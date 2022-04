‘Vandaag inside’ stopt ermee na controverse rond Johan Derksen: ‘Woke cultuur is tegen ons’

▶ Bekijk: Derksen stopt met ‘Vandaag Inside’:

Het besluit van de drie mannen om te stoppen volgt op de commotie na een verhaal dat Derksen dinsdagavond vertelde. Hij bekende in de jaren zeventig een bewusteloze vrouw met een kaars te hebben gepenetreerd. Hij nuanceerde dit in de volgende uitzending en stelde dat er toch geen penetratie had plaatsgevonden. Maar het verhaal leidde niettemin tot veel woedende reacties. Het Openbaar Ministerie startte een onderzoek en sponsoren verbraken per direct de samenwerking.

Talpa had woensdag en donderdag gesprekken met Derksen en de andere presentatoren. Derksen zou donderdagavond excuses maken in de uitzending. Maar in plaats daarvan zei hij dat hij wilde stoppen met het programma.

“Ik kom langzamerhand tot de conclusie dat er geen ruimte meer is voor dit programma. De cancel- en woke cultuur is groot en is tegen ons. Als we nu door zouden gaan, dan zitten we hele tijd met de handrem erop te praten”, zei de Nederlandse tv-figuur onder meer.

Hij erkende dat het een “uitglijder” was, maar verontschuldigingen kwamen er niet. “Ik ben de veroorzaker van alle ellende. Het is een grote chaos bij het programma. Het is mijn schuld”, klonk het onder meer.