Vaticaan heropent onderzoek naar vermist tienermeisje na Netflix-documentaire

De tiener keerde nooit terug naar huis, na haar dwarsfluitles in het centrum van Rome. Sindsdien zijn talloze theorieën de revue gepasseerd, waarin twee rode draden steeds terugkomen: het Vaticaan en de criminele Bende van Magliana, die in de jaren zeventig en tachtig veel macht had in de Italiaanse hoofdstad.

Vader Orlandi was een medewerker van het Vaticaan, waardoor de familie behoorde tot de selecte groep inwoners van het ministaatje. De afgelopen veertig jaar zocht de wanhopige familie tevergeefs naar hun dochter en zus. Meermaals deed zij een appèl op het Vaticaan, dat volgens broer Pietro meer afweet van de verdwijning.

Tijdens een ontmoeting in 2013 zei de toen net aangetreden paus Franciscus tegen hem dat ‘Emanuela in de hemel is’, al is haar stoffelijk overschot nooit teruggevonden. In 2019 werden er na een tip twee tombes in het Vaticaan geopend, maar daar was het lichaam van Orlandi niet.

Misbruik

De Netflix-documentaire Vatican Girl gaat de vele wilde theorieën rondom de verdwijning af, waaronder het vroege idee dat ze gekidnapt zou zijn om uit te ruilen tegen de Turkse Grijze Wolven-terrorist Mehmet Ali Ağca. Hij pleegde in 1981 een mislukte moordaanslag op paus Johannes Paulus II en zat ten tijde van de verdwijning in de Italiaanse gevangenis.

Die theorie heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een waarschijnlijker scenario, waarvoor de documentaire als bewijs een jeugdvriendin van het slachtoffer aanvoert. Zij getuigt anoniem dat Emanuela Orlandi haar voor de verdwijning vertelde over misbruik, door een figuur die ‘dichtbij de paus' stond.

In dat scenario zou de Bende van Magliana ingehuurd zijn om de verdwijning uit te voeren. Daarvan getuigt Sabrina Minardi, de toenmalig vriendin van maffiabaas Enrico De Pedis. Minardi verklaart dat het meisje na haar ontvoering nog tien dagen levend vastgehouden is in een huis in de buurt van Rome.

Daarna zou Orlandi volgens Minardi in de buurt van het Vaticaan overgedragen zijn aan ‘een priester, of iemand die zich kleedde als priester'. In 2008 verklaarde de getuige tegenover de politie dat de opdrachtgever de Amerikaanse aartsbisschop Paul Marcinkus zou zijn, al noemt ze die naam niet in de documentaire. De in 2006 overleden aartsbisschop was als secretaris van de Vaticaanse bank (1971-1989) betrokken bij verschillende grote financiële schandalen.

Broer Pietro Orlandi noemt het nieuwe onderzoek tegenover Italiaanse media ‘een positieve ontwikkeling’ en hoopt een verklaring af te mogen leggen. De beslissing van het Vaticaan komt een paar weken na een initiatief van Italiaanse parlementariërs. Zij pleitten in december voor een onderzoekscommissie naar de zaak-Orlandi, in samenhang met twee andere onopgeloste verdwijningen van jonge vrouwen rond dezelfde tijd.