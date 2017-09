Vandaag start zonnig, maar later krijgen we regen en is er kans op onweer

's Nachts wordt het op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen. Aan zee blijven evenwel buien mogelijk. De minima liggen tussen 3 en 6 graden in de Ardennen en de Kempen en tussen 6 en 10 graden elders in het land. Plaatselijk is er vorming van nevel, mist of lage bewolking.



Vandaag en morgen voorspellen de weerkaarten hetzelfde wisselvallige weer. De maxima liggen rond 16 of 17 graden.



Vanaf woensdag kan het zachter en droger worden. Het kwik klimt daarbij tot zowat 18 en vrijdag mogelijk 19 graden in het centrum van het land. Vanaf zaterdag kan het opnieuw wat frisser en instabieler worden.