. Onlangs noemde hij homoseksualiteit nog een zonde.

“Ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen de positie van Franciscus en die van Jorge Mario Bergoglio, zijn echte naam. Als ‘zoon van de kerk’ noemt hij homoseksualiteit een zonde en vraagt hij om zulke mensen niet te veroordelen. Verder gaan op dat vlak zou een schisma in de kerk kunnen veroorzaken. Persoonlijk steunt hij wellicht wel een kerkelijke zegening van een homoseksuele relatie. Hij zet kleine stappen, maar van een revolutie is geen sprake.”