Vandenbroucke legt volgende week scenario’s sportbonus voor aan sector

Vrijdagochtend zat Vandenbroucke virtueel samen met de sportsector. De Pro League had voorzitter Peter Croonen en CEO Pierre François afgevaardigd. Verder waren ook het wielrennen, het basketbal, het volleybal en de sportvakbond United Athletes vertegenwoordigd. Het werd voor het grootste deel een monoloog van minister Vandenbroucke, die zijn huiswerk had gemaakt en op een grafiek aangaf waar de al gedane voorstellen zich bevonden op de x- en y-as.

Zo kwam hij bij zijn idee van de sportbonus, dat ook is ingeschreven in het voorontwerp van de programmawet. Daarbij zal wie meer verdient meer bijdragen, zowel in centen als in procenten: Club Brugge-doelman Simon Mignolet betaalt vanaf 1 januari procentueel meer RSZ dan basketbalspeler Jean-Marc Mwema (Antwerp Giants), dat is nu al zeker. Om de topverdieners helemaal de volle 13,07 procent te laten betalen – wat eerst de bedoeling was – zal er niet de nodige budgettaire ruimte zijn.

Van Peteghem wacht op advies

Volgende week wordt er een analyse gemaakt binnen dat kader, waarin alle mogelijkheden worden opgelijst. Eventueel kunnen er alternatieve scenario’s ingediend worden, die ook berekend worden. De Pro League zal vooral de rijkere sporters willen sparen, de andere sporttakken zullen de kleine verdieners meer voordeel willen geven. Het zal niet evident zijn om hierover een compromis te vinden.

Als puntje bij paaltje komt, is het Vandenbroucke die het laatste woord heeft. Het allerbelangrijkste is dat er 30 miljoen euro extra aan sociale bijdragen wordt opgehaald in de sport tegen 31 december 2022. Er is wel ruimte voor eventuele afbetalingsregelingen.

Er is nog geen overleg geweest met minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) over de taxshift die hij voorstelt: sportclubs zouden nog maximaal 4 miljoen euro subsidie krijgen per jaar, die gebruikt moet worden voor eigen jeugd of accommodatie. Daar wordt er gewacht op het advies van de Raad van State en op een impactanalyse, om vervolgens in overleg te gaan met de sportsector.

Daarvoor is er nog wat extra tijd. De tweede lezing van de programmawet is immers met een week uitgesteld tot vrijdag 27 november, omdat de adviezen van de Raad van State anders te laat komen.