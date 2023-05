Vandaag komen we eindelijk te weten wat er in de veelbesproken Vlaamse canon staat

Vier jaar geleden nam de Vlaamse regering zich voor om werk te maken van een Vlaamse canon. Die moest een lijst bevatten van ankerpunten uit de geschiedenis van het gebied dat nu als Vlaanderen bekendstaat. Sindsdien heeft een onafhankelijke commissie, onder leiding van historicus Emmanuel Gerard zich over het project gebogen.

Die commissie bestond niet enkel uit geschiedkundigen. Behalve de mediëvist Jan Dumolyn en archeoloog Wim De Clercq (alle twee verbonden aan de UGent), zetelden bijvoorbeeld ook filosofe Tinneke Beeckman en journaliste Hind Fraihi erin.

Het resultaat van hun werk is een boek en een website, waarin een lijst met belangrijke personen, teksten, uitvindingen en gebeurtenissen zit vervat. De canon bestaat zo uit 60 ‘vensters’, van waaruit er naar een bepaalde periode wordt gekeken. Die vensters belichten beslissende momenten uit het verleden, van de eerste bewoning tot nu.

Kritiek

De canon heeft onder historici al tot een zeer bits debat geleid. Van bij het begin verzetten een aantal academici zich tegen het concept, omdat ze vrezen dat het verleden te zeer uit een Vlaams-nationalistische bril bekeken zou worden. Die kritiek werd vorig jaar nog eens verzameld in een erg scherpe tekst voor de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Het pamflet sprak over “de identitaire inzet van de operatie en het gevaar van politieke manipulatie, de nationalisering van de geschiedenis die zich daarbij voltrekt, het anachronistische en teleologische karakter van een dergelijke historische canon en de wijze waarop hij het geschiedenisonderwijs dreigt te verengen.”

De canoncommissie verweerde zich tegen de kritiek door te wijzen op haar onafhankelijkheid. “De oorsprong ligt natuurlijk bij de politiek, maar de leden van de commissie zijn niet bezig een politiek project te vertalen in een canon”, zei voorzitter Gerard in november vorig jaar in een interview met De Morgen. “Ze zijn bezig vanuit een wetenschappelijk vertrekpunt iets te maken dat leerlingen kan interesseren en dat ons iets vertelt over het verleden van deze regio.”

Van in het begin beroerde de canon ook de gemoederen bij de brede bevolking en waren er polls over wat er precies in moest komen. Heel wat ideeën passeerden de revue. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) stelde ook ooit voor om ‘ballekes in tomatensaus’ in de canon op te nemen, omdat zo’n gerecht de Vlaamse culinaire cultuur in de verf zet.

Wat de commissie heeft geselecteerd, komt Vlaanderen dus vandaag te weten. Het doel van de canon is volgens de samenstellers om iedereen die in Vlaanderen woont meer kennis te verschaffen over het verleden: de canon zou op die manier een hulp kunnen zijn in het onderwijs of in inburgeringscursussen.