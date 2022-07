Vanuit Ronse tuft elk uur een dieseltrein richting Gent. Hoelang nog?

Terwijl de zon behoedzaam door de suikerspinnen wolken prikt, stappen in het terminusstation van Ronse nog snel twee pendelaars op de trein. Ook om kwart over zeven ’s ochtends is het al warm, hun bovenste hemdknoopje hebben ze wijselijk losgemaakt.

De treinbegeleider heet de reizigers in twee talen welkom en somt de haltes van deze lijn 86 op: Oudenaarde, Eine, Zingem, Gavere, Eke-Nazareth, De Pinte en Gent-Sint Pieters, “eindbestemming van deze trein”.

Met een schokje begint de trein aan zijn reis door Zuidoost-Vlaanderen. De reizigers kunnen het niet zien, maar uit de trein ontsnapt tezelfdertijd een wolkje zwarte rook.

Stikken

Opschudding in de Achterhoek, onlangs. In Lichtenvoorde-Groenlo, in de rechterflank van Nederland, blokkeerden boeren met trekkers het spoor. “Als wij worden vastgezet, dan deze twee dieseltreinen ook”, zeiden ze.

In ons land is het protest tegen de stikstofmaatregelen van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gelukkig minder gewelddadig. Maar toch werden de laatste dieseltreinen, zoals deze tussen Ronse en Gent, recentelijk opnieuw ter discussie gesteld.

Naar aanleiding van een parlementaire vraag van Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) berichtten verschillende regionale media dat “het moment dat de diesellocomotieven van ons spoornet zullen verdwijnen” opnieuw met vier jaar was uitgesteld, tot 2034. Combattief klonk het uit de mond van de lokale N-VA-fractievoorzitter dat minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) de inwoners langs de treinlijn “liet stikken in de dieselrook”.

Glooiende velden vol maïs en koeien. Een tunneltje. De Schelde over, Oudenaarde binnen.

Eind vorig jaar voerden ook de lokale afdelingen van Groen hier protest. Elektrificatie en een betere dienstverlening waren hun actiepunten. “Vooral op zondag.”

Eine. Zingem. Zwembaden en trampolines in de achtertuin, een bak bier op het balkon. In Gavere stapt niemand af.

“Ik heb de verschillende pleidooien voor de elektrificatie van de spoorlijn tussen Ronse en Gent goed opgepikt”, reageert minister Gilkinet via zijn woordvoerder. “Wat op de parlementaire vraag is geantwoord, is dat deze dieselmotorstellen theoretisch uiterlijk tegen 2034 buiten dienst zullen worden gesteld. Een werkgroep onderzoekt op dit moment de alternatieven: elektrificatie, hybride, batterij- of waterstoftreinen. We willen het resterende aandeel dieseltractie zo snel mogelijk terugdringen.”

Zes lijnen

Dit type diesellocomotief (voor de liefhebbers: MW41) werd in 2000 in dienst genomen en rijdt nog op zes lijnen in dit land. Tussen Hasselt en Mol zijn elektrificatiewerken aan de gang, in Oost-Vlaanderen blijven die voorlopig uit. Vier van de zes resterende lijnen zonder bovenleiding bevinden zich hier: tussen Ronse en Gent, Gent en Eeklo, Gent en Geraardsbergen en Aalst en Burst.

“Het betreft lokale spoorlijnen met wat minder treinverkeer”, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. “Maar Oost-Vlaanderen is wel de provincie met het dichtste spoorwegnet en de meeste spoorlijnen. En voor alle duidelijkheid: momenteel is ongeveer 90 procent van het Belgische spoornet geëlektrificeerd, waardoor ons land een van de groenste spoornetten op het vlak van bovenleidingen in Europa heeft.”

Eke-Nazareth. De Pinte. In de verte doemen de torens van de stad op.

Na het boerenprotest in de Achterhoek plaatste ‘stikstofprofessor’ Wim de Vries van de Wageningen Universiteit een en ander in het juiste perspectief. “De uitstoot van die treinen is natuurlijk niet te vergelijken met die van de boeren”, zei hij. “Wat uit die trein komt, is relatief beperkt.”

NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman: “Eén dieseltrein stoot gemiddeld tussen de 1,2 en 1,4 liter per kilometer uit.”

Toch blijft het gek: terwijl vervuilende auto’s meer en meer uit de binnenstad worden geweerd, tuft nog elk uur een dieseltrein door Gent. Na station Sint-Pieters vervelt lijn 86 tot lijn 58 en via Dampoort rijdt deze trein zo verder tot in Eeklo. Met een wolkje zwarte rook boven zijn dak, als in een stripverhaal bijna.

Minister Gilkinet: “De vooruitzichten zijn bijzonder veelbelovend.”