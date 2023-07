Vandaag weten Salah Abdeslam en co of ze schuldig zijn: witte rook na negentien dagen beraad

Het terreurproces over de aanslagen op de luchthaven in Zaventem en op de metro in Maalbeek was met een duur van zeven maanden al buitenproportioneel. Zoals verwacht is dat met het beraad over de schuld van de tien mannen op de beschuldigdenbank niet anders geworden. De twaalf juryleden - vijf mannen en zeven vrouwen - leefden sinds donderdagavond 6 juli compleet afgezonderd van de buitenwereld om exact 287 schuldvragen te beantwoorden. Op voorhand werd er geschat dat dit veertien dagen zou duren. Het zijn er uiteindelijk iets meer geworden: 19 dagen. “Het was even wachten op een signaal van de jury, maar ze zijn eruit geraakt”, bevestigt Luc Hennart, woordvoerder van het hof van assisen in Brussel.

Op een assisenproces duurt een beraad doorgaans enkele uren. Gezien de bijzondere omstandigheden van het monsterproces drukte voorzitter Laurence Massart - die samen met twee assessoren en hun plaatsvervangers ook mee in afzondering moest - alle juryleden op het hart dat ze eens in beraad geen enkel contact meer mochten hebben met de buitenwereld. Daarom moesten ze op voorhand ook hun gsm en hun horloge afgeven. Luc Hennart schetste eerder al de uitzonderlijke situatie: “De jury zal van het assisenhof naar een geheime locatie worden gebracht, die de politie de klok rond bewaakt. De juryleden mogen geen televisie kijken en hebben een internetverbod. Dit om elke beïnvloeding te voorkomen.” Het zou gaan om een designhotel met vier sterren.

Voor alle duidelijkheid: het waren enkel de juryleden die stemden over de schuld. De magistraten waren er om tijdens het beraad mee te debatteren met de juryleden en moesten ook de beslissing van de jury - mits hun zegen - op papier motiveren. Voor al die mensen was de voorbije 19 dagen elk contact met hun naaste familie verboden. Een boodschap of een tekening van hun kinderen doorspelen: dat mocht niét. Schamele troost: het was de jury zelf die de planning regelde. Zij bepaalden hoe lang ze elke dag vergaderden, wanneer er gerust werd en wanneer ze gingen slapen. Hennart verduidelijkte er wel bij dat ze zouden worden verwittigd bij iets heel belangrijks zoals een ongeval of een sterfgeval in hun directe omgeving. “In dat geval zal het jurylid vervangen worden”, zei Hennart. Net daarom moesten niet alleen de twaalf effectieve juryleden in afzondering, maar ook de vijftien overgebleven reserves. Die mochten de voorbije 19 dagen overigens geen enkel contact hebben met de effectieve juryleden. Zij moesten gewoon wachten - tot er witte rook was bij de effectieve jury.

De jury moest zich de voorbije tweeënhalve week ook uitspreken over de vraag of er mogelijk 36 in plaats van 32 dodelijke slachtoffers vielen bij de aanslagen. Het gaat om vier slachtoffers die enige tijd nadien om het leven kwamen, maar waarbij er een oorzakelijk verband zou zijn. Het gaat onder andere om Shanti De Corte, die als 17-jarige de aanslagen overleefde, maar in 2022 koos voor euthanasie. De jonge vrouw was murw geslagen door paniekaanvallen, depressies en flashbacks.

Vanmiddag zal de beslissing over de schuld van Salah Abdeslam (33), Mohamed Abrini (38) en de acht andere beschuldigden worden bekendgemaakt. Nadien krijgen de jury en het hof tot 4 september vakantie. Dan moet de volksjury opnieuw in beraad - deze keer om samen met de beroepsrechters een beslissing te nemen over de straffen.