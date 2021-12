Vastgoedmarkt koelt stilaan af, maar prijzen blijven hoog: dit kost een huis en appartement in uw regio

Waar de vastgoedactiviteit in 2020 met zo’n 3 procent daalde op nationaal niveau zat het aantal transacties het voorbije jaar sterk in de lift. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). De groei op het einde van het jaar klokt af op 14,3 procent. Voor Vlaanderen als regio ligt dat nog een halve procent hoger.

Notaris Bart Van Opstal, woordvoerder van notaris.be, merkt wel op dat de markt afkoelt. “Ruwweg kun je stellen dat we de coronapiek zien tussen midden 2020 en midden 2021. Sindsdien is het wat minder druk geworden op de vastgoedmarkt. We evolueren opnieuw naar een niveau van voor corona.”

Lees ook: De hipste makelaars van Vlaanderen over de verhitte vastgoedmarkt: ‘Wie nu in de buurt van de stad een huis met een tuin zoekt, heeft pech’

Een goede zaak, stelt Van Opstal. “Vraag en aanbod komen weer in evenwicht, wat betekent dat er onderhandelingsruimte komt. Dat zou de prijs ten goede moeten komen.” Die prijzen blijven, onder meer door de lage rentevoet, wel erg hoog. Voor een woonhuis betaalde de Belg in 2021 gemiddeld 7,5 procent meer dan in 2020 of net geen 298.000 euro. Voor een appartement is die groei 5,2 procent of 257.000 euro.

Dat de markt afkoelt is volgens Van Opstal niet gelinkt aan de verminderde registratierechten in Vlaanderen vanaf 2022 bij de aankoop van een eerste woonst. “Dan zou je verwachten dat de markt enkel in Vlaanderen afkoelt, maar in alle regio’s zien we dezelfde tendens. Dat is logisch: wie snel iets wilde kopen door de crisis heeft dat wellicht al gedaan.”

Met een recordopbrengst van 3 miljard euro uit registratierechten heeft de vastgoedboom de Vlaamse overheid geen windeieren gelegd, bleek deze week al.

Bekijk hier de prijzen voor een huis en een appartement in uw provincie: